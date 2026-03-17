パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とすウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、パソコン・スマートフォンの画面汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー「CD-WT4KP2（詰め替えタイプ）」を発売しました。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造により、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とします。
本製品は好評発売中のサンワサプライ製ボトルタイプ（CD-WT4K2/CD-WT4KL2）の詰め替え用です。お手持ちのボトルを再利用できます。
【掲載ページ】
品名：OAウェットティッシュ詰替えタイプ（液晶用）
品番：CD-WT4KP2 標準価格：946円（税抜き 860円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CD-WT4KP2
パソコン・スマートフォンなどの液晶を清潔に保つ
除菌剤を配合しているので、スマートフォン、タブレットを衛生的に保てます。
超極細の繊維が汚れを絡めとる
超極細繊維層と極細繊維層による多層構造により、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とします。
拭き跡が残らない、クリアな仕上がり
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
除菌剤配合&帯電防止剤配合
汚れの再付着を軽減する帯電防止剤配合。除菌剤を配合しているので、衛生的に保てます。
ボトルはそのまま、中身だけ新しく
お手持ちのボトル「CD-WT4K2（80枚）」「CD-WT4KL2（150枚）」を再利用できる詰め替えタイプ。ゴミの減量化に役立ちます。
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【関連ページ】
OAウェットティッシュ・クリーニングスプレー
https://www.sanwa.co.jp/product/acc/cleaner/wettissue.html
スマートフォンクリーナー
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone/cleaner.html
タブレットクリーナー
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/cleaner.html
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
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