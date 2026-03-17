ＴＯＩＣＡのモバイルＩＣサービスがAppleウォレットに対応しました！～本日からiPhoneやApple WatchでAppleウォレットのＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）が利用可能に～

西日本旅客鉄道株式会社AppleウォレットにおけるＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）券面 ※画像はイメージです

東海旅客鉄道株式会社および西日本旅客鉄道株式会社（以下、「ＪＲ西日本」）は、本日、ＪＲ西日本のApple PayのＩＣＯＣＡの仕組みを活用したＴＯＩＣＡのモバイルＩＣサービスが、Appleウォレットに対応したことをお知らせします。

１．主なサービス内容

・iPhoneやApple WatchのAppleウォレットにＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）（上図イメージ）を新規発行、またはお持ちのＴＯＩＣＡやＴＯＩＣＡ定期券の情報を引き継いでＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）を発行することで、鉄道のご利用やお買い物のお支払いが簡単にできるようになります。

・Apple Payの簡便性、セキュリティ、プライバシー保護を活かし、シームレスにＴＯＩＣＡ利用エリア等の定期券購入やチャージが可能です。（定期券はＩＣＯＣＡアプリで購入できます。）

・ＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）をAppleウォレットに発行すれば、すぐに鉄道のご利用やお買い物のお支払いにご利用いただけます。

・エクスプレスカードに設定しておけば、デバイスのロックやスリープを解除することなく、ＴＯＩＣＡが使える駅の改札機やお店等のカードリーダーにデバイスをタッチするだけでご利用いただけます。また、iPhoneの充電が必要な状況になっても、鉄道やお買い物でのご利用が可能です。詳細はApple PayのＩＣＯＣＡの公式ウェブサイト（ https://support-faq.westjr.co.jp/westjr/faq/show/577?site_domain=default ）をご確認ください。

２．AppleウォレットでのＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）の発行・利用方法

（１）AppleウォレットでのＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）の発行

・iPhoneやApple WatchのAppleウォレットで、追加ボタン（＋）をタップします。

・「交通系ＩＣカード」をタップし、「ＴＯＩＣＡ」を選択して、画面の案内に従ってＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）の新規発行、またはお持ちのＴＯＩＣＡやＴＯＩＣＡ定期券の情報の引き継ぎを行います。

※一部、情報の引継ぎができないＴＯＩＣＡやＴＯＩＣＡ定期券があります。詳細はApple PayのＩＣＯＣＡの公式ウェブサイト（ https://www.jr-odekake.net/icoca/applepay/start/type/ ）をご確認ください。

・ＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）のAppleウォレットでの発行が完了すれば、すぐに利用開始できます。

（２）チャージ・定期券の購入

・ＩＣＯＣＡアプリからチャージや定期券の購入がシームレスに行えるほか、Appleウォレットからチャージすることもできます。チャージや定期券の購入の手順についての詳細は、Apple PayのＩＣＯＣＡの公式ウェブサイト（ https://www.jr-odekake.net/icoca/applepay/ ）をご確認ください。

・ＴＯＩＣＡ定期券と同様の範囲の定期券（ＩＣエリアをまたがる定期券／連絡定期券／新幹線定期券を含む）を、ＩＣＯＣＡアプリで購入できます。対象券種は通勤定期券および通学定期券（中・高・大）です。

※一部購入できない券種があります。詳細はApple PayのＩＣＯＣＡの公式ウェブサイト（ https://www.jr-odekake.net/icoca/applepay/use/commute/area/ ）をご確認ください。

※通学定期券の新規購入時には「通学証明書」、「通学定期券購入兼用の学生証」または「学生証と通学定期券発行控」の画像アップロードが必要です。

（３）お買い物でのご利用

・エクスプレスカードに設定しておけば、ＴＯＩＣＡが使えるお店等のカードリーダーにデバイスをタッチするだけでご利用いただけます。

３．対象デバイス

【iPhone】

iOS 16.0以降を搭載したiPhone 8以降のデバイス

【Apple Watch】

watchOS 8.7.1以降を搭載したApple Watch Series 3以降のデバイス

４．定期券発行キャンペーンの実施

２０２６年３月１７日（火）～４月１６日（木）のキャンペーン期間中に、１）iPhoneのＩＣＯＣＡアプリでＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）の定期券を購入された方、または、２）Appleウォレットからお持ちのＴＯＩＣＡ定期券の情報を引き継いでＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）を発行された方、を対象として、先着２５，０００名様に交通系電子マネー１，０００円分をプレゼントするキャンペーンを実施します。キャンペーンの詳細についてはこちら（ https://toica.jr-central.co.jp/ic/applepay/2026campaign/ ）をご確認ください。

５．その他

・ ＩＣＯＣＡアプリのご利用には、ＩＣＯＣＡアプリのインストール、ＪＲ西日本のＷＥＳＴＥＲサービスへの会員登録に加え、Appleウォレットへのクレジットカード等の設定またはＩＣＯＣＡアプリへのＪ-ＷＥＳＴカードの登録が必要です。

・ ＩＣＯＣＡアプリのご利用、ＷＥＳＴＥＲサービスへの会員登録は無料です。

・ ＩＣＯＣＡ（ＴＯＩＣＡモデル）はＪＲ西日本が発行し、チャージ残額はＪＲ西日本が管理します。

・ その他のサービスの詳細については、Apple PayのＩＣＯＣＡの公式ウェブサイト（ https://www.jr-odekake.net/icoca/applepay/ ）およびＴＯＩＣＡのモバイルＩＣサービスの公式ウェブサイト（ https://toica.jr-central.co.jp/ic/applepay/ ）をご確認ください。

・ Apple Payの交通機関におけるご利用に関するApple公式ウェブサイトはこちらです。（ https://www.apple.com/jp/apple-pay/transit/ ）