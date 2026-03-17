フラッグシップオーケストラ、店舗ビジネスに特化した新たなSNSグロースサービス「GROW SHOP」の提供を開始

株式会社フラッグシップオーケストラ

大量動画サービス「ムビラボ」などを運営する株式会社フラッグシップオーケストラ（所在地：東京都港区、代表取締役：大澤 穂高、以下：「フラッグシップオーケストラ」）は、このたび、従来フラッグシップオーケストラが手掛けてきた動画領域に留まらない、新たなサービス「GROW SHOP」の提供を開始することをお知らせいたします。

フラッグシップオーケストラは、国内最大級のSNS支援実績を有していると考えております。多種多様な企業に提供してきたSNSのノウハウを「GROW SHOP」を通じて顧客企業に提供し、店舗ビジネスごとに異なる集客・採用などにおける最適解を最速で見出し、ビジネスの拡大を支援してまいります。

■背景

フラッグシップオーケストラは、「“非”常識を常識に」を企業理念に、現在、月間1,500本以上の動画を作成している大量動画制作サービス「ムビラボ」を基幹とし、動画マーケティング全般、ショートドラマ、ショートアニメスジタオなど動画に関するサービスをトータルで提供する動画プラットフォーム事業を展開しています。現在、動画領域において、Instagram、TikTok、YouTubeといったSNSの活用は必要不可欠であり、フラッグシップオーケストラは、顧客企業に最適解を提供するため、SNSに関するクリエイティブやマーケティングなどノウハウを培ってきました。現在、フラッグシップオーケストラは、SNSを通じて売上を10億円以上増加した成果や採用人数を5倍にした成果、3,000店舗運営企業の支援などの実績があり、国内最大級のSNS支援実績を有していると考えております。

フラッグシップオーケストラは、こうした実績をご評価いただき、一部の既存顧客企業より依頼を受け、集客や採用を目的としたSNSサービスの提供をしてまいりました。特に多店舗を展開する事業者においては、店舗数を急拡大する中で集客・採用における効率が上がらない、目の前の接客業務にリソースが取られ十分なマーケティングができない、SNSノウハウを持った人材がいない、自社商品のPRにSNSを活用したいがやり方が分からない・続かないなど共通の課題があります。

このたびフラッグシップオーケストラは、多店舗展開する事業者の多くが抱えるこうした課題を解決するべく、今まで培ってきた当社のSNSに関するノウハウを用いて、顧客企業のニーズや特徴に合わせたプランを策定し、実行、検証までを一気通貫で担う新たなサービス「GROW SHOP」を提供するはこびとなりました。

■「GROW SHOP」概要

「GROW SHOP」は、店舗ビジネスにおける集客や採用を目的にSNSを活用し、一元的に支援してまいります。多種多様な業界で培ってきた実績を元に、顧客企業に合わせて最適化したプランを提供いたします。

1：店舗集客、採用に強いコンテンツ

目的やターゲット、媒体（YouTube、TikTok、Instagramなど）に応じて”強い”コンテンツは異なります。通常、PDCAを実施する中でケースに応じた”強い”コンテンツを半年～1年以上かけて見つけることが必要になりますが、弊社が蓄積してきたこれまでの大量投稿実績データを活用することで、店舗業態におけるPDCA期間を大幅に短縮することが可能です。早いケースでは投稿2本目から250万回再生コンテンツを創出できたこともございます。

2：オーダーメイドでのPDCAプランの策定

目的に応じてSNS戦略マイルストーンを1ヶ月単位で1年分作成し、都度ブラッシュアップを行います。戦略と共にアカウントコンセプトを設計し、企画、撮影、編集、投稿、分析まで一気通貫で対応します。また、広告配信、インフルエンサーコラボ、キャスティング、ロケ、スチール撮影など更なるグロースに必要なアクションもオプションでお選びいただくことが可能です。

SNSで新規アプローチ量を担保できた際には、ECでの売上導線設計、LINEやshopifyなどCRM施策支援もご提供しております。

3:運営体制・ガバナンス対策など

多店舗運営事業者からは「いずれは各店舗でSNS実施体制を構築したい」「各店舗で実施できてはいるが投稿品質がバラつく」「炎上リスクが怖い」などのご相談をよくいただきます。弊社ではお客様ごとに最適な役割分担・運用フローを都度構築しております。店舗スタッフを活用したいお客様には、全国の店舗を対象にしたSNSメンバーオーディションの開催・メンバー研修/オンボーディング・プロデュースなどもご支援しております。

また、炎上/ガバナンスのルール設計（NG表現、承認フロー、緊急時対応など）も合わせて整備しておりますので、まずは一度ご相談ください。

「GROW SHOP」のお問い合わせ等はこちらよりご確認ください。

https://movi-lab.com/growshop/lp/1/

フラッグシップオーケストラは、引き続き、当社が掲げる企業理念「“非”常識を常識に」の実現に向けて、昨日まで常識ではなかった概念をもっと便利に楽しくするサービスを提供してまいります。

◆株式会社フラッグシップオーケストラについて

『”非”常識を常識に』。株式会社フラッグシップオーケストラは、昨日まで常識ではなかった概念をもっと便利に、楽しくするサービスを提供する会社です。主な事業として、大量動画制作サービス「ムビラボ」、動画広告サービス「ムビラボアド」、企業アカウント運用サービス「ムビラボ for SNS」、ショートドラマ特化型制作スタジオ「ムビラボショートドラマ」、ショートアニメ/IPマーケティングを行う「ムビラボショートアニメスタジオ」など、その他動画サービスなどを複数展開しており、動画・コンテンツにまつわる全てのお悩みを一挙に解決いたします。

本社所在地： 〒108-0014 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA B1

会社設立：2014年4月８日

代表取締役：大澤 穂高

URL：https://www.fragor.co.jp/