炭化シリコン（SiC）熱交換器の世界市場2026年、グローバル市場規模（ブロック式熱交換器、シェルアンドチューブ式熱交換器）・分析レポートを発表
2026年3月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「炭化シリコン（SiC）熱交換器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、炭化シリコン（SiC）熱交換器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の炭化シリコン（SiC）熱交換器市場は、2024年に1690万米ドルの市場規模で評価されており、2031年には4820万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は16.3%と高い成長が見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状および各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
炭化シリコン（SiC）熱交換器は、炭化ケイ素セラミック材料を熱伝達媒体として利用する新しいタイプの熱交換装置です。炭化ケイ素は優れた耐腐食性、高い熱伝導率、耐高温性能を持つ材料であり、過酷な化学環境や高温環境での熱交換用途に適しています。特に化学工業や金属処理工程など、腐食性の高い液体やガスを扱うプロセスにおいて重要な役割を果たします。
本市場では技術的参入障壁が高く、主要企業による市場集中度が比較的高いことが特徴です。主要企業としてはMersenやSGL Groupなどが挙げられ、世界上位3社が約90%の市場シェアを占めています。地域別では欧州が最大市場であり、約70%のシェアを持っています。続いて北米および中国がそれぞれ約10%の市場シェアを占めています。
製品タイプ別では、伝熱面積15平方メートル未満の製品が最も大きな市場セグメントであり、市場全体の70%以上を占めています。用途別では金属酸洗工程が最大の用途であり、約50%の市場シェアを占めています。本レポートでは、世界市場の競争状況、需給動向、需要変化の要因などを包括的に分析し、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点の市場シェア推計なども提示しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの炭化シリコン（SiC）熱交換器市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向についても詳細に調査しています。さらに、主要企業の出荷額、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアを分析し、市場競争の状況を明らかにしています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、炭化シリコン（SiC）熱交換器市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、炭化シリコン（SiC）熱交換器市場の主要企業としてSGL Carbon、GAB Neumann、Fluoroplastic Engineering、Sigma Roto Lining LLP、Saint-Gobain Ceramics、MERSEN、Corrox Remedies、THALETEC GmbH、3V Techなどを取り上げています。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、技術開発動向などの観点から詳細に分析しています。炭化シリコン（SiC）熱交換器市場では高度な材料技術と製造技術が重要であり、特に耐腐食性材料や高効率熱交換技術の開発が企業競争力を左右する重要な要素となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「炭化シリコン（SiC）熱交換器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、炭化シリコン（SiC）熱交換器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の炭化シリコン（SiC）熱交換器市場は、2024年に1690万米ドルの市場規模で評価されており、2031年には4820万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は16.3%と高い成長が見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状および各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
炭化シリコン（SiC）熱交換器は、炭化ケイ素セラミック材料を熱伝達媒体として利用する新しいタイプの熱交換装置です。炭化ケイ素は優れた耐腐食性、高い熱伝導率、耐高温性能を持つ材料であり、過酷な化学環境や高温環境での熱交換用途に適しています。特に化学工業や金属処理工程など、腐食性の高い液体やガスを扱うプロセスにおいて重要な役割を果たします。
本市場では技術的参入障壁が高く、主要企業による市場集中度が比較的高いことが特徴です。主要企業としてはMersenやSGL Groupなどが挙げられ、世界上位3社が約90%の市場シェアを占めています。地域別では欧州が最大市場であり、約70%のシェアを持っています。続いて北米および中国がそれぞれ約10%の市場シェアを占めています。
製品タイプ別では、伝熱面積15平方メートル未満の製品が最も大きな市場セグメントであり、市場全体の70%以上を占めています。用途別では金属酸洗工程が最大の用途であり、約50%の市場シェアを占めています。本レポートでは、世界市場の競争状況、需給動向、需要変化の要因などを包括的に分析し、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点の市場シェア推計なども提示しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの炭化シリコン（SiC）熱交換器市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向についても詳細に調査しています。さらに、主要企業の出荷額、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアを分析し、市場競争の状況を明らかにしています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、炭化シリコン（SiC）熱交換器市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、炭化シリコン（SiC）熱交換器市場の主要企業としてSGL Carbon、GAB Neumann、Fluoroplastic Engineering、Sigma Roto Lining LLP、Saint-Gobain Ceramics、MERSEN、Corrox Remedies、THALETEC GmbH、3V Techなどを取り上げています。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、技術開発動向などの観点から詳細に分析しています。炭化シリコン（SiC）熱交換器市場では高度な材料技術と製造技術が重要であり、特に耐腐食性材料や高効率熱交換技術の開発が企業競争力を左右する重要な要素となっています。