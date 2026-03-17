京都・嵐山「桂川クリーンアップ体験」にスマートゴミ箱「SmaGO」が登場！集めたゴミを投入すると名産品が当たる「ゴミ捨てアート」を実施

株式会社フォーステック

2026年3月20日（金・祝）、21日（土）に京都・嵐山周辺で実施される「桂川クリーンアップ体験」に、株式会社フォーステック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹村陽平、以下フォーステック）が展開するIoTスマートゴミ箱「SmaGO（スマゴ）」が設置されます。

当イベントでは、周辺で拾ったゴミをSmaGOに投入すると、映像演出とともに地元の名産品などの景品が当たる体験型コンテンツ「ゴミ捨てアート」を実施。観光体験を楽しみながら環境保全活動に参加できる、観光地におけるゴミ問題への新しいアプローチとして展開されます。

当イベントは、嵐山において持続可能な観光の仕組みづくりを目指す「Meets 嵐山プロジェクト」（主催：株式会社ネイキッド〈本社：東京都渋谷区、代表：村松亮太郎〉、開催期間：2026年3月13日（金）～3月29日（日））の一環として実施されます。

■「桂川クリーンアップ体験」概要

開催日時：2026年3月20日（金・祝）、21日（土）11:00～17:00

場所：京都市 嵐山・大堰川周辺

内容：来訪者が参加できるクリーンアップイベント

■ゴミを捨てると景品が当たる！「ゴミ捨てアート」について

「桂川クリーンアップ体験」にて、参加者が回収したゴミをSmaGOに投入すると、モニター上に映像演出が表示され、地元の名産品などの景品が当たる「ゴミ捨てアート」を実施します。

参加者は嵯峨米などの景品や、嵐山の参加店舗で使用できる割引クーポンを受け取ることができます。観光体験の一部として設計することで、来訪者が環境保全に参加しやすい仕組みを構築します。

【景品内容】

一等：嵯峨米

二等：嵯峨ブルワリー地ビール／竹細工

三等：竹細工

四等：商店街クーポン

■スマートゴミ箱SmaGOについて

「ごみ捨てアート」イメージ

SmaGOは、フォーステックが展開する、環境に配慮して開発されたIoTスマートゴミ箱です。

太陽光で稼働してゴミを約5分の1に自動圧縮し、蓄積したゴミの量を通信機能で通知する仕組みを持つため、ゴミ溢れを防ぎながら回収業務を大幅に効率化することが可能です。

観光地や公共空間など全国各地で設置が広がっています。

■観光・環境・文化をつなぐ「Meets 嵐山プロジェクト」概要

スマートゴミ箱SmaGOとは

「Meets 嵐山プロジェクト」は、京都・嵐山において、日常の過ごしやすさへの配慮と観光体験の向上の両立を目指し、観光・環境・文化をつなぐ体験型プロジェクトです。

本プロジェクトでは、混雑の平準化や環境負荷の低減、地域への還元、文化継承につながる仕組みづくりを進めており、来訪時間帯の分散促進や環境配慮行動の促進、文化体験の提供などの施策を展開します。

イベント名：Meets 嵐山プロジェクト

開催期間：2026年3月13日～3月29日

主催：Meets 嵐山プロジェクト実行委員会

企画制作：株式会社ネイキッド

※詳細はこちら：https://naked.co.jp/works/26963/

■フォーステックについて

会社名：株式会社フォーステック

設立 ：2019年4月15日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー6階

代表者： 代表取締役社長 竹村 陽平

事業内容：日本各地へのスマートゴミ箱「SmaGO（スマゴ）」の設置を通した、街と企業と人々が一体となった環境活動の提案

公式サイト：https://forcetec.jp

■お問い合わせ

株式会社フォーステック 広報担当

電話: 03-3453-7140

お問い合わせフォーム: https://smago.jp/contact/