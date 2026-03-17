金融教育の教材は授業でどう使われている？JCB教材の活用現場を取材

株式会社ジェーシービー

キャッシュレス決済が日常となった今、若い世代に求められているのは「使い方」だけでなく、リスクも含めて自分で判断する力です。

株式会社ジェーシービー（JCB）は、クレジットカード会社としての知見を活かし、全国の高校生を対象にキャッシュレス・クレジットカードを学べる金融教育教材を無料で提供しています。





JCBの教材は、キャッシュレスの利便性だけでなく、使いすぎやトラブルといった“怖さ”にもきちんと向き合う構成が特長です。

また、生徒向け教材に加え、授業の進め方や指導のポイントをまとめた先生向け資料も用意することで、学校現場の負担軽減にも配慮しています。





今回は、実際にJCBの教材を活用して授業を行っている大東文化大学第一高等学校を訪問。

授業の様子を見学するとともに、担当の先生や生徒へのインタビューを通して、高校の金融教育において、企業が提供する教材がどのように活かされているのかを取材しました。











教材を使った50分間の授業では、動画やワークを交えながら、生徒が自らキャッシュレス決済のメリット・デメリットを考える場面も。

先生からは「授業に取り入れやすい」、生徒からは「クレジットカードへの印象が変わった」といった声も聞かれました。





▶ 授業の詳細やインタビュー全文はJCB公式note｜JCB to（ジェーシービート）の記事( https://pr.global.jcb/n/n99ac589e272e )

をチェック









【本キャッシュレス教育プログラムの利用申込について】

全国ほぼすべての高校に会員を持つ、株式会社ARROWSの先生向け授業提供サービス「SENSEI よのなか学」を通じて、希望する高校の先生に無料で提供します。「SENSEI よのなか学」への登録については、ARROWSのウエブサイト( https://senseinote.com/yd/jcb2025 )

をご確認ください。



