電通デジタル、Braze主催の「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」にて「Creative Partner of the year」を受賞

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、Braze株式会社（日本オフィス：東京都港区 代表取締役社長：水谷 篤尚 以下、Braze）主催の「Braze パートナーサミット 2026」において、2026年度のパートナー表彰プログラム「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」の「Creative Partner of the year」を受賞しました。Brazeのパートナーアワードの受賞は3年連続となります。

「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」は、前年度においてBrazeの導入支援や活用促進、カスタマーサクセス、マーケティングなどの分野で顧客に高い価値を提供し、Brazeのビジネス成長に大きく貢献したパートナー企業を表彰するものです。

このたび受賞した「Creative Partner of the year」は、クリエイティビティの側面から顧客に高い価値を提供し、マーケティング変革の革新性において高い成果を挙げたパートナーに贈られる賞です。

当社は、これまでBrazeのソリューションパートナーとして、導入支援や活用促進、カスタマーサクセスといった広範な領域でクライアントの事業成長を支援する一貫した体制を構築してきました。株式会社セガ エックスディーと発足した顧客エンゲージメントを中心とした企業課題を解決するクリエイティブチーム「Engage Guild」※とBrazeが連携し、CRM業界に「顧客体験の創造性を高める」という新たな視点を提示したことや、顧客接点の強化を目指すクライアントを対象にクリエイティブワークショップを開催し、Brazeの機能を最大限に活用した具体的なユースケースを多数創出することで、クライアントのビジネス成長に大きく寄与した点が評価されました。

今後も電通デジタルは、Brazeをはじめとしたあらゆるパートナー企業との連携を強化し、企業の事業形態に沿ったマーケティング戦略立案からソリューション選定、導入および伴走支援まで一気通貫で提供することで、さらなる事業成長に貢献するとともにマーケティングトランスフォーメーションを推進していきます。

※：電通デジタル、セガ エックスディーと業務提携 新たな顧客エンゲージメントを創出する クリエイティブチーム「Engage Guild」を発足（2025年4月7日発表）

https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2025-0407-000214

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。