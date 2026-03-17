みなみ鮪の『プレミアムねぎとろ包み』や『とろサーモン いくらのせ』の豪華ネタが1貫１１０円～！人気の『中とろ』も1４０円、さらにアプリ会員なら、平日限定で、なんと２９％ＯＦＦでご提供！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年3月19日（木）～4月15日（水）の期間、「かっぱのとろ祭り」をかっぱ寿司全店にて開催いたします。

「かっぱのとろ祭り」では、本気価格！春のごほうびが来た！をテーマに、華やかな春をさらに彩る商品をご褒美価格でご用意しました。目玉は『中とろ』！この春限定、一貫140円（税込）と特別価格でご提供いたします！

他にも、みなみ鮪を使用した『プレミアムねぎとろ包み～みなみ鮪使用～』、人気ネタの「とろサーモン」に「いくら」を乗せてサーモンの旨みとプチっと弾ける食感が楽しめる『とろサーモン いくらのせ』、口当たりのよい「とろろ」を乗せた『とろっとまぐろ大葉包み（とろろ）』や、うなぎ、豚トロなど、「とろっ」と感をお楽しみいただけるネタが大集合です！

また、「中とろ」につきまして、本フェア一貫140円（税込）のところ、アプリ会員様は平日に限りクーポンをご使用で、140円（税込）から、さらに「29％OFF」でお楽しみいただけます！この機会に、ぜひアプリへご登録いただき、お得にお楽しみください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様 と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

【「かっぱのとろ祭り」概要と商品詳細】

・開催期間：2026年3月19日（木）～4月15日（水）予定

・実施店舗：かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。

※掲載写真はイメージです。

店内切付

『中とろ』

一貫140円（税込）

アプリを使用で平日限定29％OFF

口の中でとろける、かっぱ寿司の人気定番ネタである中とろを、特別価格でお楽しみいただけます。

※店内飲食限定

『プレミアムねぎとろ包み～みなみ鮪使用～』

一貫110円（税込）

みなみ鮪を使用したプレミアムなねぎとろを、海苔で包みお召し上がりいただくお寿司です。

※店内飲食限定

『とろサーモン いくらのせ』

一貫110円（税込）～

人気ネタのとろサーモンといくらを合わせたにぎりです。濃厚でとろけるとろサーモンの旨みと、プチっと弾けるいくらのコクがとてもよく合います。

『とろっとまぐろ大葉包み（とろろ）』

一貫140円（税込）～

店内切付のまぐろにとろろを乗せて、とろっとした食感に。大葉の爽やかな香りで、後味まで軽やかに。

※店内飲食限定

直火炙り

『豚トロ塩だれ炙り』

一貫130円（税込）～

注文毎に炙っているため、脂が適度に溶けて豚トロの脂の甘みと香ばしい香りをお楽しみいただける満足感ある一皿になっております。

直火炙り

『とろっと豚トロ塩だれ炙り（とろろ）』

一貫130円（税込）～

とろろをトッピングすることで、粘りとさっぱり感が加わり、脂をやさしく中和し、食べやすい一品に仕上げています。

『うなとろっ天ちらし風にぎり（とろろ）』

一貫190円（税込）～

かっぱ寿司の定番ネタであるうなぎに、とろっとしたとろろをのせ、天ちらし風に仕上げたにぎりです。香ばしいうなぎ、とろっとしたとろろ、サクサクの食感が絶妙に調和した一皿です。

※店内飲食限定

『3種の春ネタ軍艦三昧』

三貫320円（税込）～

（・プレミアムねぎとろ軍艦～みなみ鮪使用～・ほたるいか軍艦・桜えびマヨ軍艦）

みなみ鮪を使用したプレミアムねぎとろ、ぷりっとした食感のほたるいか、春色の桜えびを贅沢に使用した軍艦を一皿に。

【かっぱ寿司TVCM「かっぱのとろ祭り」篇 】

・タイトル：「かっぱのとろ祭り」篇

・放映開始日：2026年3月19日（木）

・放送地域：全国（一部エリアを除く）

・URL：https://youtu.be/7-3DefVq8Dw

・内容：「かーっぱかっぱ♪」でおなじみのCMソングが、声優下野紘さん歌唱で復活！

ベビーカーも持ち込めてご家族でも「ゆったりお食事いただける席」、おこさまでも食べやすいよう「短く切ったうどんの提供」など、おこさま連れのお客様にも安心して気軽にご来店いただけるようなお店のつくりを、懐かしいCMソングとともにご紹介しております。

■ストリートボード

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