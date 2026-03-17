近鉄では、子育て世代の皆さまが、安心・快適にストレスなく電車をご利用いただけるよう、２０２６年３月２０日（金・祝）から順次、大阪難波駅、京都駅、鵜方駅の３駅に授乳室を設置します。

授乳室内は、荷物が置けるゆったりしたソファや、フィッティングボートを備えた完全プライベート空間で、授乳やおむつ替えなど幅広い乳幼児のケアが人目を気にせず、気軽に安心してご利用いただけます。

近鉄では、これまで近鉄奈良駅に完全個室型ベビーケアルーム「mamaro」を設置しており、ご利用のお客さまから「便利である」「個室で安心感がある」など、ご好評をいただいています。その他、子育てを応援するため、「きんてつ旅育ポータル」サイトでおでかけスポットの紹介や、ICOCA・PiTaPaで近鉄電車をご利用の際に、運賃が実質５０％引きになる「ＩＣカードでこども半額キャンペーン」など、鉄道会社ならではの取り組みを推進しています。

今後も、近鉄沿線へお子さま連れでお出かけになるご家族に「安心して外出できる空間」を提供していきます。

詳細は以下のとおりです。





■授乳室設置概要

設置場所：鵜方駅 改札外コンコース

京都駅 １番線乗車側コンコース

大阪難波駅 西改札内コンコース

設置予定日：鵜方駅 ２０２６年３月２０日（金・祝）～

京都駅 ２０２６年３月２６日（木）～

大阪難波駅 ２０２６年３月２８日（土）～

※今後、他駅でも増設を予定しております。

【参 考】■きんてつ旅育ポータル（https://www.kintetsu.co.jp/gyoumu/tabiiku/）

お子さまが旅によって得られる知識や興味、価値観の広がり、共感の向上などによる人間性の成長を応援することを目的に開設しているwebサイトで、おでかけスポットの紹介や「きんてつでんしゃクイズ」、「きんてつぬりえ」などのコンテンツを掲載しています。





近鉄ホームページ「きんてつ旅育ポータル」画面





■ＩＣカードでこども半額キャンペーン

・「こどもICOCA」

「こどもICOCA」にて「近鉄ICOCAポイント還元サービス」をご利用いただく場合、月１回の利用から、ご利用額の５０％のポイントを付与します。

※サービスのご利用には事前登録が必要です。付与されたポイントは、利用登録いただいたICOCAにチャージが可能で、１ポイント１円として利用いただけます（チャージは１０ポイント単位のため、各月に確定した１０ポイント未満の端数は切り捨てとなります）。

※月１１回以上ご利用いただいた場合は、さらに１０％を上乗せし、６０％のポイントを付与します。

・「PiTaPaキッズカード」

１カ月のご利用額に対して５０％の利用額割引を行います（事前登録不要）。

※その他の交通系ＩＣカードはサービス対象外です。





（以 上）