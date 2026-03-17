出勤状況をリアルタイムに見える化。出退表示システムInfoLink＜インフォリンク＞の提供を開始

セイコータイムクリエーション株式会社出退表示システム利用イメージ（セイコータイムクリエーション）

セイコータイムクリエーション株式会社（代表取締役社長：市川 剛司、本社：東京都江東区）は、3月17日より、出退表示システム 「InfoLink＜インフォリンク＞」の提供を開始いたします。

当社は長年にわたり、官公庁や自治体を中心に出退表示システムを提供し、数多くの導入実績を積み重ねてまいりました。このたび、新たに提供を開始する「InfoLink」は、これまでの運用実績とノウハウをもとに、搭載機能の一部強化やソフトウェア仕様の見直しを行い、より多様な施設・組織において導入しやすいシステムへと進化させた製品です。

「InfoLink」は、社員の出勤・退勤・外出・在席状況などをデジタルサイネージやWeb画面を通じて分かりやすく可視化します。これにより、職場内でのスムーズなコミュニケーションを促進するとともに、業務効率化を支援します。

■特長

出退情報をリアルタイムに可視化：

社員・議員の出社（登庁）や退社（退庁）、外出、会議中、在宅勤務、休暇などの状況をリアルタイムで表示します。デジタルサイネージやWebブラウザから確認できるため、誰が在席しているかなどの状況をひと目で把握できます。

柔軟なカスタマイズ性：

札名や表示色、縦書き・横書き、背景画像などを自由に設定でき、施設の規模や用途、運用ルールに合わせた画面構成が可能です。

オフィス環境に合わせて選べる画面デザイン：

4種類ある画面デザインからお好きなテーマを1つ設定でき、施設の雰囲気に合わせた独自の空間演出が可能です。

関連コンテンツとの組み合わせ（オプション）：

出退表示に加え、テロップ表示や会議室予約情報、緊急時の割り込み表示など、多目的な情報表示板として活用できる拡張性を備えています。

詳細を見る :https://www.seiko-stc.co.jp/products/detail/sts_2271.html

ニュースはこちら :https://www.seiko-stc.co.jp/news/details/2272.htmlセイコータイムクリエーション株式会社のニュースhttps://prtimes.jp/a/?f=d20031-127-095be90e0fa4c268549d14d4b8479702.pdf