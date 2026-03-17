【韓国語ならK Village】静岡・伝馬町に待望のFC4号店がオープン！JR静岡駅5分・セノバすぐ。お買い物ついでに「韓国の風」を感じる新習慣を。

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、2026年3月16日（月）、静岡県静岡市葵区にフランチャイズ（以下、「FC」という。）4号店となる「K Village 韓国語 静岡校」（運営会社：KYH株式会社、代表取締役：藤田 佳規）を開校しました。

静岡校が誕生したのは、トレンドの発信地である「新静岡セノバ」に隣接する伝馬町エリア。JR静岡駅から徒歩5分、静岡鉄道・新静岡駅から徒歩1分という、県内屈指の好立地です。平日の仕事・学校帰りから、週末のショッピングの合間まで、静岡の皆様の日常に「韓国語を学ぶ楽しさ」をプラスする、新たなコミュニティ拠点を目指します。

開校の背景と目的

K Villageは、「世の中の『なりたい』を1つでも多く実現し、社会にポジティブなインパクトを出すことで貢献すること」を目標としています。

静岡県は韓国への関心が非常に高く、静岡空港のソウル便利用など、韓国文化が身近な地域です。しかし、これまでは「本格的に、かつリーズナブルに学べる場所」が中心市街地に不足していました。

今回、伝馬町という感度の高いエリアに出店することで、これまで独学で限界を感じていた方や、新しい趣味を始めたいと考えていた方々に、「なりたい自分」へ一歩踏み出すきっかけを提供いたします。

K Village 静岡校が提供する価値

校舎概要

- 通いやすく、交流が生まれる場づくり静岡市民にとってのメインスポットである「セノバ」や「呉服町」から目と鼻の先。学校帰りの学生やセノバでお買い物を楽しむ層にとって、これ以上ない便利な立地を選定しました。わざわざ通うのではなく、いつもの外出コースの途中に「韓国」という非日常を組み込めるのが、静岡校の最大の特徴です。- 静岡の温かい県民性に寄り添う「アットホームな校舎」初めての方でも安心して通える、やわらかく入りやすい雰囲気の空間づくりにこだわりました。内装は白を基調にグリーンを取り入れ、明るさと落ち着きを両立したデザインとしています。床材にはタイルカーペットを採用し、落ち着きと高級感のある空間を演出。入口付近は明るく、教室側は落ち着いた色味でまとめることで、空間に自然なメリハリを持たせました。入口正面にはグリーンのアクセントクロスと「K Village」の浮き文字サインを設置し、印象に残るポイントに。初めて訪れる方でも入りやすく、安心して学びを始められる校舎づくりを目指しています。- 学びやすさを大切にしながら、皆さまの「なりたい自分」を応援します16,000名以上の学習データをもとに作られた「実践的なカリキュラム」を、地元静岡をよく知るFCオーナーが丁寧にお届けします。マニュアルに頼るだけではなく、静岡の皆さまのペースやライフスタイルに寄り添ったサポートで、「韓国語を話せるようになりたい」という一人ひとりの想いを、着実に形にしていきます。

校舎名： K Village 韓国語 静岡校

住所： 〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町8番地の1 サンローゼビル3階6号室

営業時間： 月～木 13:00～21:00／土・日 10:00～18:00

アクセス： JR線 静岡駅 徒歩5分／静岡清水線 新静岡駅 徒歩1分

定休日： 金、年末年始

URL：https://kvillage.jp/school/shizuoka/

K Village 韓国語 FC展開を本格始動

K Village 韓国語では、2024年よりFC事業を本格的にスタートしました。FC第1号店として開校した「八王子校」の好調な立ち上がりを皮切りに、2号店「心斎橋校」、3号店「金山校」と着実に実績を積み上げ、今回の「静岡校」で4号店目となります。

これまで培ってきたブランド力、体系化された学習メソッド、そして全国規模で蓄積された教室運営の知見を活かし、今後は直営校とFC校の両軸で、全国各地の「地元で通える韓国語教室」の実現をさらに加速してまいります。

新規事業として語学スクールの開校を検討されている方や、学習塾の運営を通じた新たな事業展開を模索されている方、また、既存の韓国語教室のさらなる拡大を目指している方など、弊社のビジョンに共感いただけるパートナー様を広く募集しております。FC事業の詳細やお問い合わせについては、下記よりお気軽にお問合せください。

株式会社K Village について

FCに関する詳細はこちら :https://fc.kvillage.jp/lp01-1/

K Village 韓国語は、全国に29校舎を展開し、在籍生徒数16,000名超を誇る日本最大級の韓国語教室です（※1）。2024年よりFC展開を本格化し、直営・FC両軸で全国展開を加速中。通学・オンライン・留学支援・AI学習など、多様なスタイルで韓国語学習を支援しています。

※1：2025年12月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

本件に関するお問い合わせ

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

K Village 韓国語

東日本

・K Village 韓国語 新大久保本校 https://kvillage.jp/school/shinokubo/

・K Village 韓国語 新大久保駅前校 https://kvillage.jp/school/shinokubo-ekimae/

・K Village 韓国語 新宿西口校 https://kvillage.jp/school/shinjuku-nishi/

・K Village 韓国語 渋谷駅前校 https://kvillage.jp/school/shibuya/

・K Village 韓国語 池袋東口校 https://kvillage.jp/school/ikebukuro-higashi/

・K Village 韓国語 上野校 https://kvillage.jp/school/ueno/

・K Village 韓国語 秋葉原校 https://kvillage.jp/school/akihabara/

・K Village 韓国語 立川校 https://kvillage.jp/school/tachikawa/

・K Village 韓国語 八王子校 https://kvillage.jp/school/hachiouji/

・K Village 韓国語 横浜駅前校 https://kvillage.jp/school/yokohama_ekimae/

・K Village 韓国語 横浜校 https://kvillage.jp/school/yokohama/

・K Village 韓国語 川崎駅前校 https://kvillage.jp/school/kawasaki/

・K Village 韓国語 船橋校 https://kvillage.jp/school/funabashi/

・K Village 韓国語 千葉駅前校 https://kvillage.jp/school/chiba-ekimae/

・K Village 韓国語 大宮校（埼玉県） https://kvillage.jp/school/omiya/

西日本

・K Village 韓国語 静岡校 https://kvillage.jp/school/shizuoka/

・K Village 韓国語 名古屋校 https://kvillage.jp/school/nagoya/

・K Village 韓国語 名古屋駅前校 https://kvillage.jp/school/nagoya_ekimae/

・K Village 韓国語 金山校 https://kvillage.jp/school/kanayama/

・K Village 韓国語 岐阜校 https://kvillage.jp/school/gifu/

・K Village 韓国語 大阪校 https://kvillage.jp/school/osaka/

・K Village 韓国語 なんば校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi/

・K Village 韓国語 京橋駅前校 https://kvillage.jp/school/kyobashi/

・K Village 韓国語 心斎橋校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi-honmachi/

・K Village 韓国語 京都校 https://kvillage.jp/school/kyoto/

・K Village 韓国語 神戸三宮校 https://kvillage.jp/school/kobe/

・K Village 韓国語 福岡校 https://kvillage.jp/school/fukuoka/

・K Village 韓国語 博多駅前校 https://kvillage.jp/school/hakata/

・K Village 韓国語 北九州小倉校 https://kvillage.jp/school/kokura/

【株式会社 K Village 会社概要】

本社 ：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立 ：2010年

URL ：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介