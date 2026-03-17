全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「寧安如夢（ねいあんにょむ）～宮廷にふたたび舞い降りる愛～」を3月24日（火）夕方4時～放送開始します。

１．番組概要

人気ウェブ小説「坤寧」を原作にしたドラマ。バイ・ルー「招揺」、ジャン・リンホー「蒼蘭訣」、ワン・シンユエ「美人骨」ら、実力派キャストが集結。陰謀うずまく、宮廷で権力を得るため、多くの人を犠牲にし、最後には自害という、悲しい結末となった主人公が、前世の記憶を持ったまま、4年前に転生。今度こそ、正しい道を進むべく、奮闘する宮廷時代劇。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/neiannyomu/■画像クレジット：© WATER BEAR MEDIA PTE.LTD.

２．あらすじ

姜雪寧は美しさと野心で権力の階段を駆け上り、味方や恋人までも犠牲にして皇后の座に就く。しかし少師・謝危らによる反乱が起き、彼女は官吏・張遮だけは助けることを条件に自害。息絶えた雪寧だったが、目を開くと前世の記憶を持ったまま4年前、18歳の自分に戻っていた。非道な振る舞いを後悔し、今世では権力から距離を置き、前世で軽視した人々を救うことを考える雪寧。しかし、なぜか行動は裏目に出てしまい、前世と同じ道を進んでしまう。そして、前世で自分を追い込んだ謝危を避けていたにもかかわらず、結局は琴の先生と生徒として行動をともにすることに。運命はいや応なく彼女を宮廷へと引き戻し、やがて反乱の原因となる平南王事件の真実に迫っていく。

３．放送スケジュール

3月24日（火）夕方４時～ 放送スタート※24日は1話のみ放送無料BS初放送毎週月、火曜日 ひる3時～（2話連続放送） （全38話/中国語・日本語字幕）

４．キャスト

役名：キャスト姜雪寧（きょう・せつねい）：バイ・ルー「万華楼～金糸が紡ぐ運命の恋～」「招揺」「烈火士官学校～ステキ男子とイケメン女子」「長月燼明（原題）」謝危（しゃ・き）：ジャン・リンホー「蒼蘭訣（そうらんけつ）～エターナル・ラブ～」「探偵麗女～恋に落ちたシャーロック姫」張遮（ちょう・しゃ）：ワン・シンユエ「恋する美食の宮廷記」「美人骨～前編：周生如故～」燕臨（えん・りん）：ジョウ・ジュンウェイ「うっかり拾った恋」「あったかいロマンス」

５．スタッフ

監督：チュー・ユイパン（朱鋭斌）「霜花の姫～香蜜が咲かせし愛～」「長歌行」「星花双姫」

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。