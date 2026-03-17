株式会社ディジタルグロースアカデミア

株式会社ディジタルグロースアカデミア（所在地：東京都、代表取締役：豊川栄二、以下「DGA」）は、ユアサ商事株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田村博之、以下「ユアサ商事」）が掲げる「コト売り」へのビジネスモデル変革を加速させるべく、DX・アナリスト人材育成プログラムの提供を開始いたしました。

ユアサ商事は、中期経営計画「Growing Together 2026」のもと、蓄積された膨大な情報などから新たな価値を創造する「マーケットアウト型」の営業戦略へと舵を切っています。DGAはこの志の実現に向け、現場の一人ひとりがデータを武器に新価値を創出するための実践的なプログラムの提供をスタートさせました。

本プログラムでは、現場における変革の主役である「DX人材」と、メーカーやマーケットから集まる膨大なデータを読み解く「アナリスト人材」の育成を目指しています。「DX人材」の育成においては、周囲を巻き込みアイデアを形にする「ビジネススキル」、実際の案件を想定した「DX企画・提案」、そして現場課題を解き明かす「データリテラシー」という3つのワークショップを連動させ、実務に根差したDXの組織浸透を実現します。

また、変革をより強固なものとするため、多様なデータを解析しビジネスの示唆を導き出すプロフェッショナルを育成する「データサイエンティスト養成コース」を提供いたします。これにより、ユアサ商事の強みである「つなぐ」力にデジタルを融合し、マーケットの未来を切り拓く人材づくりを支援します。

DGAは、ユアサ商事が掲げる「人・モノ・カネ・技術・情報・データをつなぐことで社会課題を解決する」という未来志向のビジョンの実現に向け、デジタルを活用した業務変革と価値創出を、今後も継続的に支援してまいります。

今回の取り組みは、DGAが掲げる「6,800万人の働き手にデジタルを」というミッションを具体化するものであり、これからも多くのお客様とともにデジタル化と組織変革を推進し、“デジタルを当たり前に使いこなす社会”の実現に貢献してまいります。

■お問い合わせ・資料請求

■株式会社ディジタルグロースアカデミア（https://www.dga.co.jp/）

ディジタルグロースアカデミアは、2021年4月1日に株式会社チェンジとKDDI株式会社との合弁会社として設立されました。企業や政府官公庁の生産性向上のためのテクノロジー活用および人材育成事業を展開するKDDIの子会社であり、DX に特化したコンサルティングおよび人材育成の会社です。DXの企画、導入コンサルティングからデジタル人材の育成まで、トータルで支援。自らDXの現場を持つことで得られた学びをもとにした教育コンテンツである研修やワークショップ・eラーニングは自治体、民間企業など毎年数万名へ提供しており、DXの加速に貢献しています。

■商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ディジタルグロースアカデミア 広報担当

メールアドレス ：marketing@dga.co.jp