データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、提供するポイ活アプリ「エブリポイント(EveryPoint)」において、新たに電力サービス「エブリでんき」を2026年3月18日(水)より提供開始することを決定いたしました。





エブリでんきロゴ





本サービスは、エネルギー事業において豊富な実績を持つauエネルギー＆ライフ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下 auエネルギー&ライフ)との提携により実現したものです。日常の電気使用を通じて効率的にEveryPoint(エブリポイント)を貯めることが可能となり、高品質な電力供給と充実したサポートを提供いたします。





PIXELA GROUP ｜ auエネルギー&ライフ





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2026/20260317-2.html









■auエネルギー＆ライフとの強力なパートナーシップ

本サービスでは、auエネルギー&ライフがサービス役務提供者として、電気サービスの仕組み提供および契約管理を担います。





1.全国規模のインフラを扱う安心感

全国規模でサービスを展開してきたauエネルギー＆ライフの仕組みを活用し、安心して利用できるサービス基盤を構築しています。





2.安心して切り替えられるサービス設計

豊富な知見を活かしたサービス設計により、初めての切り替えでも、安心して利用できる環境やサポートを整えています。





3.「でんきアプリ」を通じた日常的な利用体験

電気の利用状況や契約情報を確認できる「でんきアプリ」を提供しています。分かりやすく、継続しやすい電気の利用体験が実現します。









■「エブリでんき」サービス特長

「エブリでんき」は、エブリポイントアプリと連携し、日常での電気の利用を通じてポイントが付与されます。貯まったポイントは、他社のポイントや電子マネーなどへの交換も可能です。









■「エブリでんき」提供の背景

当社は EveryPoint(エブリポイント)を通じて「日常がまるごと資産になる」世界の構築を目指しています。2026年2月の大型アップデートによるアプリ操作性の向上(起動速度2倍)に続き、今回、生活に欠かせないインフラである「電気」をサービスラインナップに加えることで、ユーザーの皆様へさらなる利便性と価値を提供いたします。









■キャンペーン概要

・開始日：2026年3月18日(水)

EveryPoint(エブリポイント)アプリ内から簡単にお申し込みが可能になります。

・期間と特典：

・2026年3月18日(水)～6月18日(木)までにお申し込みの方：

開通で500,000ポイント (4,500円相当)

・2026年6月19日(金)以降にお申し込みの方：

開通で300,000ポイント(2,700円相当)

・提供エリア：全国 (沖縄・一部離島を除く)

・付与条件：お申し込み月を含む4か月後の月末までに開通していること

キャンペーンの適用条件・詳細は、「エブリポイント」アプリ内の「エブリでんき」詳細ページにてご確認ください。









■サービス詳細

・サービス名：エブリでんき

・受付開始日：2026年3月18日(水)









■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

「ポイ活を生活インフラへ」。それが今回の挑戦です。

数十兆円規模の生活固定費市場において、当社は重たい資産を持たず、アセットライト型モデルで顧客接点を取りにいきます。初期フェーズではユーザー基盤拡大を優先し、エブリポイント経済圏の規模拡張を加速させます。これは単なる電力サービスではなく、当社の成長戦略の中核を担う施策です。私たちは、生活に不可欠な支出を価値へと転換する新たなスタンダードを創ってまいります。





社長サイン





■ポイ活アプリ「エブリポイント(EveryPoint)」について

「エブリポイント(EveryPoint)」は、『日常がまるごと資産になる、新時代のポイ活プラットフォーム』をコンセプトとした、業界最高水準(※1)のポイント還元率を誇るポイ活アプリケーションです。ユーザーは「歩く」「移動する」「ゲームを楽しむ」といった普段の生活の中で行う様々な行動を通じて、楽しみながら効率的にポイントを貯めることができます 。貯まったポイントは、約60社におよぶ他社のポイントや電子マネーなど、ご自身のニーズに合わせて自由に交換することが可能です。





エブリポイント(EveryPoint)キービジュアル





公式Webサイト： https://www.pixela.co.jp/products/everypoint/









■株式会社ピクセラについて

会社名 (商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年 (昭和57年)6月

資本金 ： 12億02百万円 (2026年1月31日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場 (証券コード ： 6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、IoTホームサービスおよびその

関連機器、ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/

※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※1 当社調べ (2025年8月時点)。