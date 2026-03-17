MagSafeで着脱できるスマホグリップ「Griptok」登場。Androidスマートフォンにも対応、全16デザインを発売

株式会社アッシー

スマートフォンアクセサリーブランド 「Griptok（グリップトック）」 は、MagSafe対応のスマホグリップ 全16種類 を新たに発売しました。

Griptok Magsafe対応スマホグリップ 刺繍タイプ ライオン(ハグ)

MagSafeの磁力を利用することで、スマートフォンに ワンタッチで装着・取り外しができるスマホグリップ を実現しています。

また、付属の スチールリング を使用することで、

AndroidスマートフォンなどMagSafe非対応端末でも使用可能です。

これにより

・iPhoneユーザー

・Androidユーザー

どちらでも利用できるスマートフォンアクセサリーとなっています。

付属の スチールリング

スマートフォン背面に貼り付ける

Griptokオンラインショップ

https://griptok.jp/collections/m-griptok

スマートフォン操作を快適にするアクセサリー

MagSafe対応のスマフォグリップ

近年、スマートフォンは大型化が進み、

片手で操作する際の落下リスクや操作のしづらさが課題となっています。

スマホグリップは、

こうした課題を解決するアクセサリーとして広く利用されています。

一方で、従来のスマホグリップの多くは

粘着タイプ（貼り付け式）であるため、

・一度貼ると取り外しが難しい

・ワイヤレス充電が使いにくい

・ケース交換がしづらい

といった課題もありました。

MagSafeで「必要なときだけ使える」スマホグリップ

今回発売した MagSafe対応Griptok は、

磁力で装着する方式を採用しています。

そのため

・必要なときだけ装着

・使わないときは簡単に取り外し

・ワイヤレス充電時にも取り外し可能

という新しい使い方を実現しました。

製品の特長

Griptok Magsafe対応スマホグリップ刺繍タイプ クマ(くも)Griptok Magsafe対応スマホグリップ ハート/ピンクMagSafeで簡単着脱

磁力でスマートフォンに装着できるため、

ワンタッチで着脱が可能です。

Griptok Magsafe対応スマホグリップ刺繍タイプ ライオン(ジャンプ)Griptok Magsafe対応スマホグリップ 刺繍タイプ しろくま片手操作をサポート

グリップ部分に指を通すことで、

大画面スマートフォンでも安定した操作が可能になります。

Griptok Magsafe対応スマホグリップ 刺繍タイプ うさぎGriptok Magsafe対応スマホグリップ ハート/レッド落下防止

スマートフォンをしっかり保持できるため、

落下リスクを軽減します。

Griptok Magsafe対応スマホグリップ サークル/くもスマホスタンドとしても使用可能

グリップを伸ばすことで、

動画視聴などに便利なスタンドとしても使用できます。

全16デザインをラインナップ

Griptok Magsafe対応スマホグリップ ハート/レインボー

今回発売するMagSafe対応Griptokは

全16種類のデザインをラインナップしています。

MagSafe対応GRIPTOK全16種類

シンプルなデザインから個性的なデザインまで、

幅広いラインナップを展開しています。

Griptokオンラインショップ

https://griptok.jp/collections/m-griptok

商品概要

商品名

Griptok（MagSafe対応モデル）

発売モデル数

16種類

対応機種

・MagSafe対応iPhone

・MagSafe対応ケース

・スチールリング装着スマートフォン（Android端末など）

付属品

スチールリング・スチールリング装着ガイド一式

販売価格

2,980円～3,980円（税込）

Griptokについて

Griptokは、スマートフォン背面に装着することで

・片手操作のサポート

・落下防止

・スマホスタンド

などの機能を提供するスマートフォンアクセサリーです。

コンパクトながら実用性の高いアクセサリーとして、

多くのスマートフォンユーザーに利用されています。

販売サイト

Griptok公式サイト

https://griptok.jp

MagSafe対応モデル

https://griptok.jp/collections/m-griptok

会社概要

会社名：株式会社アッシー

所在地：〒165-0034 東京都中野区大和町三丁目38番2号 ナカフジハイム高円寺2F

代表者：芦田健

資本金：2000万円

設立：平成17年(2005年) 3月29日

https://www.assy-web.co.jp/

事業内容：スマートフォンアクセサリーの輸入販売・卸売

本件に関するお問い合わせ

株式会社アッシー 広報担当：印南(インナミ)

griptok@assy-web.co.jp