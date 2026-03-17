国内販路限定。MERRELL「SPEED ARC MATIS “JELLY CRAG”」がJOURNAL STANDARD relumeよりローンチ。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD relume （ジャーナル スタンダード レリューム）より、国内販路限定【 SPEED ARC MATIS “JELLY CRAG” 】が登場します。

1981年の創業以来、アウトドアシューズの可能性を広げ続けてきたMERRELL。

本モデルは、ブランドの最新テクノロジーを惜しみなく注ぎ込んだ一足です。都市でのデイリースタイルにも馴染む カラーリング“JELLY CRAG”を採用。アウトドア由来の高い機能性を備えながら、リラックスシルエットのパンツと も好相性なボリューム感が特徴です。テクニカルな機能性と都市的なスタイルを両立し、大人のカジュアルスタイル の足元に取り入れやすい一足に仕上がっています。 さらに本モデルのカラー“JELLY CRAG” は、国内販路JOURNAL STANDARD relume限定で展開される【Exclusive Collar】です。

■極上のクッション2層のサステナブル素材「FLOATPRO 」ミッドソールを採用。雲の上を歩くようなクッション 性を実現するとともに、内蔵されたナイロンプレートが着地時の安定性と前方への推進力をサポートします。

■安心のグリップVibram（ヴィブラム）社最高峰の「メガグリップ」と最新のトラクションラグを組み合わせたアウ トソールを採用。雨の街路から過酷な岩場まで、優れたグリップ力と制動力を発揮します。

■環境への配慮廃材を抑える製造工程やリサイクル素材を随所に取り入れ、高いパフォーマンスと環境負荷軽減を両 立しています。

SPEED ARC MATIS “JELLY CRAG”

【商品情報】

発売時期：４月中旬（予定）

展開店舗：JOURNAL STANDARD relume 各店 / ベイクルーズ オンラインストア(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/shoes/26093465001510?q_sclrcd=007) ※先行予約受付中

Size：26,26.5,27,27.5,28(cm)

Collar：CRAG ※国内販路限定Collar

価格：\24,200（税込）

商品お問い合わせ先：JOURNAL STANDARD relume 自由が丘(https://baycrews.jp/store/detail/4620)／TEL：03-5731-0504

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’ Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。 カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、ちょっと先を行くトレンド を「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。 メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように豊富なライン ナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】 創立年月日 ：1977年7月22日 代表取締役会長 ：杉村 茂 取締役社長 ：古峯 正佳 本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21 事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・ 直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売 グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社 LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック HP ：http://www.baycrews.co.jp/