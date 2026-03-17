【SUNEAST　Qi2 25W 3in1 ワイヤレス充電器】製品本体の型番表記に関するお詫びとお知らせ

株式会社旭東トレーディング

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、弊社新製品「Qi2 25W 3in1ワイヤレス充電器」におきまして、製品本体に記載されている型番表記に誤りがあることが判明いたしましたため、下記の通りご案内申し上げます。なお、外装パッケージに記載されている型番およびJANコードは正しい表記となっております。本件は製品本体への型番印字のみの誤りであり、製品の仕様・性能・品質には一切問題ございません。

お取引先様ならびにお客様には、ご迷惑とご心配お掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。 今後の生産ロット分につきましては、正しい型番表記へ修正のうえ出荷いたします。

記

■対象製品

【ホワイトモデル】

正：SE-WC025FC004WHF（JAN：4573574592098）

誤：SE-WC025FC004BKF（※製品本体表記）

【ブラックモデル】

正：SE-WC025FC004BKF（JAN：4573574592081）

誤：SE-WC025FC004WHF（※製品本体表記）

誤：SE-WC025FC004BKF 正：SE-WC025FC004WHF誤：SE-WC025FC004WHF 正：SE-WC025FC004BKF

本件につきましてご不明な点等がございましたら、弊社までお問い合わせください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■お問い合わせ先

株式会社 旭東エレクトロニクス Information

会社名：株式会社 旭東エレクトロニクス

メール：info@suneast.co.jp

【会社情報】

株式会社 旭東エレクトロニクス

本社：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-13-23 MS芝浦ビル5F-A

TEL：03-6435-1528

公式サイト：https://suneast.co.jp/