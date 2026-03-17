株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、一般社団法人サステナブルコミュニティとの共催で、 サステナ部門の現実と「サステナBPO」の可能性～現役責任者が本音で語る、業務のリアルと新しい選択肢～セミナーを2026年3月26日に開催します。

「サステナ推進、正直リソースが足りない…」「理想論ばかりで、現場の泥臭い苦労を分かち合える相手がいない」サステナビリティ推進の現場は、年々複雑化し、業務範囲も広がっています。多くの担当者が「リソース不足」や「業務過多」といったリアルな課題を抱えながら、手探りで進んでいる側面があるのが現実です。





本セミナーでは、そんな現場の「本音」と「現実」にスポットに当て、リソース不足を解消する「サステナBPO」の可能性について議論をします。詳細・お申込みはこちら :https://sustaina-bpo.peatix.com/view▶ 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149829/table/77_1_6f07a5d25053db975c7f31e2a5cb04d2.jpg?v=202603170151 ]▶ 講師紹介- 山路祐一 氏｜一般社団法人サステナブルコミュニティ（代表理事）- 野口和久 氏｜株式会社RYODEN（「ウィズプロ」 サステナビリティ担当）▶ イベントの詳細はこちら(https://www.ryoden.co.jp/event/20260326_01)▶ プロ人材伴走サービス「ウィズプロ」についてはこちら(https://withpro.ryoden.co.jp/)■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目1番地 麹町弘済ビルディング10階

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



＜報道関係者お問い合わせ先＞

https://www.ryoden.co.jp/inquiry/pr