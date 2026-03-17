一気にたためる「Shupatto コンパクトバッグ」に新色が登場

株式会社マーナ

生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、一気にたためるバッグ「Shupatto（シュパット） コンパクトバッグ」3サイズ（S/M/L）の新色を2026年3月17日より新発売いたします。

S / ピオニーペタル、M / エバーグリーンS / フォギーレイク、L / ブリックブラウン

「Shupattoバッグ」は、「たたむのが面倒」「付属の袋にきちんと入らない」など、従来のエコバッグに対する潜在的な不満を解消するために生まれました。プリーツ構造で両端を引っ張ると一気に帯状にたためて、あとはまとめて留めるだけでコンパクトになる形状を開発。2015年11月に初代モデルを発売以降、ラインナップを拡充し、ポータブルバッグの新しいスタンダードを築いてきました。

現在、アジア・欧州を中心に世界35カ国で展開されている「Shupattoバッグ」。単なるお買い物バッグではなく、機能性とデザイン性を兼ね揃えたバッグとして、ファッションに合わせたり、また贈り物にしたりと、幅広いシーンで選ばれ続けています。今回の新色展開は、世界中のお客様から寄せられた「ファッションにワンポイントとして取り入れられたり、自分らしさも表現できる色が欲しい」という声に応える形で実現しました。

Shupatto コンパクトバッグ M / (左より)ジェットブラック、フォギーレイク、ピオニーペタル、ブリックブラウン、エバーグリーン、クリアスカイ、カシューナッツ

新色は、時代に左右されず長く愛用できる「タイムレスなアクセントカラー」がテーマです。これまでのやわらかなトーンのラインナップに加えて、発色のいい洗練されたカラーや落ちついたスタンダードなカラーの無地7色が仲間入り。全21種類の豊富なバリエーションの中から、その日の気分やファッションに合わせて、アクセサリー感覚で選ぶ楽しさを提案します。

製品概要

品名 ： Shupatto コンパクトバッグ S

税込価格 ： 1,280円

材質 ： ポリエステル 容量：約7.5L 耐荷重：3kg

サイズ ： バッグ使用時/約30×26cm、折りたたみ時/約直径4×6cm

特長 ： たたむとポケットに入るミニサイズ。500mLのペットボトルが6本入る形状。

https://marna.jp/shop/g/gS514PU/

品名 ： Shupatto コンパクトバッグ M

税込価格：2,490円

材質：ポリエステル 容量：約15L 耐荷重：5kg

サイズ：バッグ使用時/約35×30cm、折りたたみ時/約直径6×8cm

特長 ： 様々なシーンで使いやすい定番サイズ。

https://marna.jp/shop/g/gS515G/

品名 ： Shupatto コンパクトバッグ L

税込価格 ： 2,980円

材質 ： ポリエステル 容量：約40L 耐荷重：15kg

サイズ ： バッグ使用時/約50×40cm、折りたたみ時/約直径6.5×10cm

特長 ： レジカゴに掛けられる大容量サイズ。1週間のまとめ買いにおすすめ。

https://marna.jp/shop/g/gS516BE/

※バッグ使用時のサイズは一例です。中に入れる物の形状により変化します

株式会社マーナ

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。



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