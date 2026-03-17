【韓国語ならK Village】静岡・伝馬町に待望のFC4号店がオープン！JR静岡駅5分・セノバすぐ。お買い物ついでに「韓国の風」を感じる新習慣を。
日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、2026年3月16日（月）、静岡県静岡市葵区にフランチャイズ（以下、「FC」という。）4号店となる「K Village 韓国語 静岡校」（運営会社：KYH株式会社、代表取締役：藤田 佳規）を開校しました。
静岡校が誕生したのは、トレンドの発信地である「新静岡セノバ」に隣接する伝馬町エリア。JR静岡駅から徒歩5分、静岡鉄道・新静岡駅から徒歩1分という、県内屈指の好立地です。平日の仕事・学校帰りから、週末のショッピングの合間まで、静岡の皆様の日常に「韓国語を学ぶ楽しさ」をプラスする、新たなコミュニティ拠点を目指します。
開校の背景と目的
K Villageは、「世の中の『なりたい』を1つでも多く実現し、社会にポジティブなインパクトを出すことで貢献すること」を目標としています。
静岡県は韓国への関心が非常に高く、静岡空港のソウル便利用など、韓国文化が身近な地域です。しかし、これまでは「本格的に、かつリーズナブルに学べる場所」が中心市街地に不足していました。
今回、伝馬町という感度の高いエリアに出店することで、これまで独学で限界を感じていた方や、新しい趣味を始めたいと考えていた方々に、「なりたい自分」へ一歩踏み出すきっかけを提供いたします。
K Village 静岡校が提供する価値- 通いやすく、交流が生まれる場づくり
静岡市民にとってのメインスポットである「セノバ」や「呉服町」から目と鼻の先。学校帰りの学生やセノバでお買い物を楽しむ層にとって、これ以上ない便利な立地を選定しました。わざわざ通うのではなく、いつもの外出コースの途中に「韓国」という非日常を組み込めるのが、静岡校の最大の特徴です。
- 静岡の温かい県民性に寄り添う「アットホームな校舎」
初めての方でも安心して通える、やわらかく入りやすい雰囲気の空間づくりにこだわりました。内装は白を基調にグリーンを取り入れ、明るさと落ち着きを両立したデザインとしています。
床材にはタイルカーペットを採用し、落ち着きと高級感のある空間を演出。入口付近は明るく、教室側は落ち着いた色味でまとめることで、空間に自然なメリハリを持たせました。
入口正面にはグリーンのアクセントクロスと「K Village」の浮き文字サインを設置し、印象に残るポイントに。初めて訪れる方でも入りやすく、安心して学びを始められる校舎づくりを目指しています。
- 学びやすさを大切にしながら、皆さまの「なりたい自分」を応援します
16,000名以上の学習データをもとに作られた「実践的なカリキュラム」を、地元静岡をよく知るFCオーナーが丁寧にお届けします。マニュアルに頼るだけではなく、静岡の皆さまのペースやライフスタイルに寄り添ったサポートで、「韓国語を話せるようになりたい」という一人ひとりの想いを、着実に形にしていきます。
校舎概要
校舎名： K Village 韓国語 静岡校
住所： 〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町8番地の1 サンローゼビル3階6号室
営業時間： 月～木 13:00～21:00／土・日 10:00～18:00
アクセス： JR線 静岡駅 徒歩5分／静岡清水線 新静岡駅 徒歩1分
定休日： 金、年末年始
URL：https://kvillage.jp/school/shizuoka/
K Village 韓国語 FC展開を本格始動
K Village 韓国語では、2024年よりFC事業を本格的にスタートしました。FC第1号店として開校した「八王子校」の好調な立ち上がりを皮切りに、2号店「心斎橋校」、3号店「金山校」と着実に実績を積み上げ、今回の「静岡校」で4号店目となります。
これまで培ってきたブランド力、体系化された学習メソッド、そして全国規模で蓄積された教室運営の知見を活かし、今後は直営校とFC校の両軸で、全国各地の「地元で通える韓国語教室」の実現をさらに加速してまいります。
新規事業として語学スクールの開校を検討されている方や、学習塾の運営を通じた新たな事業展開を模索されている方、また、既存の韓国語教室のさらなる拡大を目指している方など、弊社のビジョンに共感いただけるパートナー様を広く募集しております。FC事業の詳細やお問い合わせについては、下記よりお気軽にお問合せください。
FCに関する詳細はこちら :
https://fc.kvillage.jp/lp01-1/
株式会社K Village について
K Village 韓国語は、全国に29校舎を展開し、在籍生徒数16,000名超を誇る日本最大級の韓国語教室です（※1）。2024年よりFC展開を本格化し、直営・FC両軸で全国展開を加速中。通学・オンライン・留学支援・AI学習など、多様なスタイルで韓国語学習を支援しています。
※1：2025年12月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）
本件に関するお問い合わせ
株式会社K Village
取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆
https://kvillage.co.jp/contact/
K Village 韓国語
東日本
・K Village 韓国語 新大久保本校 https://kvillage.jp/school/shinokubo/
・K Village 韓国語 新大久保駅前校 https://kvillage.jp/school/shinokubo-ekimae/
・K Village 韓国語 新宿西口校 https://kvillage.jp/school/shinjuku-nishi/
・K Village 韓国語 渋谷駅前校 https://kvillage.jp/school/shibuya/
・K Village 韓国語 池袋東口校 https://kvillage.jp/school/ikebukuro-higashi/
・K Village 韓国語 上野校 https://kvillage.jp/school/ueno/
・K Village 韓国語 秋葉原校 https://kvillage.jp/school/akihabara/
・K Village 韓国語 立川校 https://kvillage.jp/school/tachikawa/
・K Village 韓国語 八王子校 https://kvillage.jp/school/hachiouji/
・K Village 韓国語 横浜駅前校 https://kvillage.jp/school/yokohama_ekimae/
・K Village 韓国語 横浜校 https://kvillage.jp/school/yokohama/
・K Village 韓国語 川崎駅前校 https://kvillage.jp/school/kawasaki/
・K Village 韓国語 船橋校 https://kvillage.jp/school/funabashi/
・K Village 韓国語 千葉駅前校 https://kvillage.jp/school/chiba-ekimae/
・K Village 韓国語 大宮校（埼玉県） https://kvillage.jp/school/omiya/
西日本
・K Village 韓国語 静岡校 https://kvillage.jp/school/shizuoka/
・K Village 韓国語 名古屋校 https://kvillage.jp/school/nagoya/
・K Village 韓国語 名古屋駅前校 https://kvillage.jp/school/nagoya_ekimae/
・K Village 韓国語 金山校 https://kvillage.jp/school/kanayama/
・K Village 韓国語 岐阜校 https://kvillage.jp/school/gifu/
・K Village 韓国語 大阪校 https://kvillage.jp/school/osaka/
・K Village 韓国語 なんば校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi/
・K Village 韓国語 京橋駅前校 https://kvillage.jp/school/kyobashi/
・K Village 韓国語 心斎橋校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi-honmachi/
・K Village 韓国語 京都校 https://kvillage.jp/school/kyoto/
・K Village 韓国語 神戸三宮校 https://kvillage.jp/school/kobe/
・K Village 韓国語 福岡校 https://kvillage.jp/school/fukuoka/
・K Village 韓国語 博多駅前校 https://kvillage.jp/school/hakata/
・K Village 韓国語 北九州小倉校 https://kvillage.jp/school/kokura/
【株式会社 K Village 会社概要】
本社 ：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F
代表取締役：桑原 元就
設立 ：2010年
URL ：https://kvillage.co.jp/
【事業内容】
・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）
・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）
・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」
・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営
App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)
Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)
・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営
・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」
・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営
・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」
・有料職業紹介