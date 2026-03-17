NVIDIA、T-Mobile、およびパートナー企業は、AI-RAN 対応インフラにフィジカル AI アプリケーションを統合

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ニュース概要:

- T-Mobile は、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition AI インフラを試験運用し、フィジカル AI アプリケーションをエッジで実証し、AI-RAN イノベーション センターの分散型ネットワークを補完- Fogsphere、LinkerVision、Levatas、Vaidio、Siemens Energy などのフィジカル AI 開発企業は、ビデオ検索と要約 (VSS) 用に NVIDIA Metropolis Blueprint を使用してエッジにリーズニングおよびビジョン AI エージェントを構築し、この技術を最初に評価している自治体の 1 つであるサンノゼ市とともに T-Mobile の分散型エッジ ネットワークに統合- この新しい NVIDIA VSS Blueprint バージョン 3 は、柔軟なモジュール型アーキテクチャ、高度なマルチモーダル視覚的理解、統合エージェント型検索機能で、リーズニング ビデオ分析 AI エージェントの開発を加速

カリフォルニア州サンノゼ - GTC - 2026 年 3 月 16 日 - NVIDIA と T-Mobile は本日、Nokia および拡大を続ける開発者エコシステムと協働し、分散型エッジ AI ネットワーク上にフィジカル AI アプリケーションを提供すると発表しました。本協力により、次世代 AI-RAN インフラが、ワイヤレス ネットワークを分散型高性能エッジ AI コンピューティング用プラットフォームに移行できる方法を示し、開発者が、NVIDIA Metropolis プラットフォームを活用して、都市、公共事業、産業現場の物理世界を理解するビジョン AI エージェントを展開するための基盤を構築します。

NVIDIA の AI-RAN ポートフォリオは、NVIDIA ARC-Pro(https://resources.nvidia.com/en-us-aerial-ran-computer-pro) を中心に展開しています。これは、電力に制約のあるセル サイト向けの NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition(https://blogs.nvidia.com/blog/gtc-2026-news/#rtx-pro-4500) および大容量のモバイル スイッチング オフィス (MSO) 向けの NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/) 上に構築されています。

T-Mobile は、Nokia の anyRAN ソフトウェアを使用して米国で初めて NVIDIA の AI-RAN インフラの試験運用を行った企業であり、現在は一部の NVIDIA フィジカル AI パートナーと協力して、セル サイトとモバイル スイッチング オフィスが、高度な 5G 接続性を提供し続けながら、分散型エッジ AI ワークロードをサポートする方法を実証しています。

NVIDIA の創業者/ CEO である ジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「通信ネットワークは、ビジョン AI エージェントからロボットや自動運転車に至るまで、数十億のデバイスがリアルタイムで見て、聞いて、行動できるようになる AI インフラに進化しています。T-Mobile および Nokia と協力して、5G ネットワークを分散型 AI コンピューターに変えることで、世界のエッジ AI インフラ向けの拡張性の高いブループリントを作り出しています。」

T-Mobile の最高経営責任者である Srini Gopalan 氏は次のように述べています。「フィジカル AI の可能性を最大限に引き出すため、ネットワークを分散型 AI コンピューティング プラットフォームに変えるには、数十億のエンドポイント用のネットワーク エッジで超低遅延と正確な時刻同期が必要です。まさにそれを T-Mobile が実現しました。私たちは、国内初の 5G スタンドアロンおよび 5G Advanced ネットワークを使用して、インテリジェント システムがクラウド上で待つことなく、リアルタイムで動作できるインテリジェント ネットワークに頼る未来を支える上で、他に類を見ない強みを持っています。」

フィジカル AI 向けの神経系としてのモバイル ネットワーク

NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング上に構築された AI-RAN への移行は、フィジカル AI を拡張するにあたっての重大な障壁、つまり低遅延で安全かつ遍在的な接続性の欠如という課題を解決します。Wi-Fi は通信範囲と安全性という制限を受けますが、T-Mobile の 5G スタンドアロン ネットワークは、混雑した都市の交差点、産業施設、地方で動作する複雑な AI エージェントに必要な広域での対応力とサービス品質を提供します。

このアーキテクチャにより、フィジカル AI は、負荷の高い計算処理を、デバイスに最も近いエッジ 拠点にオフロードできるのです。負荷の高い処理をネットワークのエッジに移行することで、開発者は個々のカメラやロボットに必要なハードウェア要件を合理化し、数十億の相互接続デバイスで洗練された AI モデルを高いコスト効率で拡張できます。

主要開発者が、エッジにリーズニングとビジョン AI を導入

開発者のエコシステムは、NVIDIA および T-Mobile と協力して、T-Mobile の分散エッジ ネットワーク上にビデオ検索と要約 (VSS) 向けの NVIDIA Metropolis Blueprint(https://build.nvidia.com/nvidia/video-search-and-summarization/blueprintcard) で構築された、リアルタイム アクションを推進するフィジカル AI(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/generative-physical-ai/) エージェントを統合します。試験導入の事例は以下です：

- スマート シティ 運用: LinkerVision、Inchor、Voxelmaps は、統合されたコンピューター ビジョンに基づく「シティ オペレーション エージェント」と、信号機のタイミングを認識、シミュレーション、最適化できるデジタル ツインをテストしています。これは、サンノゼ市におけるインシデント応答速度を 5 倍高速化することを目指しています。- 自動ユーティリティ検査: Levatas と Skydio は、NVIDIA コンピューティングを活用して、5G を介して数十万マイルの送電線の点検を自動化し、電柱の傾き、腐食、サーマル ホットスポットなどの異常を 5 倍高速に検知して解決しています。現在、コストのさらなる削減、暴風雨後の復旧時間の短縮、受動的なメンテナンスから予知保全への移行を加速するため、AI-RAN インフラを評価しています。- ビジョンベースの施設管理: Vaidio などの開発者は、VSS Blueprint を使用して、単純なセンサーを超えて、脅威を検出し、障害を予測し、自動化されたワークフローを起動して施設管理を向上させる施設管理エージェントを構築しています。- リアルタイムの産業での安全確保: Fogsphere は、陸上、洋上、掘削といった高リスクな建設現場で、作業員が吊り荷の下にいる、または炭化水素の流出する環境下にいるなどの危険な事象をリアルタイムで検知し、対応するための安全性 AI エージェントを SAIPEM に提供しています。Fogsphere は現在、すでに Wi-Fi に依存せず、24 時間 365 日稼働しているこれらのエージェントの機能とパフォーマンスを、安全で分散型ネットワーク コンピューティング上で AI-RAN インフラがどのように強化できるかを検証しています。

これらの取り組みは、NVIDIA、Nokia、ソフトウェア プロバイダー、メーカー、エンタープライズ イノベーターの多様なエコシステムと協力して、エッジ AI 機能をテストして有効化するという T-Mobile の広範な戦略を反映しています。

Metropolis VSS 3 Blueprint でビジョン AI エージェントの開発を加速

世界中で 15 億台を超えるカメラが映像を記録していますが、人間により確認されているのは 1% 未満です。NVIDIA は、Metropolis VSS 3 Blueprint を導入し、エージェントがエッジからクラウドまでの動画をリーズニングできるようにします。

以下は、ブループリントの最新バージョンにおける主な特徴です。

- エージェント型情報検索: AI エージェントは、複雑な自然言語によるクエリを解析し、ビデオ映像を検索して、5 秒以内に特定の事象を見つけることができます。- モジュール型アーキテクチャ: 柔軟なフレームワークにより、チームはコア インフラを刷新することなく、小売店から倉庫に至るまでの多様な環境に VSS 3 を適応させることができます。- 100 倍の効率性: VSS は、人手による確認の最大 100 倍高速で長いビデオを要約し、反復作業を大幅に削減し、世界中の物理的運用のレビューコストを削減します。

VSS Blueprint を活用して業界全体で運用を最適化し、安全性を向上させているパートナーには、Caterpillar、KION、日立、HCLTech、シーメンス・エナジー、Tulip、Telit Cinterion が含まれます。

NVIDIA VSS Blueprint(https://docs.nvidia.com/vss/3.1.0/core/index.html) の詳細は、build.nvidia.com(https://build.nvidia.com/nvidia/video-search-and-summarization) をご覧ください。ジェンスン フアンによる GTC 基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/keynote/)を視聴し、ビジョン AI セッション(https://www.nvidia.com/gtc/sessions/computer-vision-and-video-analytics/)もご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-t-mobile-and-partners-integrate-physical-ai-applications-on-ai-ran-ready-infrastructure)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) はAIとアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。

T-Mobile US, Inc. について

スーパーチャージされた Un-carrier として、T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) は、かつてなく、より多くの人を、より多くの場所でつなぐ受賞歴のある 5G ネットワークを備えています。最高のネットワーク、最高の価値、最高の体験という T-Mobile 独自の価値提案により、この Un-carrier は接続を再定義し、競争を加速すると同時に、ワイヤレスおよびワイヤレスを超えた次世代のイノベーションを牽引し続けています。ワシントン州ベルビューに本社を置く T-Mobile は、子会社を通じてサービスを提供し、その旗艦ブランドである T-Mobile、Metro by T-Mobile、Mint Mobile を運営しています。詳細は、https://www.t-mobile.com(https://www.t-mobile.com/) をご覧ください。