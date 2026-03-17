『Chacott COSMETICS』SNSで話題を集めた「チャコット コンプレクションクリエイター」が進化リニューアル＆待望のレフィルも新登場し4月14日(火)発売

株式会社オンワードホールディングス

チャコット株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：馬場 昭典)は、コスメティクスブランド『Chacott COSMETICS（チャコット・コスメティクス）』 において、プレストタイプのフェイスパウダー「コンプレクションクリエイター」をリニューアルし、4月14日（火）に全国の直営店、オンラインショップおよび各取扱店舗にて発売します。

「コンプレクションクリエイター」は、"メイク直しの時間が楽しくなる"をコンセプトに、『Chacott COSMETICS』の人気アイテムであるフェイスパウダーにフォーカスして開発されたアイテムです。重ねるたびに磨いたような肌へ導く※1仕上がりが特徴で、2024年8月に新発売し、わずか１ヶ月で半年間の販売目標を達成した大ヒットアイテムです。

※1メイクアップ効果による

今回のリニューアルでは、当社従来品フィニッシングパウダーの崩れにくさやテカリにくさといった機能性はそのままに、重ねるほど美しさが際立つ仕上がりと、何度も使いたくなる軽やかな使用感を追求しました。

パウダー処方はそのままに、付属の薄型パフの素材を変更し、リボン付き仕様へ改良。従来品と比較して粉含みと肌への広がりの均一性を高め、よりなめらかで美しい仕上がりを実現しました。

さらに、環境への配慮の観点から、詰め替え用「レフィル」を新たに発売します。

本体 パフ付き\2,750（税込）レフィル パフ付き\2,200(税込）

■肌をなめらかに見せる※1パウダー

成形が難しい超微粒子シリカ（メイクキープ成分）を配合することにより、パウダーが肌の凹凸に密着。肌表面を自然にカバーし、なめらかな肌※1に導きます。【図1】また、光を均一に反射することで重ねるたびに、まるで磨いたかのような肌※1を演出します。

※1メイクアップ効果による

【図1】



■シワや毛穴を目立ちにくくするソフトフォーカス効果※1 【図２】

シリコーンゲル※２が光を散乱させて肌表面をなめらかに見せ、ふんわり自然で美しい肌を演出するソフトフォーカス効果※1を発揮します。

※1メイクアップ効果による

※2（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー、ジメチコン（全てソフトフォーカス効果）

【図２】

■メイク崩れを防ぐ成分を配合

ヒドロキシアパタイト（保湿・皮脂吸着）がメイク崩れを防ぎます。

■好みに合わせて選べる2種類の仕上がり

2種類のクリアカラーで、ファンデーションのカラーを活かして透明感のある仕上がりに※1

クリア ：マットな陶器肌

透明感のある仕上がりで、陶器のようになめらかなふんわりマット肌へ※1

ラスター：ツヤめくパール肌

パールを配合し、血色感のある、クリアに輝く上品なツヤ肌へ※1

※1メイクアップ効果による

■商品概要

- チャコット コンプレクションクリエイターN 004 クリア \2,750（税込）※パフ付き- チャコット コンプレクションクリエイターN 005 ラスター \2,750（税込）※パフ付き- チャコット コンプレクションクリエイターN 006 クリア 〈レフィル〉\2,200（税込）※パフ付き- チャコット コンプレクションクリエイターN 007 ラスター 〈レフィル〉\2,200（税込）※パフ付き[表: https://prtimes.jp/data/corp/33942/table/235_1_fdcf44175a04fc42718f0d4bd6e17558.jpg?v=202603170151 ]- チャコット・コスメティクス Instagram https://www.instagram.com/chacott_cosme/- チャコット・コスメティクス X https://x.com/Chacott_cosme- チャコット・コスメティクス TikTok https://www.tiktok.com/@chacott_cosme- Chacott公式サイト https://www.chacott-jp.com/