【ＳＢＳロジコム】埼玉県春日部市の中学校で交流授業を継続実施 －物流の役割と7つの機能を学ぶ－
ＳＢＳロジコム株式会社（社長：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、２月19日、埼玉県春日部市立緑中学校の１年生を対象に交流授業を実施しました。同校では、昨年12月に２年生向けの授業を実施しており、大変好評をいただいたことから、再びご依頼をいただき、継続して実施する運びとなりました。
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当日は、前回に引き続き、当社業務運営部品質管理室 課長の心光智樹（しんみつ ともき）が講師を務め、「物流とは何か？」をテーマに解説を行いました。
企業が生産した商品が保管や輸送などを経て消費者の手元に届くまでの「モノの流れ」全体を指す“物流”について、単にモノを運ぶだけではなく、さまざまな機能を担う産業であることを紹介。物流の主要な7つの機能である「輸送」「保管」「荷役」「梱包」「包装」「流通加工」「情報システム」についても説明しました。
さらに、社会の成熟化やグローバル化の進展により、物流は単なる「モノを運ぶ仕事」から、企業活動や国境を越えたサプライチェーン全体の最適化を支える産業へと発展していることについても解説しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344404/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344404/images/bodyimage2】
今回の授業を通じて、生徒の皆さんに物流の重要性や将来性、社会を支える産業としての役割について理解を深めていただく機会となりました。当社は今後も、地域社会との交流を深めるとともに、教育活動や将来の人材育成につながる取り組みを継続してまいります。
以 上
＜ＳＢＳロジコム株式会社概要＞
本社：〒160-6125東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
設立：1940年（昭和15年）
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社
資本金：１億1百万円 （2024年12月現在）
従業員数：1,207名 （2024年12月現在）
事業所：全国92拠点を設置
関係会社：ＳＢＳフレイトサービス(株)、ＳＢＳロジコム関東(株)
事業内容：ＳＢＳグループの物流事業のコア会社として、３ＰＬ・センター物流・倉庫・流通加工・運輸・通運・国際物流・館内物流・施設移転・オフィス移転などお客様のあらゆる物流ニーズを一貫したサービス体制でサポートしています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-logicom.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳロジコム株式会社 営業企画部 TEL：050-1741-3207
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
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当日は、前回に引き続き、当社業務運営部品質管理室 課長の心光智樹（しんみつ ともき）が講師を務め、「物流とは何か？」をテーマに解説を行いました。
企業が生産した商品が保管や輸送などを経て消費者の手元に届くまでの「モノの流れ」全体を指す“物流”について、単にモノを運ぶだけではなく、さまざまな機能を担う産業であることを紹介。物流の主要な7つの機能である「輸送」「保管」「荷役」「梱包」「包装」「流通加工」「情報システム」についても説明しました。
さらに、社会の成熟化やグローバル化の進展により、物流は単なる「モノを運ぶ仕事」から、企業活動や国境を越えたサプライチェーン全体の最適化を支える産業へと発展していることについても解説しました。
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今回の授業を通じて、生徒の皆さんに物流の重要性や将来性、社会を支える産業としての役割について理解を深めていただく機会となりました。当社は今後も、地域社会との交流を深めるとともに、教育活動や将来の人材育成につながる取り組みを継続してまいります。
以 上
＜ＳＢＳロジコム株式会社概要＞
本社：〒160-6125東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
設立：1940年（昭和15年）
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社
資本金：１億1百万円 （2024年12月現在）
従業員数：1,207名 （2024年12月現在）
事業所：全国92拠点を設置
関係会社：ＳＢＳフレイトサービス(株)、ＳＢＳロジコム関東(株)
事業内容：ＳＢＳグループの物流事業のコア会社として、３ＰＬ・センター物流・倉庫・流通加工・運輸・通運・国際物流・館内物流・施設移転・オフィス移転などお客様のあらゆる物流ニーズを一貫したサービス体制でサポートしています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-logicom.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳロジコム株式会社 営業企画部 TEL：050-1741-3207
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