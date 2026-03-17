ディズニーデザインのフォトブースで2つのペットのイベントに出展！

アイペット損害保険株式会社

アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員社長：安田敦子 以下、当社）は、2026年3月20日（金）～22日（日）に開催される国内最大級の野外ドッグイベント「ジャパンわんこエキスポin駒沢公園」と2026年4月2日（木）～5日（日）に開催される国内最大級のペットイベント「第15回インターペット東京」に出展します。当社のブースでは、ディズニーのドッグキャラクターをデザインに取り入れたフォトブースや来場者参加型イベント、オリジナルのディズニーデザイングッズのプレゼントキャンペーンを実施いたします。

当社はBrand Message「うちの子に一生の愛を」を掲げ、ご家族の皆さまからのうちの子に対する深い愛情を支えるべく事業を行っております。第一生命グループである当社は、この度、2026年4月1日に商号を「第一アイペット損害保険株式会社」に変更し、当社のブランドカラーは赤からグループブランドカラーである「Daiichi Life Blue」へと刷新されます。今回出展予定の「ジャパンわんこエキスポin駒沢公園」と「第15回インターペット東京」の2つのイベントでは新ブランドをより多くの飼い主さまに知っていただけるよう、「第一アイペット」として出展し、フォトブースなどでグループブランドカラーを意識した企画もしております。また、ご契約者さま以外の皆さまにも来場者限定のディズニーデザインのオリジナルグッズを数種類ご用意しておりますので、ぜひうちの子との思い出にお持ち帰りください。

【出展内容】

◆イベント概要

- ディズニーのドッグキャラクターが集合した立体型のフォトブースプルートなどのディズニーのドッグキャラクターをモチーフとした立体フォトブースを設置いたします。- ブース来場者参加型企画当社のブースにご来場いただき、指定のミッションをクリアされた方に、ディズニーデザインのオリジナルグッズが当たるカプセルトイに挑戦していただけます。グッズの詳細は会場でお伝えいたしますので、ぜひ遊びにいらしてください。- 【ご契約者さま限定】ブース来場プレゼントキャンペーン当社ペット保険に加入いただいているご契約者さまは、ブースへのご来場で当社オリジナルのディズニーデザインミニトートバッグや、スマートフォンの画面やカメラのレンズ拭きなど多様な用途で使用できるマイクロファイバークロスをプレゼントいたします。※保険証やマイページのご提示をお願いします

ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園

【開催日時】2026年3月20日（金・祝）～22日（日） 10:00-17:00

【開催場所】駒沢公園 中央広場(東京都世田谷区駒沢公園一丁目1番)

※当社のブースはW32「第一アイペット」です

【入場料】無料

【公式サイト】https://japan-wanko-festa.com/wanko-expo

【公式イベントInstagram】https://www.instagram.com/flaffy.fes/

第15回 インターペット東京

【開催日時】

ビジネス商談日：2026年4月2日（木）10:00-17:00（※最終日は16:30まで）

一般公開日：2026年4月3日（金）～5日（日） 10:00-17:00（※最終日は16:30まで）

【開催場所】東京ビッグサイト 東1.2.3.7.8 ホール

※当社のブースはホールE7 ブースC041「第一アイペット」です

【入場料】無料

【公式サイト】https://interpets.jp/public/

アイペット損保は、皆さまの「うちの子」への一生の愛を、確かな安心で守り続けてまいります。

アイペット損害保険株式会社

■会社概要

商 号 : アイペット損害保険株式会社

代 表 者 : 代表取締役 執行役員社長 安田敦子

所 在 地 : 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント

設 立 : 2004年5月

Brand Message：うちの子に一生の愛を

U R L : https://www.ipet-ins.com