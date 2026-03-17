株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：松田 敏之、以下 当社)は、傾聴AIアルゴリズムを搭載したAIチャットシステムを提供する株式会社ZIAI(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：櫻井 昌佳、以下「ZIAI社」)と、児童相談所および教育機関向け相談業務の高度化を目的とした業務提携契約を、2026年2月1日に締結しました。

本提携により、24時間365日対応可能なAIチャットによる一次相談と、当社の既存システムである児童相談所、教育機関等の相談管理システム(R-STAGE家庭児童相談システム、R-STAGE教育相談システム)や、子どもに関する連携プラットフォーム「こどもの杜」での連携等に取り組むことで、相談対応件数の増加や人材不足といった課題を抱える現場の業務負担軽減を目指します。





両備システムズとZIAIが業務提携









●背景

全国の児童相談所では、相談件数が増加の一途を辿っており、厚生労働省によると、令和5(2023)年度中の児童相談所における相談の対応件数は58万件以上となっています。(※1)

多くの現場では、労働人口の減少により相談員や専門スタッフの確保が困難になっており、一人ひとりの職員が抱えるケースが過多になり、緊急性の高い事案を見過ごしかねないリスクが生じています。

こうした状況のなか、自治体には、相談の入口を広げつつ、職員が本来注力すべき対面での支援や、専門的な対応に集中できる、新たな業務体制の構築が求められています。

(※1)令和5年度福祉行政報告例(児童福祉関係の一部)の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/232/dl/gaikyo.pdf









●提携内容

本提携では、ZIAI社が提供する傾聴AIチャットシステムと、当社が提供する以下の自治体向けシステムを連携します。

・R-STAGE 家庭児童相談システム

・R-STAGE 教育相談システム

・子どもに関する連携プラットフォーム「こどもの杜」

これにより、住民や子ども・保護者がスマートフォン等から行った相談内容を、AIによる一次対応から業務システムまで一気通貫で管理することが可能になります。









●期待される効果

本連携により、自治体では以下の効果が期待されます。

・夜間・休日を含む相談の一次対応をAIが担うことで、職員の負担を軽減

・緊急性や傾向を把握しやすくなり、対応の優先順位付けが可能

・職員が家庭訪問や学校現場での対話など、人でなければできない支援に時間を割ける体制を実現

結果として、業務効率化と同時に、地域全体で子どもを見守る支援体制の強化につなげます。









●今後の展望

今後は、当社の児童相談所・教育機関向け相談管理システムへのAIチャット実装を順次進めるとともに、

・新たなユースケースの創出

・自治体ニーズに即した新サービス開発

を通じて、持続可能な相談支援体制の構築に貢献していきます。









●株式会社ZIAIについて

テクノロジーによる新たな「傾聴体験」の創造に取り組むヘルスケアスタートアップです。自殺対策を目的とした非営利のAI研究機関として設立された後、そこで培われた「傾聴AIアルゴリズム」を社会実装すべく事業会社としてスピンアウトしました。現代社会では、個人の悩みが複雑化・多様化し、メンタルヘルス懸念が増大しています。さらに、悩みを打ち明けられる居場所や話を聴いてもらえる存在が不足しており、一次予防ができないことで精神疾患や孤独・孤立、自傷・自殺などの社会課題が深刻化しています。ZIAIは2030年までに、住んでいる場所や年齢、経済的状況に関わらず、誰もがいつでもどこでも悩みを相談できて、必要あればしかるべき情報や機関、専門家につながることができる社会を実現します。





社名 ： 株式会社ZIAI

本社所在地 ： 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

代表者 ： 代表取締役CEO 櫻井 昌佳

設立 ： 2023年4月

事業内容 ： 傾聴AIアルゴリズムを搭載したAIチャットシステム提供

コーポレートサイト： https://ziai.io/









●株式会社両備システムズについて

社名 ： 株式会社両備システムズ

本社所在地 ： 岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12

杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ： 代表取締役社長 松田 敏之

設立 ： 1969年12月

資本金 ： 3億円

事業内容 ： 公共、医療、社会保障分野および

民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、

ソフトウェア開発、データセンター事業、

ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、

AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/