【ecostore】手肌と環境にやさしい食器用洗剤「ディッシュウォッシュリキッド」にポンプタイプ新登場！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社ecostore JAPAN（東京都千代田区/代表取締役社長 花生洋平）が展開するニュージーランド発ナチュラルデイリーケアブランド「ecostore（エコストア）」は、食器用洗剤「ディッシュウォッシュリキッド」シリーズから、新形態のポンプタイプと持ち運びに便利な100mLミニサイズを2026年4月1日（水）より発売します。これまでの中身はそのままに、多くのご要望にお応えして、片手で使いやすいポンプタイプのボトルが新登場。液だれしにくく、キッチンにすっきり収まるスリムなデザインで、日々の食器洗いをより快適にします。また、アウトドアや外出先、お試しでも使いやすい、100mLミニサイズも同時発売。今回のラインアップ拡充を機に、テーブル＆キッチンクロスやスポンジをセットにした、ギフトにもおすすめのオリジナルポーチ入りキットも展開します。

商品特徴・概要

●ディッシュウォッシュリキッドポンプ

植物由来原料をベースにした、手肌へのやさしさと環境への配慮を両立した食器用洗剤「ディッシュウォッシュリキッド」。これまで最小サイズは500mLで、ワンタッチキャップを開閉し、ボトルを逆さまにして使用するタイプでした。この度、さらなる使いやすさを目指し、片手で簡単に使えるポンプタイプを発売いたします。液だれしにくく、キッチンにすっきり収まるスリムサイズ。中身はこれまでと同様、香りは3種類です。

ディッシュウォッシュリキッドポンプ＜レモン＞350mL

715円（税込）

ディッシュウォッシュリキッドポンプ＜グレープルーツ＞350mL 715円（税込）

ディッシュウォッシュリキッドポンプ＜無香料＞350mL

715円（税込）

【発売日】2026年4月1日（水）より順次発売

【販売チャネル】エコストアオフィシャルオンラインサイト、アトレ恵比寿店、楽天エコストア公式ショップ、Cosme Kitchen・Biople 等

●ディッシュウォッシュポンプ＆クロスセット

マルチに使えるテーブル＆キッチンクロスとともに、水にも強いオリジナルポーチに入れてお届け。ちょっとしたギフトにも。

ディッシュウォッシュポンプ＆クロスセット＜レモン＞【数量限定】

1,650円（税込）

＜内容＞

・ディッシュウォッシュリキッドポンプ＜レモン＞

・テーブル＆キッチンクロス＜レモン＞

・オリジナルポーチ

ディッシュウォッシュポンプ＆クロスセット＜グレープフルーツ＞【数量限定】

1,650円（税込）

＜内容＞

・ディッシュウォッシュリキッドポンプ＜グレープフルーツ＞

・テーブル＆キッチンクロス＜グレープフルーツ＞

・オリジナルポーチ

■テーブル＆キッチンクロス

※単品での販売はございません。

ニュージーランド人アーティスト、ジョン・レイノルズのイラストがデザインされたテーブル&キッチンクロス。

無漂白のコットン素材を使用し、縦69cm・幅50cmの幅広く使えるサイズ感。

・キッチンの生活感をさっと目隠し

・洗い物の水切り

・ランチョンマットや壁のインテリアとして

■オリジナルポーチ

※単品での販売はございません。

トラベルシーン、海やプールなどのレジャーシーンでも活躍するポーチ。素材の一部に再生ポリプロピレンを使用しています。ロゴ入りのオリジナルリボンストラップ付き。

【発売日】2026年4月1日（水）より順次発売

【販売チャネル】エコストアオフィシャルオンラインサイト、アトレ恵比寿店、楽天エコストア公式ショップ、Cosme Kitchen・Biople等

●ディッシュウォッシュリキッドミニ

アウトドアシーンなどの持ち運びや、お試しに便利な100mL。香りは人気の＜レモン＞＜グレープフルーツ＞の2種類。

ディッシュウォッシュリキッド ミニ＜レモン＞100mL

550円（税込）

ディッシュウォッシュリキッド ミニ＜グレープフルーツ＞100mL 550円（税込）

【発売日】2026年4月1日（水）より順次発売

【販売チャネル】エコストアオフィシャルオンラインサイト、アトレ恵比寿店、楽天エコストア公式ショップ等

●ディッシュウォッシュ ミニボトルセット

毎日の食器洗いが楽しみになる、2種類のミニボトル洗剤とスポンジのセットが登場。オリジナルポーチ付きでギフトにもおすすめ。

ディッシュウォッシュ ミニボトルセット（スポンジ付き）

1,980円（税込）

＜内容＞

・ディッシュウォッシュリキッド ミニ＜レモン＞100mL

・ディッシュウォッシュリキッド ミニ＜グレープフルーツ＞100mL

・ポップアップスポンジ

・オリジナルポーチ

■ポップアップスポンジ

※単品での販売はございません。

木の端材から生まれた天然素材100％のスポンジで、水を含むとふわふわに膨らみます。ニュージーランド人アーティスト、ジョン・レイノルズによるイラスト入り。

■オリジナルポーチ

※単品での販売はございません。

ディッシュウォッシュリキッドとスポンジの持ち運びはもちろん、トラベルポーチとしても。素材の一部に再生ポリプロピレンを使用しています。

【発売日】2026年4月1日（水）より順次発売

【販売チャネル】エコストアオフィシャルオンラインサイト、アトレ恵比寿店、楽天エコストア公式ショップ、Cosme Kitchen・Biople 等

キャンペーン

2026年4月1日（水）から4月30日（木）、エコストアオフィシャルオンラインサイトおよびアトレ恵比寿店にて、4,400円（税込）以上お買い上げの方にディッシュウォッシュポンプ＜レモン＞350mL本体を1本プレゼントするキャンペーンを開催いたします。

※予定数量に達し次第終了

エコストアについて

『 肌を想う、せんたく。』

エコストアは、環境保全先進国ニュージーランドで生まれたホーム&ボディケアブランドです。「環境にいいものは、健康にもよい」という考えのもと、自然由来の原料や製造工程、デザインにこだわり、肌に優しい製品を提供しています。エコストアで、環境を守り「肌を想う、せんたく（洗濯/選択）」を提案します。

環境を守り「肌を想う、せんたく（洗濯/選択）」を。

【ecostore公式オンラインショップ】

https://ecostore.jp

【ecostore公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/ecostore.jp

【ecostore公式X】

http://x.com/ecostorejp?s=11