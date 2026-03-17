Hakuhodo DY ONE、「Microsoft 広告パートナープログラム」において2年連続で最上位クラスの「エリート」に認定

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、日本マイクロソフト株式会社（日本オフィス：東京都港区、代表取締役社長：津坂美樹、以下 Microsoft）の「Microsoft 広告パートナープログラム」において、最上位クラスの「エリート」に認定されました。

「Microsoft 広告パートナープログラム」は、Microsoft 広告への高いエンゲージメントと投資をおこなうパートナー企業を認定・表彰するプログラムです。米国をはじめ30ヶ国で展開され、日本では2025年に始まりました。「パートナー」「セレクト」「エリート」の3つのクラスがあり、認定企業は専門的なトレーニングやマーケティング・販売リソースなどの支援を通じ、Microsoft 広告におけるさらなる成果実現に向けたサポートを受けることができます。

今回の認定は、当社がMicrosoft 広告の年間売上に大きく貢献したことに加え、新しいメニューの日本初実施と事例構築などを通じて、継続的に高いエンゲージメントを実現した実績が総合的に評価されたものです。最上位クラスである「エリート」の受賞は、昨年に続き2年連続となります※1。

当社は、2024年にMicrosoft広告の売上貢献企業を表彰する「Agency of the Year」および、オーディエンス広告拡大貢献企業を表彰する「Audience Excellence Award」の2部門で「Gold」※2を、2025年には革新的でパフォーマンス重視の取り組みへの貢献企業を表彰する「パフォーマンス・パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しています※3。Microsoft広告の開始以来、培ってきた高い広告運用スキルと実績で、クライアント企業の成長と価値向上に貢献し続けています。

今後もHakuhodo DY ONEは、博報堂ＤＹグループおよびさまざまなパートナー企業とともにMicrosoft広告の発展に寄与し、企業のマーケティング活動支援に貢献してまいります。

※1 2025年3月27日リリース：Hakuhodo DY ONE、日本で新設された「Microsoft 広告パートナープログラム」で最上位の「エリート」に認定 https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_202503271927/

※2 2024年6月20日リリース：Hakuhodo DY ONE、「Microsoft 広告 Agency Award 2024」において、「Agency of the Year」「Audience Excellence Award」の2部門で「Gold」を受賞 https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_20240620253

※3 2025年11月27日リリース：Hakuhodo DY ONE、「Microsoft 広告 Partner Awards 2025」において「パフォーマンス・パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞 https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_202511274944/

以上

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp