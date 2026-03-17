東京ディズニーシー(R)25周年を記念したラッピングモノレール4月15日(水)から運行開始！

株式会社舞浜リゾートライン

(C)Disney ※画像はイメージです

東京ディズニーリゾート(R)の各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、4月15日(水)から2027年3月31日(水)までの間、東京ディズニーシー(R)で開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に合わせ、東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を運行します。

そのほか、この特別な期間だけのフリーきっぷやスーベニアメダルを販売するなど、ディズニーリゾートラインでも東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”の祝祭感を感じていただけます。

さらに、夏からはリゾートゲートウェイ・ステーションで東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナーをよりお楽しみいただける企画を実施します。また、秋にはスタンプラリーを開催予定です。

東京ディズニーシーで開催される特別な1年となるアニバーサリーイベントを、ぜひディズニーリゾートラインからお楽しみください。

◆「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」◆

運行期間：2026年4月15日(水)～2027年3月31日(水)まで

東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとったミッキーマウスと仲間たちが描かれた、東京ディズニーシー25周年を記念した期間限定デザインのラッピングモノレール。車内はジュビリーブルーをベースにキャラクターや華やかな装飾で彩られ、つり革も25周年仕様のデザインに変わり、車内はきらめきであふれます。

モノレールに乗車した瞬間から、東京ディズニーシー25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」のBGMに包まれ、祝祭感に浸っていただけます。

25周年をお祝いする特別なラッピングモノレールに乗って、スパークリング・ジュビリーの物語をここから始めてみませんか。

外装イメージ内装イメージつり革イメージ

※東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナーは1編成のみです。

※運行時間は2026年4月12日(日)より、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにてご案内いたします。

https://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/resortline.html

◆「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したフリーきっぷ◆

販売期間：2026年4月8日(水)～ ※売り切れ次第販売終了

イベント開催に先駆けて4月8日(水)から、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したフリーきっぷ2種類を各駅の自動券売機で販売します。また、このアニバーサリーイベントの開催期間中には、東京ディズニーシー25周年を記念した様々なデザインのフリーきっぷを順次販売しますので、どうぞご期待ください。

フリーきっぷフリーきっぷ

◆東京ディズニーシー25周年デザインのスーベニアメダル◆

販売期間：2026年4月1日(水)～

東京ディズニーシー25周年限定のスーベニアメダルをイベント開催に先駆けて4月1日(水)より販売します。

デザインは東京ディズニーシー25周年をお祝いするディズニーの仲間たちで、ミッキーマウスとプルート、ドナルドダックとグーフィー、ミニーマウスとデイジーダック、チップとデールの全部で４種類。

この期間だけの特別なデザインのスーベニアメダルを、各駅を巡ってコンプリートしよう！