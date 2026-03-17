主催者も参加者もみんなが公平。オンラインの意思決定ツール『RANDROOM』に新機能！参加型「くじ引きルーム」が登場

MoaiStudio

MoaiStudio（所在地：東京都港区北青山、代表：佐藤 美智明）は、オンライン上で公平な意思決定を行うためのツール「RANDROOM（ランドルーム）」にて、用途に合わせて3つの結果発表方式を選べる新機能「くじ引きルーム」を、2026年3月17日（火）に正式リリースいたしました。

本プレスリリースでは、『RANDROOM』の全体像と、オンライン上のあらゆる「決め事」を透明化する各機能についてお知らせします。

RANDROOM（ランドルーム）- みんなが公平なオンライン抽選・くじ引き・投票ツール

RANDROOM（ランドルーム）

みんなが公平なオンライン抽選・くじ引き・投票ツール

https://randroom.online/

■ 「RANDROOM」とは：主催者も参加者もみんなが公平

リモートワークやオンラインコミュニティが定着する中、役割分担や抽選などをオンラインで行う機会が増加しています。しかし、従来のツールや画面共有による決定プロセスでは結果の透明性が担保されず、「その抽選は平等だったのか？」「忖度は無かったのか？」「その投票結果は本当に正しいのか？」と、参加者が不公平感を抱くケースが少なくありません。

主催者がどれだけ「公平に運営しました」と伝えても、参加者が心から信頼できる仕組みがなければ意味がありません。

『RANDROOM』は、この課題を解決するために生まれた「みんなが公平な意思決定を行える」ためのオンラインツールです。主催者による恣意的な操作をシステムで防ぎ、誰もが納得できるクリアな決定プロセスを提供します。

公平な取り決めは、すべて『RANDROOM』が預かります。 事前にURLを共有し、全員が同じ条件で参加。結果は、公開された瞬間に誰もが同時に確認できる仕組みにこだわりました。

家庭、学校、職場まで。あらゆる「決める」を公平に。 みんなが公平。みんなが納得。その大切な判断を、『RANDROOM』が支えます。

抽選ルーム - シャッフルランチメンバー決め抽選ルーム - 景品抽選

＜RANDROOMの既存機能（ルーム）＞

用途に応じて以下のルームを作成し、URLを共有するだけでスムーズに意思決定を行えます。

抽選ルーム

https://randroom.online/lots

グループ分けや景品・役割、順番決めの3モードを搭載した抽選ツールです。抽選日時をセットして共有URLを送るだけで、主催者も参加者も全員が同じ瞬間に結果を確認できます。

投票ルーム

https://randroom.online/votes

シンプルな多数決から本格的な審査まで対応する投票ツールです。候補や締切、持ち票やコメント必須などのルールを柔軟に設定可能。個票を伏せて集計だけ公開できるので、コンテストでも安心です。

希望割当ルーム

https://randroom.online/wishes

参加者の希望順位を基に、ドラフト方式で割り当てを自動計算。希望重複時の抽選や、残った枠への最終調整までシステムが厳格に処理し、誰もが納得できる公平な結果を導きます。

日程調整ルーム

https://randroom.online/schedules

候補日ごとに◎◯△×を集計。経過を隠せば忖度せず回答でき、イベントや飲み会の日程を公平に決定。大人数でも見やすい一覧で調整もスムーズです。

投票ルーム - ROOMの作成投票ルーム - 投票結果

■ 新機能「くじ引きルーム」：用途で選べる3つの発表方式

くじ引きルーム

https://randroom.online/raffles

新たに追加された「くじ引きルーム」は、参加者自身が自分の端末からくじを引き、結果を確認できる参加型くじ引きツールです。単なるエンターテインメントにとどまらず、ビジネスやコミュニティにおける厳格な抽選にも対応できるよう、結果の公開タイミングをコントロールする「3つの発表方式」を搭載しました。

1. 一斉発表

くじを引いた時点では結果は確定しません。主催者が事前に設定した発表日時にシステムが厳正な抽選を行い、参加者全員の結果が同時に公開されます。全体の決定事項を同時に共有したいケースに最適です。

2. 先行発表

くじを引いた瞬間に抽選が行われ、結果が確定します。くじを引いた本人は即座に自分の結果を確認できますが、他の参加者に対しては、設定された発表日時に公開されます。「自分の結果だけ先に知っておきたいが、全体公開は後日行いたい」という個別通知と全体発表を両立させます。

3. 即時発表

くじを引いた瞬間に抽選が行われ、結果が確定。その場で全員に結果がリアルタイムで公開されます。スピード感が求められる決定や、進行しながら順次結果をオープンにしていく場面で力を発揮します。

くじ引きルーム - トップページくじ引きルーム - くじ引き結果

■ 主な利用シーン

エンターテインメント用途はもちろん、参加者全員が気持ちよく納得できる「公平な決定」が求められるあらゆる場面でご活用いただけます。

【ビジネス・チーム運営】- プロジェクトチーム内での、誰もが納得できる「業務・役割の分担」- 懇親会や歓迎会など、全員が気兼ねなく希望を出せる「日程調整」【地域・学校コミュニティ】- PTAや町内会など、高い透明性が求められる「役員や係の公平な決定」- ゼミの配属や学校行事など、学生・参加者の希望を最大限に考慮した「定員枠への振り分け」【イベント・レクリエーション】- キャンペーンやオンラインイベントにおける「厳正な当選者・景品の決定」- ゴルフコンペやゲーム大会など、参加者全員で盛り上がる「組み合わせ調整」希望割当ルーム - サンプルルーム日程調整ルーム - 集計結果の入力情報

■ 暗号学的な強さを備えた、真に公平な抽選システム

RANDROOMでは、現代の暗号通信でも用いられる暗号学的に安全な乱数生成ロジックを採用しています。

数学的に裏付けられた極めて高い予測不可能性により、外部からの推測や作為的な操作を完全に排除。

偏りのない厳正な抽選結果をシステムが保証し、最高レベルの公平性を提供します。

■ 今後の展開

MoaiStudioでは、誰もが納得できる「公平性」に徹底的にこだわり、RANDROOMの各種ルームの機能拡充と利便性向上を継続してまいります。すべてのオンラインコミュニティにおいて、クリアでストレスのない意思決定体験を提供します。

■ サイト概要

サイト名：RANDROOM（ランドルーム）

対応環境：Webブラウザ（PC、スマートフォン、タブレット）

利用料金：基本無料（ビジネスプランあり）

公式サイト：https://randroom.online/

■ MoaiStudioについて

名称：MoaiStudio

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：佐藤 美智明

事業内容：WEBサービス、モバイルアプリの企画・開発・運営

URL：https://www.moaistudio.net/

■ 本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム：https://randroom.online/contact