TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2026年 炭酸コスメの市場分析調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2026年 炭酸コスメの市場分析調査』について、弊社リサーチャーの中川美貴子のインタビュー記事を2026年3月16日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344343/images/bodyimage1】
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INTERVIEW
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◆なぜ今回この調査を行ったのですか？
中川：炭酸コスメは1990年代に登場して以降、スキンケアを中心に広がり、その後ヘアケアやボディケアへと分野を拡大しながら定着してきました。この10年で市場規模も着実に拡大しています。一方で近年は、成長率が鈍化しており、・・・
◆なるほど、成熟フェーズに入りつつあるからこそ、構造を整理する必要があったのですね。実際に調査を行って、どのような発見がありましたか？
中川：調査を通じて明らかになったのは、炭酸コスメ市場では”＋α”の価値設計が重要になっているという点です。具体的には、単に炭酸ガスを配合しているという訴求だけでなく、・・・
◆現在の炭酸コスメ市場では、どのような商品が特に注目されているのでしょうか？
中川：現在注目されているのは、”炭酸を使っている商品”ではなく、”炭酸をどのように体験させるか”まで設計された商品です。例えば、「melt クリーミーメルトパウダー」は、週に数回のスペシャルケアとして・・・
◆今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、ぜひお聞かせください。
中川：本レポートは、炭酸コスメを単独テーマとして体系的に整理した新規テーマの調査である点がまず大きなポイントです。特に注目いただきたいのは、炭酸市場を多角的な切り口で分析している点です。市場規模推移に加え、・・・
◆最後に、読者の皆様へメッセージをお願いします。
中川：炭酸コスメ市場は、今後も一定の成長が見込まれる一方で、差別化がより難しくなるカテゴリーでもあります。今後は、炭酸を配合すること自体ではなく、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6835/
2026年 炭酸コスメの市場分析調査
ー機能と体感で選ばれる注目カテゴリーの最新動向ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210260678
発刊日：2026年1月30日
頒価：110,000円（税抜：100,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344343/images/bodyimage1】
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INTERVIEW
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◆なぜ今回この調査を行ったのですか？
中川：炭酸コスメは1990年代に登場して以降、スキンケアを中心に広がり、その後ヘアケアやボディケアへと分野を拡大しながら定着してきました。この10年で市場規模も着実に拡大しています。一方で近年は、成長率が鈍化しており、・・・
◆なるほど、成熟フェーズに入りつつあるからこそ、構造を整理する必要があったのですね。実際に調査を行って、どのような発見がありましたか？
中川：調査を通じて明らかになったのは、炭酸コスメ市場では”＋α”の価値設計が重要になっているという点です。具体的には、単に炭酸ガスを配合しているという訴求だけでなく、・・・
◆現在の炭酸コスメ市場では、どのような商品が特に注目されているのでしょうか？
中川：現在注目されているのは、”炭酸を使っている商品”ではなく、”炭酸をどのように体験させるか”まで設計された商品です。例えば、「melt クリーミーメルトパウダー」は、週に数回のスペシャルケアとして・・・
◆今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、ぜひお聞かせください。
中川：本レポートは、炭酸コスメを単独テーマとして体系的に整理した新規テーマの調査である点がまず大きなポイントです。特に注目いただきたいのは、炭酸市場を多角的な切り口で分析している点です。市場規模推移に加え、・・・
◆最後に、読者の皆様へメッセージをお願いします。
中川：炭酸コスメ市場は、今後も一定の成長が見込まれる一方で、差別化がより難しくなるカテゴリーでもあります。今後は、炭酸を配合すること自体ではなく、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6835/
2026年 炭酸コスメの市場分析調査
ー機能と体感で選ばれる注目カテゴリーの最新動向ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210260678
発刊日：2026年1月30日
頒価：110,000円（税抜：100,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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