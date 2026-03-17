ジェイアール東日本都市開発×東急不動産の共同プロジェクト第二弾「ブランズシティ船橋ビアレ」

東急不動産株式会社

株式会社ジェイアール東日本都市開発（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：根本 英紀、以下「ジェイアール東日本都市開発」と東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」）は、「JR船橋市場町社宅」跡地の一部で開発を進めている新築分譲マンション「ブランズシティ船橋ビアレ」（以下「本物件」）について、2026年3月20日よりモデルルームを公開いたしますのでお知らせいたします。また、2025年11月より皆様から投票を募っていた、隣接街区の「賃貸住宅・商業エリア（ジェイアール東日本都市開発による単独開発）」及び「公園エリア」と併せた街区全体のまちネーミングについて「GREEN SHIP TOWN FUNABASHI（グリーンシップタウン船橋）」に決まりましたのでご案内いたします。

本物件は、東日本旅客鉄道株式会社と東急不動産ホールディングス株式会社が2023年2月に締結した包括的業務提携契約に基づき、住宅事業および再生可能エネルギー事業を中心とする事業連携の一環として推進するものです。本連携の中で、ジェイアール東日本都市開発と東急不動産が共同で手掛ける分譲住宅プロジェクトの第二弾となります。

※第一弾「ブランズ大宮日進ビアレ」（2025年7月17日プレスリリース）

■ファミリー層を中心に利便性の高い立地

本物件は、船橋駅東側にある船橋市地方卸売市場に隣接したエリアに位置し、JR総武線「船橋」駅、東武アーバンパークライン「船橋」駅徒歩9～11分、京成本線「京成船橋」駅徒歩11～13分となります。JR総武線「船橋」駅にはジェイアール東日本都市開発が運営するショッピングセンター「シャポー船橋」が直結しているほか、船橋市立市場小学校に隣接しており、ファミリー層を中心に高い利便性が確保されております。

また、全4棟・738戸、2～4LDKの多様なプランが揃う専有部に加えて、多彩な共用施設による充実した暮らしを提供いたします。各世帯に寄り添った質の高い居住環境と周辺地域と連携しながら憩いと賑わいを提供する本物件は、1期が2025年8月に着工、2028年3月に引渡予定です。

■まちネーミング決定

JR東日本グループと東急不動産ホールディングスグループによる、船橋を舞台とした壮大なまちづくり。隣接街区の「賃貸住宅・商業エリア（ジェイアール東日本都市開発による単独開発）」及び「公園エリア」と併せた街区全体で、住民および地域住民に長く愛され続けるまちにしていきたい」という強い想いのもと、本物件では地域の皆さまとのコミュニティー形成を重視しています。その一環として、皆さまの声に寄り添ったまちづくりを目指し「グリーンシップタウン船橋」と「ブリッジガーデン船橋」の2案から「みんなで選ぶまちネーミング投票」を行いました。

投票期間：2025年11月28日（金）～2026年2月6日（金）

1,086件のご投票のうち、645票獲得の「GREEN SHIP TOWN FUNABASHI（グリーンシップタウン船橋）」に決定いたしました。

※https://sumai.tokyu-land.co.jp/ufufufunabashi/result/

【ネーミングへの想い】

隣接街区を含めおよそ1,000家族をつなぎ育むこのまち全体を、ひとつの大きな「船」として想いを馳せたまちネーミング。海老川沿いの潤い、敷地内の広大な緑景、グリーンインフラに配慮した計画など、豊かな緑を湛えた大きな船として「グリーンシップ」としました。

「シップ」には、敷地内にデザインされた「船」のモチーフに由来するほか「人と人のつながり＝リレーションシップ（relationship）」の意味も込められています。

グリーンシップタウンは人々の交流を通じて皆様に愛され続けるまちへ育っていくことを目指し、「出航」いたします。

■”家族ファースト”を実現する共用空間及び専有部プラン

共用部を各棟に配置することで、敷地中央に広がるセントラルガーデンが棟と人をつなぎ、緑豊かな自然の中で交流が生まれる住まいを計画しております。

在宅勤務や学びを支えるコンフォートラウンジや、気軽に運動ができるフィットネスルーム、趣味時間に活用可能なシアタールーム、子どもの探究心を育むDIYスタジオ等を設置。移動時間やコストを抑えながら、家族それぞれの時間を充実させる環境を整えます。

その他、ライブラリーラウンジやゲストルーム、パーティラウンジ、プレイラウンジもご用意し、来客対応や記念日、子どもの遊び・学びまで、多彩なシーンを敷地内で完結できる”家族ファースト”な共用計画です。

また「家事の時短」を叶えるため、共用部に冷凍・冷蔵対応の宅配ボックスを導入。不在時でも生鮮品や冷凍食品の受け取りが可能となり、共働き・子育て世帯の毎日をサポートします。

専有部としては、70平方メートル 台・南向き・３LDK中心に数多くのプランをご用意。その他、回遊性のある家事動線や豊富な収納、ワイドリビング等、家族の「いま」と「将来」に寄り添う”家族ファースト”な住まいを提供いたします。

■環境への取り組み（GREEN AGENDA for BRANZ / ABINC認証）

本物件では、敷地内の植栽に対する景観管理計画「GREEN AGENDA for BRANZ」を導入予定です。株式会社石勝エクステリア、株式会社東急コミュニティーと連携し、広大なセントラルガーデンを生かした植栽計画やイベント実施により、住民の生き物に対する理解・愛着醸成を目指します。また、長期的な生物多様性に配慮した住環境づくりが評価され、「いきもの共生事業所認証（ABINC 認証）」を取得いたしました。

その他環境対応への取り組みとして、「ZEH-M Oriented」「低炭素建築物認定」取得予定のほか、株式会社リエネと連携した、太陽光パネルによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ・防災」、高圧一括受電システムによる「省エネ」、「EV充電器」「EVカーシェアリングサービス」など様々なエネルギーマネジメントを実施予定であり、地球環境に優しい住まいを提供いたします。

また、雨水の外構植栽潅水利用や雨庭＝レインガーデン（雨水を一時的に貯留し時間をかけて地下へ浸透させる透水型の植栽スペース）を採用するなど、環境保全だけでなく住民の安心・安全にも配慮しております。

様々な分野で強みを持つグループ会社との連携を最大限に生かすことで、安心安全で心地のよい住まい提供を目指しております。

■現地案内図

■物件概要

物件名：ブランズシティ船橋ビアレ

所在地：千葉県船橋市市場1丁目６（住居表示）

交通：JR総武線「船橋」駅、東武アーバンパークライン「船橋」駅徒歩9～11分

京成本線「京成船橋」駅徒歩11～13分

敷地面積：27,060.17平方メートル

延床面積：66,433.96平方メートル

総戸数：738戸

構造規模：RC造 1,3号棟：地上14階建 2,4号棟：8階建

引渡：＜1期＞ 2028年3月（予定）＜2期＞ 2028年12月（予定）

販売開始：＜1期＞ 2026年7月（予定）＜2期＞ 2027年4月（予定）

設計：株式会社長谷工コーポレーション

施工：株式会社長谷工コーポレーション

管理会社：株式会社東急コミュニティー

公式HP：https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/funabashi/