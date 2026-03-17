【4刷重版】精神科医・和田秀樹氏の『体力がない人の仕事の戦略』4刷重版を実施！ 疲れやすい人の ″持続可能″ な働き方とは

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年3月17日に書籍『体力がない人の仕事の戦略』の第4刷重版を実施しました。

本書は、精神科医の和田秀樹氏が、体力不足に悩む現代のビジネスパーソンに向けて「無理をせず、効率的に成果を出す」ための35の戦略を紹介した働き方の指南書です。「頑張る」「体力をつける」という精神論に頼らず、「少しでもラクな方法を探す」という新しい視点から、持続可能で効率的な働き方を提案しています。昨年11月28日の発売から全国的に売れ行きがよく、この度、4刷重版となりました。

◆関連URL

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411581/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411582/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18392436/

●多くのビジネスパーソンが体力不足に悩んでいる

サントリー食品インターナショナルの調査によると、18～34歳の53％が健康や体調の悩みを抱えており、体力不足や体調不良によって仕事のパフォーマンスが30％程度低下していると回答しています。また、日本リカバリー協会の調査では、20代の55.9％、30代の55.7％が高頻度で疲れを感じているという結果が出ています。

しかし、体力作りをしたくても、そのための余裕がない人がほとんどです。結果、ひたすら「無理をして頑張り続ける」ことで、心身の健康を損ねてしまう人が多いのが現状です。

このような現代ビジネスパーソンの体力不足は、個人の問題にとどまらず、企業の生産性にも大きな影響を与えています。本書では、こうした現状を踏まえ、体力がない人でも効率的に働き、成果を出すための具体的な戦略を提示しています。

●精神科医が勧める「手抜き三原則」とは

著者の和田秀樹氏は、体力のないビジネスパーソンが実践すべき「手抜き三原則」として、１.無理して我慢しない、２.限界まで頑張らない、３.嫌なことはやらない、を提唱しています。

これは単なる怠惰を推奨するものではなく、限られたエネルギーを適正配分し、最短距離で結果を出すための戦略的思考法です。松下幸之助の「病弱は、そんなに心配しなくてもいい。自分の体の程度に応じて働いたらいい。しかし、何か工夫を凝らして働く必要がある」という言葉を引用し、体力不足を悲観するのではなく、創意工夫によって乗り越える方法を具体的に解説しています。

●35の実践的戦略で働き方を変革

本書では、5つの章にわたって35の具体的戦略を紹介しています。第1章では限られたエネルギーの適正配分方法、第2章では体力を使わない効率的な働き方、第3章では体調不良を最小限にする予防策、第4章では仕事をスムーズに進める優先順位の付け方、第5章では体力を回復させる休み方について詳しく解説。

ChatGPTを活用した業務効率化や、「得意な仕事から先にやる」優先順位の考え方など、現代のビジネス環境に即した実践的なアドバイスが満載です。

読者の方からも、「"頑張る"、"鍛える" 以外の選択肢を与えてくれた」「体力がない＝悪、という考え方を否定してくれた」「明日から職場で意識して働きたい」など、多くの支持の声を頂いています。

▼本書にぴったりの方

・体力に自信がないビジネスパーソン

・毎日疲れていて仕事の効率が上がらない人

・体調を崩しやすく、周囲に迷惑をかけることを心配している人

・忙しかったり疲れたりしていて、体力づくりの時間が取れない人

・働き方を見直したい管理職・マネージャー

▼本書の構成

第1章 限られた自分のエネルギーをどう使うか？

第2章 なるべく体力を使わずに働く戦略

第3章 体調不良を最小限にする戦略

第4章 仕事をスムーズに進める優先順位の戦略

第5章 体力を回復させる「休み方」の戦略

●著者紹介

和田秀樹（わだ・ひでき）

1960年大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学学校国際フェローを経て、現在は和田秀樹こころと体のクリニック院長。幸齢党党首。著書に『感情的にならない本』『70歳が老化の分かれ道』『80歳の壁』『なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学』『なぜか人生がうまくいく「優しい人」の科学』など多数。

●書籍情報

『体力がない人の仕事の戦略』



著者：和田秀樹

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

体裁：四六判 ／ 192ページ ／ 2色刷

ISBN：978-4-295-41158-1

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2025年11月28日

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