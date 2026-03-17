第1回商品パッケージ校正DXセミナー「なぜパッケージ表示ミスはなくならないのか ― 業界を超えて繰り返される“表示ミスの正体” ―」を2026年4月16日（木）に開催

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、第1回商品パッケージ校正DXセミナー「なぜパッケージ表示ミスはなくならないのか ― 業界を超えて繰り返される“表示ミスの正体” ―」を2026年4月16日（木）に開催します。商品パッケージ校正DXセミナーは全4回にわたって開催し、食品、飲料、化粧品、医薬品、日用品、電気機器、玩具など、さまざまな商品パッケージに共通する「表示ミスの構造」を紐解きながら、再発防止の取り組みを、属人的な努力からデジタルを活用した仕組みへと転換する考え方を解説します。

パッケージ表示ミスは、なぜ繰り返されるのでしょうか。確認工程を増やしても、チェックを厳格化しても、パッケージ表示ミスは業界を問わず発生し続けています。一方で、校正業務担当者の負担が増えると、属人化やヒューマンエラーのリスクも併せて増加します。

第1回目は「表示ミスの正体」を深掘りし、表示ミスが起こる根本的な構造への理解を深められる内容となっています。原因を正しく認識し、自社に合った仕組みを考える機会として、ぜひご活用ください。

■タイトル

なぜパッケージ表示ミスはなくならないのか ― 業界を超えて繰り返される“表示ミスの正体” ―

■詳細及びお申し込みはこちら

https://www.too.com/event/2026/dx_proof2604/

■全4回の内容

第1回：「なぜパッケージ表示ミスはなくならないのか」― 業界を超えて繰り返される“表示ミスの正体”―

第2回：業界横断で考える“表示リスクの減らし方”― 再発防止を仕組みに変える共通デジタル基盤とは ―（2026年5月開催予定）

第3回：再現性のある仕組みを整えると、表示リスクはどう変わるのか― 構造から見直す校正DX ―（2026年6月開催予定）

第4回：成功企業に学ぶ、再発防止を仕組みに変え始めた校正DXの現在地（2026年7月開催予定）

■このような方におすすめです

・メーカーで商品パッケージ校正の業務課題を解決したい方

・商品パッケージの表示品質に責任を持つ立場の方

・品質保証部門の責任者の方

・マーケティング部門の責任者の方

・品質保証部門でパッケージ校正業務を担当している方

・マーケティング部門で商品パッケージを担当している方

■講師

株式会社Too DX推進部ゼネラルマネージャー

前澤 良樹

1992年株式会社Tooに入社。グラフィック・プロダクト・建築・ゲーム・アニメ・映像など、さまざまな分野のデザイナー、クリエイターの皆様にソリューションをご提案するセールスに従事。 大阪・名古屋のセールス責任者を経て2019年より現職。デジタル校正ソリューションには約20年携わり、2018年よりお客様ごとのニーズやルールにあわせ、カスタマイズしてご提供する「TooAI SUITE」や「sowaos」を担当。

※講師、内容は予告なく変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

■日時

2026年4月16日（木） 13:00 - 14:00 Live配信

■参加費

無料（事前登録制）

■主催

株式会社Too

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too DX推進部

E-Mail dx_ts@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル