花火のように咲き輝く、幸せのギフト　クレ・ド・ポー ボーテより限定パッケージのギフトコレクション

株式会社資生堂【クレ・ド・ポー ボーテ ギフトコレクション】

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」より、花火のように咲き輝く花々をモチーフとした限定パッケージのコレクション【全3品 参考小売価格 6,200～16,500円（税込6,820～18,150円）】を2026年4月21日（火）に数量限定で全国一斉発売します。*価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

◆濃密なうるおいで肌を満たすエッセンスローション「ローションエサンシエルA」、太陽を味方につけて肌を守る日焼け止めクリーム「クレームUV n」、極上のうるおいを手肌に与えるハンドクリーム「クレームプールレマン」が限定デザイン、数量限定で登場します。

◆フランス出身のアーティストLisa Zordanとのコラボレーションによるデザイン。空を明るく照らし、特別な瞬間を祝う花火を花々で表現しました。ご自身へのギフトとしておすすめです。

《コレクションテーマ》

感謝の気持ちのシンボルである「花」をテーマにしたギフトコレクション。2026年のテーマは”SPARK EXCITEMENT”、特別なひとときを祝福する、天空の花束である花火です。自分自身の輝きがまわりに連鎖して、さらに大きな光の輪を創るように。花火の祝祭感をお届けする限定デザインでクレ・ド・ポー ボーテの人気のアイテムが登場します。自分自身へのギフトとしてもおすすめです。

《コラボレーター》

Lisa Zordan （リサ・ゾルダン）

伸びやかな植物の動きを手描きで表現した、 鮮やかな色彩の作品で知られるフランス、パリ出身のアーティスト。児童向け作品の出版などの活動を行っています。

【商品概要】※価格は参考小売価格です。（お店によって異なる場合があります。）

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ ローションエサンシエルA

＜化粧水＞（モイスト）

【数量限定品・特別サイズ】

250mL

16,500円（税込 18,150円）

■商品特長

たっぷりの発酵エキスを角層深部*1に閉じ込める独自の浸透技術により、

美しくしなやかな肌へ導くエッセンスローション。

濃密なうるおいで肌を満たし、肌あれや乾燥を防いで、

透明感あふれるつややかな肌へ導きます。

クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*2に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。

独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*3配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。

*1 角層まで

*2 「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

*3 マドンナリリー花エキス、グリセリン

卓越した手応え

○優れた浸透力で瞬時に肌になじみ、濃密なうるおいで肌を満たします。

○乾燥による小じわを目立たなくする*4とともに、きめの一つひとつにうるおいを与え、毛穴を目立たなくし、なめらかで洗練された肌へ導きます。

○たっぷりのエキスとうるおいを含み、使ったその瞬間うるおいを高め、つややかに輝く健康的な肌を保ちます。

*4 効能評価試験済み

知性を結集させた技術と成分

○肌がもつ乾燥ダメージへの抵抗力に着目。

○米と麹菌の4万通りの組み合わせから選び抜かれた独自の発酵美容成分、プレシャス米麹発酵エキス*5（保湿）を豊富に配合。

○効果的に角層への浸透を促す独自技術、ニュートリハイドロストックテクノロジーを採用。うるおいを高めながら、肌表面のキメを均一に整え、若々しい輝きと弾むような感触をもたらします。

○乾燥ダメージによる肌あれを防ぐローズマリー葉エキスGL*6 （保湿）配合。

*5 アスペルギルス培養物

*6 ローズマリー葉エキス、グリセリン

肌に応える歓び

○まろやかで濃密なテクスチャーが肌と一体化するようになじみ、瞬時に肌をやわらげて心地よさをもたらします。

○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜ご使用法＞

●朝・夜、クレ・ド・ポー ボーテ ル・セラムIIの後にお使いいただくことをおすすめします。

●コットンまたは手にディスペンサー3回押し分をとり、ていねいになじませます。コットンをご使用の際は、中指と薬指にのせ指にはさみ、顔の丸みにフィットさせてなじませます。

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ クレームUV n

【数量限定品】

＜日焼け止めクリーム

（顔・からだ用）＞

SPF50+ ・ PA++++

50g

11,000円

（税込12,100円）

■商品特長

肌本来の防御力に着目した独自技術、

アダプタブルインシールドテクノロジーを採用し、太陽光から肌を守りながら、

肌によい光を選択して取り込む日焼け止めです。

クリームのような極上のテクスチャーが使うたびにうるおいで満たし、

乾燥による小ジワが目立たない＊1、ハリ・弾力のある輝くような肌に導きます。

卓越した手応え

○日々お使いいただくことで、紫外線などの外的要因による乾燥から肌を守り、すこやかな肌を保ちます。

○肌深部まで届きダメージを与えるUVAや短時間で表面に炎症を起しやすいUVBなど、肌にダメージを与える紫外線からしっかりと肌を守ります。

○紫外線や赤外線やブルーライトを含む太陽光によって起こりうる乾燥ダメージをケアします。

○よい光を選択して取り込む技術を搭載した日焼け止めクリームです。肌を美しくなめらかに見せます。

○つけた瞬間、肌がうるおいで満ち、保湿感が長時間持続。白浮きせず、美しく輝く肌に整えます。

○ファンデーションのつきやのりをよくし、化粧下地としても使えます。

○乾燥による小ジワを目立たなくする※1とともに、若々しい印象の肌に導きます。

*1 効能評価試験済み

知性を結集させた技術と成分

○肌本来の防御力に着目した独自技術、アダプタブルインシールドテクノロジーを採用。モロッカンタイムエキスGL（保湿）配合（ワイルドタイムエキス、グリセリン）により、健やかな肌環境を保ちます。

○紫外線ダメージによる乾燥などの肌悩みに着目した成分、リッチバイタリティボタニカル（保湿）配合（高麗人参エキス、マンゴスチンエキス、ヨーロッパブナの芽エキス、サイコエキス、グリセリン）。

○スキンケア成分を50％配合した処方で肌をケアします。

○「肌の知性*2」に着目した独自成分、スキンイルミネイター（保湿・整肌）配合。（加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、トウキエキス、シソエキス、グリシン、グリセリン、PEG／PPG-14／7ジメチルエーテル、トレハロース）

*2 「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

肌に応える歓び

○軽やかでクリーミーなテクスチャーが肌を包み込み、べたつかず、ベルベットのようになめらかな肌触りで、優雅なスキンケア体験をもたらします。

○希少なランや天然ローズにインスパイアされた、清らかな優しさに満ちた、優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み

（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜使用方法＞

●顔や首に使用する場合は、朝のお手入れの最後に適量をとり、ムラなくていねいになじませます。

●化粧下地を使用する場合は、化粧下地の前にお使いください。

●からだに使用するときは、容器から直接肌の上に線状にとり、手のひらで大きく円を描くように広げながら、ムラなくなじませます。

●洗顔時は、メイク落としをお使いになることをおすすめします。からだはボディー用洗浄料でスムーズに落とせます。

●汗をかいたり、タオルで拭いた後などは必要に応じて塗りなおしてください。

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ クレームプールレマン

（医薬部外品）

【数量限定品・特別サイズ】

＜ハンドクリーム＞

SPF18 ・ PA++

50g

6,200円

（税込6,820円）

■商品特長

うるおいを十分に与え、ソフトでなめらかな手肌に導く

ハンドクリームです。

手あれ、乾燥や紫外線の悪影響から肌を守ります。

卓越した手応え

○手肌に必要なうるおいを与え、乾燥を防ぎしなやかな肌に導きます。

○肌本来の明るさと透明感をすみずみまでもたらし、輝いた印象の手肌に導きます。

○紫外線や乾燥などさまざまなダメージから肌を守り、日やけによるシミ・ソバカス、肌あれを防ぎます。

○爪まわりにも水分を補給し、甘皮のお手入れもしやすい美しい指先に整えます。

知性を結集させた技術と成分

○こくのあるリッチな感触のクリームがべたつかずとけこむように肌になじみます。

肌に応える歓び

○お手入れのひと時を贅沢で心地よいものにし気持ちを若々しくさせるような、シャクヤクや希少なランなどを調香した、清々しく華やかな香りです。

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません。）

＜使用方法＞

● 清潔な乾いた手に適量をとり、手首から指先に向かってマッサージするようになじませます。

● 手が乾燥したときなど必要に応じて何度でもお使いください。

● 紫外線防御効果を保つため、こまめに塗りなおしてください。特に汗をかいたり、タオルでふいた後などは必ず塗りなおしてください。

■クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト https://www.cledepeau-beaute.com/jp/?rt_pr=tru56

■クレ・ド・ポー ボーテ 公式 Instagram https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

■クレ・ド・ポー ボーテジャパン公式 X https://x.com/cledepeau_japan

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004153&rt_pr=tru56(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004153&rt_pr=tru56)

▼ 資生堂 企業情報

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