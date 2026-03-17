株式会社リヴルクス(LivLx Inc.)は、TVS REGZA株式会社から青森県三沢市の工場(旧TVS REGZA青森事業所 三沢工場)を取得し、太陽電池セルの製造拠点として、新たに「三沢工場」を開設することをお知らせいたします。本工場では、高効率なN型TOPConセル(トンネル酸化膜パッシベーション接点技術を用いた太陽電池セル)の生産体制の構築を進めてまいります。2027年1月中旬以降の本格稼働に向けて準備を進めております。





株式会社リヴルクス三沢工場





■本プロジェクトの背景

当社は、ヘッドスプリング株式会社およびSolar Tech Japan株式会社により設立された合弁会社です。近年、経済安全保障やサプライチェーン多様化の重要性が高まる中、当社は日本国内に製造基盤を整備し、主として米国市場を視野に入れた太陽電池セル供給体制の構築を進めてまいります。









■生産計画および今後の展望

三沢工場では、1日あたり約14万枚、年間生産能力約484MW(約5,040万枚)を想定し、高効率なN型TOPConセルの生産を計画しております。今後、試生産および量産立ち上げを段階的に進め、品質、歩留まり、供給安定性を確認しながら、本格展開へとつなげてまいります。また、当社は本工場を、単なる製造拠点にとどまらず、将来のエネルギー関連事業の発展を支える基盤の一つとして位置づけております。環境負荷低減にも配慮しながら、持続可能なものづくりを推進し、グローバルなエネルギー転換およびGXの推進に貢献してまいります。









■地域社会への貢献

当社は、本プロジェクトを地域社会との共生を重視した取り組みとして位置づけています。三沢工場では、製造、品質管理、生産技術等の機能を備えた運営体制を構築し、約70名規模での事業運営を計画しております。このうち約50名規模については地元採用を想定しており、地域に根差した雇用創出と産業活性化に取り組んでまいります。









■新工場の概要

名称 ： 株式会社リヴルクス 三沢工場

所在地 ： 青森県三沢市南町3丁目31-2776

敷地面積 ： 21,391m2

総建築面積： 16,742m2

生産品目 ： 太陽電池セル、および蓄電システム

稼働計画 ： 2027年1月中旬より試生産を開始し、

その後段階的に量産体制へ移行する予定









■株式会社リヴルクスの概要

名称 ： 株式会社リヴルクス

所在地 ： 東京都品川区東品川2丁目5番5号 ハーバーワンビル6F

代表取締役： 星野 脩

資本金 ： 1億1,938万円

設立年月日： 平成27年12月









■出資会社の概要

【ヘッドスプリング株式会社】

所在地 ： 東京都品川区東品川2丁目5番5号 ハーバーワンビル3F

代表取締役社長： 星野 脩

資本金 ： 1億円

電話 ： 03-5495-7957





【Solar Tech Japan株式会社】

本社所在地 ： 東京都品川区東品川2丁目5番5号 ハーバーワンビル6F

代表取締役社長： 野中 哲三

資本金 ： 1億円

電話 ： 03-6733-8690