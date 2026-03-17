近鉄では、入学や異動シーズンである本年３月下旬から４月下旬までの約１カ月間、みなさまの新生活や新たな門出を応援することを目的として、大阪府・奈良県内などの主要駅において、ロックバンド「キュウソネコカミ」ギター・ボーカルのヤマサキセイヤ氏による応援放送「KINTETSU DAILY CHEERS」を実施します。今回の企画は、同氏がゲスト出演するイベント「GIVING BACK NEXT GENERATION Vol.5 in 奈良」が3月27日（金）に奈良市・学園前ホールで開催されることをきっかけに実現したものです。

このような取り組みを通して、日常の通過点として利用されている電車や駅が、お客さまの人生に寄り添う場所になればと考えています。

【取組詳細】

１．ヤマサキセイヤ氏について

15年続くロックバンド「キュウソネコカミ」のギター・ボーカル。日常のフラストレーションや人々の意見を代弁した歌詞を生み出し、鋭くユーモアのある楽曲で聞くものを魅了する。ライブでは体を張った破天荒な演出が武器であったが、コロナ禍にパフォーマンスが制限されたことで演奏技術が格段に上がり、“聴かせて熱くする”というライブへと進化している。2026年3月21日にはインテックス大阪にて主催フェス「極楽鼠浄土」を開催。





２．実施詳細

（１）実施期間 ２０２６年３月２３日（月）から４月３０日（木）まで

（２）実施場所 大阪府：大阪難波駅、近鉄日本橋駅、大阪上本町駅、鶴橋駅、布施駅、河内小阪駅、八戸ノ里駅、東花園駅、近鉄八尾駅、高安駅、河内国分駅、大阪阿部野橋駅、矢田駅、河内天美駅、河内松原駅、藤井寺駅、道明寺駅、古市駅、富田林駅、河内長野駅

奈良県：生駒駅、学園前駅、大和西大寺駅、近鉄奈良駅、高の原駅、田原本駅、大和八木駅、橿原神宮前駅、大和高田駅、榛原駅、高田市駅、王寺駅、天理駅

三重県：名張駅

京都府：京都駅、近鉄丹波橋駅、大久保駅、新田辺駅

（３）放送時間 午前９時００分から午後６時００分までの間、約１５分間隔で放送

（４）放送内容 「キュウソネコカミ」ヤマサキセイヤ氏が、みなさまへの応援メッセージを放送します。

※メッセージの内容は時期により変わります。