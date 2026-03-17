「死にかけた回数100回以上」世界的イリュージョニスト・プリンセス天功が初登壇「1時間でギャラ2億円」“伝説の大脱出特番”舞台裏にスタジオ騒然 “初代引田天功”との意外な出会いも告白｜『しくじり先生』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を3月13日（金）夜9時30分より放送いたしました。

■「死にかけた回数100回以上」世界的イリュージョニスト・プリンセス天功が初登壇

「18歳まで生きられない」病弱だった幼少期を語る

3月13日（金）の放送回では、世界的イリュージョニスト・プリンセス天功が初登壇。命懸けのイリュージョンで世界を魅了し続ける“生きる伝説”が、規格外のしくじり体験から学んだ教訓を授業しました。

華やかなドレス姿で教壇に現れたプリンセス天功先生は、「大脱出イリュージョンで死にかけた回数100回以上」と発表。さらに「今までに骨折した回数100回以上」「全身の血液を交換した回数1回」「鼓膜を貼り直した回数6回」「全身に刺さった剣の本数16本」と明かし、スタジオ一同を驚愕させました。

また、かつての自身を「マジックへの興味ゼロ」「アイドルを夢見るか弱い女の子」と語ったプリンセス天功の授業では、病弱だったという幼少期からその人生を紐解きました。

先生は生後1年で脳の機能が停止するという危機に見舞われ、アメリカで手術を受けることに。3歳で帰国したものの、母の教えで“左利きから右利き”に直したことで、手術後の脳に負担がかかり、「言葉が出なくなってしまった」「脳では分かっていても同じことが言えない」という状態だったといいます。さらに医師からは「18歳まで生きられない」と告げられていたため、「いつ死んでも後悔がないように好きなことをやろう」と、キッズモデルとして芸能活動をスタートしました。

■“初代引田天功”との意外な出会いを告白！「アイドルを夢見る女の子」がまさかのアシスタントに大抜擢

そして、アイドルを夢見ていた先生が、親戚の紹介で訪れた芸能事務所で出会ったのが、伝説のマジシャン“初代引田天功”でした。当時、初代には25歳～92歳までの弟子がいたものの、「女の子は私だけ」だったという先生。そんな中、初代のマジックに挑戦すると「1度見ただけで成功」し、その才能を見抜いた初代から、マジックショーのアシスタントに大抜擢されます。ところが、アシスタント抜擢後、最初の“死にかけ事件”が発生。檻の中でライオンと入れ替わるイリュージョンの準備中、予定より早く本物のライオンが登場してしまい、檻の中でライオンと2人きりに。絶体絶命のピンチに追い込まれたものの、「食べてもいいけど、ちょっと待ってね」と声をかけ、ライオンの横をすり抜けて脱出。「なぜかライオンがどいてくれた」と、振り返った先生の衝撃エピソードにスタジオは騒然となりました。

■「1時間でギャラ2億円」“伝説の大脱出特番”驚愕の舞台裏にスタジオ騒然！

大脱出イリュージョンの代役で九死に一生の壮絶しくじりとは...？

テレビ史に残る“大脱出特番”の舞台裏についても語った先生は、当時、“初代引田天功”の出演料が「1時間で2億円」という破格のギャラだったことを明かし、スタジオでは「えー！？」「テレビで！？」と驚愕の声が上がります。さらに、特番の本番直前で初代が急病で入院してしまうトラブルが発生。「お金をもらっていたから、番組をやめるわけにはいかない」という状況の中、当時のプロデューサーの「女の子が大脱出するのはインパクトがあって数字のにおいがする」という言葉で、白羽の矢が立った先生が大脱出イリュージョンの代役として急遽出演することになりました。しかし、当時体重28kgだった先生が、体重100kgの初代の代役を務めたことでまさかの大惨事に見舞われることに...。現代では考えられない2つ目の“死にかけ事件”の顛末に、スタジオでは悲鳴が上がる展開となりました。

そのほか、「何にでもお金を使う方だった」と語る“初代引田天功”の逸話や、弟子時代に学んだ昭和を代表する名俳優・森繁久彌の教え、昭和テレビ業界の裏話など、知られざる秘話が次々と語られました。そんなプリンセス天功先生が“命懸けのしくじり”から学んだ教訓とは一体どんなものだったのか...？本編は配信後7日間、無料で視聴可能です。ぜひ、ご覧ください。

（見逃し配信URL：https://abema.go.link/ddqZA）

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg

■「ABEMA」について

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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