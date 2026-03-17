少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

偏愛上等！カープグッズ編

「偏愛（へんあい）」とは、ある物や人だけを偏って愛すること。今回はシーズン開幕直前SP・新企画「偏愛上等！カープグッズ編」。広島県民が愛しすぎているカープグッズを深掘ります！2026年の最新カープグッズの数は約840アイテム！この中から偏愛度が強いアイテムを選りすぐって紹介！さらに、ザ・ギース尾関＆西村によるカープクイズで、さらにカープ愛が深まる？

■きょんママのお悩み相談室も開店

迷える子羊たちの真剣なお悩みに、きょんママ、西村がお答えします！

■過去の放送はTVerで！

■スナックコットン ～公式SNSはこちら～

■番組概要

https://www.home-tv.co.jp/snackcotton/https://tver.jp/series/srb6sxr6v2https://x.com/snack_cotton_EEhttps://www.instagram.com/snack_cotton/#https://www.tiktok.com/@snack_cotton

番組名：スナックコットン放送日時：3月19日（木）深夜0時15分～出演者：コットン（西村真二・きょん）／ザ・ギース尾関高文