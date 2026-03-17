充実した機能と優れた操作性を備え、演奏者の創造力を引き出すモデルへ進化　ヤマハ 電子キーボード『PSR-E483』を発売

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、電子キーボード「PSRシリーズ」の新製品として、『PSR-E483』を3月26日（木）に発売します。

ヤマハ 電子キーボード『PSR-E483』

「PSRシリーズ」は、1984年の発売以来、お子さまのレッスンから大人の趣味や音楽制作まで、さまざまなニーズに対応してきた電子キーボードシリーズです。

このたび発売する『PSR-E483』は、従来モデルから音色・スタイル（自動伴奏）数を大幅に拡充するとともに、演奏者の創造性を引き出す充実した機能を搭載し、オリジナリティのある演奏や音楽制作が楽しめるモデルへ進化しました。

『PSR-E483』は、860種類の高品位な音色と345種類のスタイルを搭載し、世界のさまざまなジャンルの音楽をボタン操作ひとつで楽しむことができます。また、スタイル機能をより手軽に楽しめるよう、あらかじめ設定したコードを自動再生する新機能「オートコードプレイ」を搭載。コード進行に沿って、簡単にメロディー演奏が楽しめます。さらに、リズムやコード進行などを多重録音して再生する機能「ルーパー」により、複雑な曲の反復練習やプリセットのスタイルにオリジナリティを加えることができます。そのほか、新たにMIDIソングファイルデータをスタイルデータに変換するアプリケーション「MIDI Song To Style App」に対応。お好みの曲を楽器上ですぐに演奏することができます。外観面では、各種ボタンやノブを格子状に配置したグリッドデザインを採用し、直感的な操作性を実現しました。さらに、USB Type-C端子を装備し、PCやスマートデバイスとの接続性も向上しました。

概要

- 豊富な音色とスタイルで、あらゆるジャンルでのパフォーマンスを実現- 演奏者の創造性を引き出す充実した機能- コントロールパネルや接続端子を刷新し、操作性を向上[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1105_1_c6c585339a3d9fb9204076a91b790d54.jpg?v=202603170151 ]

主な特長

1．豊富な音色とスタイルで、あらゆるジャンルでのパフォーマンスを実現

従来のモデルよりもさらに充実した860種類の音色と345種類のスタイルを搭載しました。高品位な音質で、表現力豊かな音色を楽しむことができます。345種類のスタイルでは、左手でコードを弾くだけで伴奏を自動で鳴らせるため、一人で演奏していてもバンドやオーケストラと一緒に演奏しているようなリッチな演奏体験を楽しめます。世界中あらゆるジャンルの音色・スタイルを備えており、演奏者の創造性を高め、表現の可能性を広げます。

2．演奏者の創造性を引き出す充実した機能

スタイル機能をより手軽に楽しめるよう、コードを自動再生する新機能「オートコードプレイ」を搭載しました。コード進行に沿って、簡単にメロディー演奏を楽しめます。あらかじめ設定されたコード進行のほか、演奏者がコード進行を自由にカスタマイズすることもでき、演奏表現の幅を大きく広げます。また、コード進行やリズムなどを多重録音し再生できる機能「ルーパー」を備え、複雑な曲の反復練習やプリセットのスタイルにオリジナリティを加えることができます。そのほか、新たにMIDIソングファイルデータをスタイルデータに変換するアプリケーション「MIDI Song To Style App」へ対応。お手持ちのMIDIファイルをスタイルデータとして楽器上ですぐに再生することができます。さらに、取り込んだデータのカスタマイズも可能なため、理想のスタイルを作成することで、自分らしいパフォーマンスを実現します。

3．コントロールパネルや接続端子を刷新し、操作性を向上

コントロールパネルを刷新し、各種ボタンやノブを格子状に配置するグリッドデザインを採用しました。音色やスタイル、各機能をより直感的に操作しやすくなり、演奏者の自由で創造性の高い演奏をサポートします。また、PCやスマートデバイスとはUSB Type-C端子で接続でき、スムーズなデータの送受信が可能です。

製品仕様

製品仕様の詳細は、製品サイトをご参照ください。

https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/keyboards/portable_keyboards/psr-e483/index.html

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