【LINEバイト】求人情報一括検索サイト「スタンバイ」との連携を開始 「スタンバイ」掲載の複数求人サイト情報を「LINEバイト」でも確認可能に

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するアルバイト求人情報サービス「LINEバイト」と、株式会社スタンバイ（以下、スタンバイ）が運営する求人情報一括検索サイト「スタンバイ」（https://jp.stanby.com/）は、3月31日より求人掲載の連携を開始します。本連携により、「LINEバイト」では従来の掲載情報に加え、「スタンバイ」に掲載されている求人情報も確認できるようになるため、より多様な求人情報を探すことが可能になります。

※本連携は段階的に表示対象ユーザーを拡大する予定のため、リリース当初は一部ユーザーにのみ表示されます。



「LINEバイト」は、「LINE」上で求人情報の閲覧から応募まで完結できるアルバイト求人情報サービスです。自分に合った求人が通知で届く機能やチャット形式で簡単に応募できる「チャット応募」機能などを提供し、LINE公式アカウントの友だち数は約4,900万人（※1）を突破しました。

2025年2月にサービス開始10周年を迎え、同年10月には、「LINEバイト」アプリも提供を開始し、年齢や性別、エリアを問わず幅広いユーザーが利用しています。

※1：2026年3月17日時点 「LINEバイト」のLINE公式アカウントを友だち追加したユーザーの累計

「スタンバイ」は、ネット上に公開されている複数の求人サイトの情報をまとめて検索できる求人情報の一括検索サイトです。本連携により、3月31日より「スタンバイ」で検索できる複数の求人サイトの情報を、「LINEバイト」上でも確認できるようになります。「LINEバイト」内で確認できる求人情報の幅が拡大し、ユーザーは職種、勤務地、雇用形態、応募条件などのこだわり条件から、より多くの選択肢を比較・検討できます。

例えば、勤務地やシフト条件を一度入力するだけで、「スタンバイ」で掲載されている複数の求人サイトの情報を「LINEバイト」でも確認可能で、これまで見逃していた求人にも出会える可能性が広がり、効率的に自分に合った仕事を探せます。



「LINEバイト」は、「みんなの“はたらく”が“ときめく”社会をつくる」をミッションに掲げ、引き続きユーザーが使いやすいサービスを目指して機能強化を進めていきます。「スタンバイ」は、“UPDATE WORKSTYLES 「はたらく」にもっと彩りを”をミッションに掲げ、求人情報を一括で検索できるサービスとして展開しています。

今後も両社は、サービス連携や機能改善を通じて、より便利で安心して利用できる求人サービスの提供に努めていきます。

【LINE HRサービスについて】

LINEヤフーでは、アルバイト求人情報サービス「LINEバイト」および、企業とユーザーの「スキマ」時間をマッチングする単発雇用サービス「LINEスキマニ」を提供しています。豊富な求人情報をLINEアプリ上から閲覧・応募できる利便性から、全国のユーザーの皆さまにご利用いただいています。

【求人情報一括サイト「スタンバイ」について】

複数の求人サイトから仕事をまとめて検索できる求人情報の一括検索サイト。職種や希望勤務地、雇用形態や応募条件などのこだわり条件から、さらに絞り込んで求人情報を探すことも可能。高い検索技術と検索品質、日本最大級の掲載求人件数、集客力を武器に、しごとを探している人と効率的に採用活動を行いたい企業とを繋ぐ。月間ユーザー数は1,000万人を突破（※2023年5月時点）。

【株式会社スタンバイ概要】

LINEヤフー株式会社（当時Zホールディングス株式会社）とビジョナル株式会社（当時株式会社ビズリーチ）の合弁事業会社として、2019年11月に株式会社スタンバイとしてスタート。“UPDATE WORKSTYLES 「はたらく」にもっと彩りを”をミッションに、求人情報一括サイト「スタンバイ」を通じて、ひとりひとりの選択肢と可能性を広げ、人々の「はたらく」をアップデートしていく。

URL：https://stanby.co.jp

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