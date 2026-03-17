【商業施設やスタジアムの人流をAIで可視化】性別・人数・群衆を解析し「広告効果測定」を可能にする画像AIを開発

Takumi Vision 株式会社

TakumiVision株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：片桐 一樹）は、カメラ映像から来場者の人数や性別などの人物属性を解析し、人流データを可視化する画像認識AIを開発しました。

本技術は、ショッピングセンター、スタジアム、アミューズメント施設などにおいて、来場者の動きをリアルタイムで分析し、混雑状況の把握や広告効果の測定などに活用できるAIソリューションです。

より詳しくはこちらより資料を御覧ください→https://takumivision.co.jp/download/(https://takumivision.co.jp/download/)

背景：人流データの重要性が高まる

近年、商業施設やイベント施設では、来場者の動きをデータとして分析する「人流解析」の重要性が高まっています。

例えば、

- 店舗レイアウトの最適化- 混雑状況の把握- 来場者の属性分析- デジタル広告の効果測定

など、データに基づいた施設運営が求められています。

しかし、多くの施設では、

- 人数を正確に把握できない- 来場者の属性が分からない- 広告の効果を定量化できない

といった課題があります。

TakumiVisionは、こうした課題に対し、AIによって人流データをリアルタイムで解析する技術を開発しました。

AIが来場者の人数・属性を解析

今回開発した画像AIでは、カメラ映像を解析し、以下の情報を取得することが可能です。

■ 解析内容

- 人数カウント- 性別推定- 群衆カウント- 人流解析

混雑している環境でも、AIが人物を識別し、正確な人数把握と人流データの取得を行うことができます。

広告効果の可視化も可能

本技術は、デジタルサイネージや広告媒体と組み合わせることで、広告の効果測定にも活用できます。

例えば、

- 広告前を通過した人数- 広告を見た可能性のある人数- 来場者の属性（性別など）

といったデータを取得することで、広告主にとって重要な広告効果の定量評価が可能になります。

想定される活用シーン

本技術は以下のような施設での活用を想定しています。

■ 商業施設

ショッピングセンター、商店街など

■ エンターテインメント施設

アミューズメントパーク、テーマパーク

■ スポーツ施設

野球場、スタジアム

■ 公共施設

ごみ収集拠点などの利用状況分析

来場者の動きをデータ化することで、施設運営の最適化や混雑対策などに活用できます。

軽量AIアルゴリズムでエッジ実装

TakumiVisionの画像認識AIは、独自の軽量アルゴリズムを採用しており、エッジコンピュータでの動作にも対応しています。

これにより、

- 既存カメラの活用- リアルタイム解析- 低コスト導入

を実現します。

また同社は、画像処理分野において特許技術を活用した画像鮮明化アルゴリズムを保有しており、映像の品質を向上させることで検知精度の向上にも寄与します。

今後の展開

TakumiVisionでは、商業施設やスポーツ施設、自治体などと連携しながら、人流データを活用した施設運営のDXを推進していきます。

また、混雑予測や行動分析など、より高度な人流解析AIの開発も進めていく予定です。

新規の開発、導入については無料相談を承っておりますので、公式ホームページよりお問い合わせください。

https://takumivision.co.jp/#inquiry

会社概要

会社名：TakumiVision株式会社

所在地：京都府京都市下京区夷之町686-3 コタニビル3階

設立：2022年11月

事業内容：画像認識AIシステム開発

公式ホームページ：https://takumivision.co.jp/

報道関係者お問い合わせ

TakumiVision株式会社

info@takumivision.co.jp