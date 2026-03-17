イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴)は、2026年3月14日(土)に開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』にて、『AEON Pay STAGE』を実施しました。

ステージには「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任した、杉浦太陽さん、辻希美※さん、長女・希空さんの3名が親子揃って登場。親子揃って初のCM出演発表に加え、国民的ヒット曲『LOVEマシーン』のメロディに乗せたオリジナルの「イオンペイダンス」を披露し、観客を巻き込んだダンスパフォーマンスも行いました。

新CMは、2026年4月10日(金)より全国で放映開始いたします。

※辻さんのシンニョウの点は1つが正式表記となります。





画像1 (C)マイナビ TGC 2026 S/S

画像2 (C)マイナビ TGC 2026 S/S





■親子そろって初のランウェイに、個性が光る衣装で登場

まずは、トップバッターとして希空さんが鮮やかなピンク色の衣装を纏って登場。圧倒的なオーラに会場がどよめくなか、続いて杉浦太陽さんと辻希美さんが姿を現すと、会場のボルテージは一気に最高潮へ達しました。

ランウェイトップでは、杉浦さんと辻さんが希空さんを真ん中で挟み込むようにギュッと密着。照れくさそうながらも幸せに満ちた3人の笑顔が弾けると「理想のファミリー」を体現するような多幸感あふれる光景に、客席からは割れんばかりの歓声と拍手が沸き起こりました。





画像3 (C)マイナビ TGC 2026 S/S

画像4 (C)マイナビ TGC 2026 S/S





■初の親子3人でのTGC出演は「みなさんがパパとママのことを知っているか、不安だった」

ランウェイを終え、興奮冷めやらぬ様子で出演の感想を聞かれると、辻さんは「もう、心臓が飛び出るくらい緊張しました！」と満面の笑みを見せつつも、緊張した様子を見せました。また、「今の若い世代の方は、希空のことは知ってくれていると思いますが、正直『パパとママのことは知ってるかな？』って、本番直前までドキドキしていたんです(笑)」と告白。しかし会場では大歓声が沸き上がり、夫の杉浦さんも家族3人揃っての初ランウェイが実現した嬉しさを明かしました。

「実は、3人で『AEON Pay』のCMキャラクターに就任することになりました！」このサプライズ発表に、客席からはさらに大きな拍手が沸き起こりました。新CMでは、国民的ヒット曲『LOVEマシーン』のメロディに乗せ、キレのある「イオンペイダンス」を披露している3人。辻さんは「まさか娘と一緒にこの曲を踊れる日が来るなんて、本当に、すごい時代が来ましたね」とコメント。母としての優しさと感慨深さに満ちた表情が、会場を温かな空気で包み込みました。









■『LOVEマシーン』のメロディに合わせた「イオンペイダンス」を披露！

ステージのクライマックスでは、『LOVEマシーン』のメロディに合わせた「イオンペイダンス」を披露。辻さんのレクチャーが始まると、観客も一緒になって踊り、会場全体が一体感に包まれました。また、キレの良いダンスを披露した杉浦さんについて、「家で練習した動画を見せてもらったら、希空がすごく褒めていたんです」と、辻さんが家族でのエピソードも明かしました。





画像5 (C)マイナビ TGC 2026 S/S





また杉浦さんが希空さんへ「パパとママと一緒に踊ってみて、どうだった？」と問いかける場面では、「昨年、初めてTGCのステージに立ったときは、まさか1年後に家族3人で『LOVEマシーン』を踊っているなんて想像もしていませんでした。本当に感動しています」と、瞳を輝かせながら等身大の喜びを語りました。杉浦さんも、「去年はステージで輝く希空を客席から見守っていたんです。それが1年後にはこうして横に並んでランウェイを歩いている、本当に夢がある話ですよね」としみじみと語る言葉には、父としての深い愛情が滲んでいました。

そして、ついに念願の夢を叶えた辻さんは「娘と一緒にこのステージに立つのがずっと夢だったので…もう、涙が出そうです」と言葉を詰まらせ、感極まった表情に。そんな感動的な空気の中、希空さんが「いつかお母さんとユニットを組んでみたい！」と新たな目標を口にすると、杉浦さんがすかさず「えっ、パパは！？」と食い気味にツッコミを入れ、会場は大きな笑いに包まれました。









■東京ガールズコレクションについて

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。









■AEON Payについて

「AEON Pay」はイオンのトータルアプリ「iAEON(アイイオン)」または「イオンウォレット」をダウンロードすることでご利用いただけるキャッシュレス決済サービスです。お財布を持たなくても、スマホ1つでイオンや全国の加盟店でスムーズにお支払いが可能です。

AEON Payの魅力は、コード決済(2次元コード、バーコード)とWAONタッチ(電子マネーWAON)の2つの決済方法を自由に選択できることです。また、それぞれのチャージ残高をアプリ内でいつでも簡単に移行ができるため、お客さまの状況に合わせて柔軟に使い分けることができます。





また、AEON Payには「ご当地WAON」機能が搭載されており、全国約180の地域・団体から寄付先を選び、チャージ払いを通じて寄付が可能です。普段のお買い物が、地域経済の活性化や環境保全、観光振興など社会貢献につながります。





AEON Payの詳しい機能や特典については以下をご確認ください。

詳細はこちら https://www.aeon.co.jp/service/lp/aeonpay/