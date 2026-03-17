FLINTERS、AIと対話し自ら成長サイクルを回せる「自走型AI人材」の育成研修を提供開始

株式会社FLINTERS

株式会社セプテーニ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：神埜 雄一、証券コード：4293）の連結子会社で、マーケティングデータを活用した企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）支援を行う株式会社FLINTERS（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高野 真行、以下「FLINTERS」）は、新卒および入社2年目の若手社員を対象とした「【若手社員向け】自走型AI人材育成研修」の提供を開始いたしました。

本研修では、AIの出力結果を鵜呑みにせず、業務の目的に照らし合わせて適切か判断し、主体的にAIと協働する「自走型AI人材」の育成を支援いたします。

■ 背景：生成AIの普及に伴う、若手層のリテラシー不足と潜在的リスク

生成AIの普及により業務効率化が進む一方、実務経験の浅い若手層において以下の懸念が強まっています。

- 生成AI出力結果を鵜呑みにする：生成AIの回答を精査せず、そのまま資料やメール文面に使用してしまう。- 思考・成長機会を損なう： 情報や思考の整理をAI任せにすることで、基礎的な思考力が養われず、成長機会を損なってしまう。- セキュリティリスクを招く： 機密性の高い情報や個人情報を不用意に生成AIサービスにインプットしてしまう。

これらの課題に対し、FLINTERSでは、AIの利便性とリスクを正しく理解し、自ら考え判断する力を養う体感型ワークショップ研修を提供します。

■ 「【若手社員向け】自走型AI人材育成研修」の特長

1.主体的な判断でAIと協働する「自走型」マインドセットの醸成

生成AIに適切なビジネスコンテキストをインプットすることで必要なアウトプットにたどり着くメソッドを学びます。同時に、ハルシネーション（※）等のリスクを理解した上で、AIの出力を鵜吞みにせず評価する視点を習得。AIを「専属メンター」として活用し、自ら業務パフォーマンス最大化に向け行動できる力を培います。

2. リスクマネジメントの体系的習得

実際のユースケースを元に、機密情報や個人情報の取り扱い方などを含めた、安全なAIの活用方法を習得。技術の裏側にあるリスクを正しく捉える力を養います。

3. 「実務への転換力」の習得

AI導入前後での業務フローを比較・検証。AIが得意とし、任せるべき領域と、人間が介在すべき判断領域の境界線を理解し、既存業務に適切な形でAIを組み込んだ新たなフローを自ら構築できる力をハンズオン形式で身につけます。

※ハルシネーション：AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の回答を生成する現象。

■ 研修プログラムの構成

本研修は、現場のDX推進を担う「自走型AI人材」へ導く3ステップで構成されています。

- STEP 1：マインドセット・基礎AIファーストの思考法、リテラシー、高度なプロンプト技術を習得。- STEP 2：AI活用をデザインする設計法思考のパートナーとしてのAI活用手法や、効率的な情報分析・ドキュメント作成方法を学習。- STEP 3：実践的なカスタマイズ演習各職種の実際の業務フローをAIで効率化。継続的かつ能動的に業務改善ができる状態を目指します。



詳しくはウェブサイトをご覧ください：

https://www.flinters.co.jp/service/ai/training



FLINTERSでは今後も、セプテーニグループでのサービス導入実績と研修ノウハウを基盤に、幅広い企業のAI活用を支援し、顧客企業の持続的な成長と組織変革に貢献してまいります。

【「若手社員向け：自走型AI人材育成研修」に関するお問い合わせ】

株式会社FLINTERS 問い合わせ窓口

E-mail：sales_and_marketing@flinters.co.jp

【報道に関するお問い合わせ】

株式会社セプテーニ・ホールディングス

CEOオフィス コーポレートコミュニケーション部 PR課 小船戸、小嶋

E-mail：koho@septeni-holdings.co.jp

■株式会社FLINTERSの会社概要

主な事業内容 データ・ソリューション領域における企画、開発、販売

本社所在地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー27F

代表者 代表取締役社長 高野 真行

会社URL https://www.flinters.co.jp/

■株式会社セプテーニ・ホールディングスの会社概要

主な事業内容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社

本社所在地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー30F

代表者 代表取締役 神埜 雄一

会社URL https://www.septeni-holdings.co.jp/