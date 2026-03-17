Unity World Japan 2026日本代表が決定しました！

合同会社セイントビューティーインターナショナル

ユニティーワールドジャパン2026総合優勝 入吹 眞世さん(撮影:Divine Proportion Studio）

合同会社セイントビューティーインターナショナル（本社：東京都中央区、代表：森まどか）は、2026年3月16日(月)に開催された「Unity World JAPAN 2026」において、Mrs部門、Ms部門、の世界大会に出場する5名の日本代表を選出いたしました。

仲間の受賞に拍手を送る参加者 (撮影:Divine Proportion Studio）【左から】Ms Unity World Asia Pacific 2026(総合5位）岩波 盛子、Mrs Unity World Classic Japan 2026(総合2位）中川 翠、Ms Unity World Japan 2026(総合優勝）入吹 眞世、Mrs Unity World Elite Japan 2026(総合3位）大西 友美子、Mrs Unity World Japan 2026(総合4位）菅原 絵里奈 (撮影:Divine Proportion Studio）

ユニティーワールドジャパンは、女性たちが自分の力を最大限に発揮し、世界に向けて新たな一歩を踏み出す機会を提供するコンテストです。今年の大会では、審査員の厳選した基準のもと、参加者たちがその魅力や才能を披露しました。

ドレス審査、スピーチ審査、質疑応答審査、また、日本大会までの事前審査を含む日頃からの努力、姿勢、人間性も総合評価の対象となっています。

歴代の日本代表優勝者も登場し、会場を華やかに盛り上げる

ドレス審査の様子 (撮影:Divine Proportion Studio）緊張の中、手を取り合い励まし合う姿 (撮影:Divine Proportion Studio）手を合わせ、受賞を讃えあう姿 (撮影:Divine Proportion Studio）

Mrs Unity World Japan 2025の松田侑希は、現在プロのフラダンサーとして活躍中。

世界大会のタレント審査で披露し高く評価されたフラダンスを本ステージでも披露し観客の心を癒やしました。

Mrs Unity World Japan 2025 松田侑希 (撮影:Divine Proportion Studio）

Ms Unity World Japan 2025の光安都美は、世界大会でアドボカシー賞を受賞した「ウーマンエンパワーメント」をテーマとしたスピーチを披露。女性の可能性と社会へのメッセージを力強く発信ししました。

Ms Unity World Japan 2025 光安都美(撮影:Divine Proportion Studio）

さらに、Ms Unity World Japan 2024の沢井利江はプロの歌手としてステージに登場。

世界大会では公式ボイスコーチも務め、世界大会ファイナルステージでも歌唱を披露した実力派として、圧巻のパフォーマンスを届けました。

Ms Unity World Japan 2024 沢井利江(撮影:Divine Proportion Studio）

「Unity World pageant」では過去世界大会にて日本人が3年連続世界一に

世界的なビューティーコンテスト Unity World Pageant では、過去の世界大会において日本人が3年連続で世界一に輝くという快挙を達成。日本の美しさとパフォーマンス力の高さが世界から高く評価されています。

さらに、日本は「世界で最も優れたディレクションとプロデュースを行った国」に贈られるナショナルディレクター賞を3年連続で受賞。日本代表を世界一へと導き続けているナショナルディレクターの樫村友希子が、世界大会に特化した独自のカリキュラムを作成し、各分野のプロフェッショナルコーチと連携しながら世界一の女性を育成しています。

日本代表として選ばれた女性たちは、2026年に開催される Unity World 2026 世界大会に向け、今後7か月間にわたりトレーニングや準備を重ねていく予定です。

「ユニティ ワールド ジャパン2026 FINAL」 結果

ナショナルディレクター樫村友希子 大会挨拶の様子

◼️Ms Unity World Japan 2026(総合優勝）

入吹 眞世

◼️Mrs Unity World Classic Japan 2026(総合2位）

中川 翠(62)

◼️Mrs Unity World Elite Japan 2026(総合3位）

大西 友美子(45)

◼️Mrs Unity World Japan 2026(総合4位）

菅原 絵里奈(27)

◼️Ms Unity World Asia Pacific 2026(総合5位）

岩波 盛子(47)

【左から】Ms Unity World Asia Pacific 2026(総合5位）岩波 盛子、Mrs Unity World Elite Japan 2026(総合3位）大西 友美子、Ms Unity World Japan 2026(総合優勝）入吹 眞世、Mrs Unity World Classic Japan 2026(総合2位）中川 翠、Mrs Unity World Japan 2026(総合4位）菅原 絵里奈 (撮影:Divine Proportion Studio）会場に応援にきて下さった皆様、スタッフ、出場者の集合写真。(撮影:Divine Proportion Studio）大会主催会社セイントビューティーインターナショナルについて「美しさを社会の活力に」を理念として掲げ、国際ビューティーコンテストに参加する女性をサポートするアカデミー。東京・赤坂の拠点で開催されるレッスンには、全国から多くの生徒が集まります。私たちは「美しさを社会の活力に」を理念に掲げ、内面から輝く美しい女性を増やすことで、社会での活躍を支援しています。

【会社情報】

会社名：合同会社セイントビューティーインターナショナル

本社所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

代表：森 まどか

公式サイト：http://unityworldjapan.com

Instagram：https://www.instagram.com/unityworldjapan

エントリー料：無料

詳細情報（公式サイト）：https://unityworldjapan.com/





【本件に関するお問い合わせ先】

Unity World Japan運営事務局

広報担当メールアドレス：info@st-beauty.jp

本大会の撮影は、Divine Proportion Studio代表・野崎祐子率いるカメラマンチームが担当し、大会の魅力を写真を通して発信します。