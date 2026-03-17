希望のメディア「ホピアス」1周年― 寄付100人に支えられ、300記事を配信・1.5万人に到達

一般社団法人ホピアス

一般社団法人ホピアス（代表：柳澤 芙美）は、希望を届けるメディア「ホピアス（https://hopius.jp/）(https://hopius.jp/)」が、2026年3月17日にローンチから1周年を迎えたことをお知らせします。

ホピアスは2025年3月の創刊以来、「不安から希望へ」という視点転換を軸に、社会課題に挑む人々や前向きな変化を生み出す取り組みを取材・発信してきました。

ホピアスは、広告や課金に依存しない寄付モデルで運営するメディアです。この1年で累積アクティブユーザー数1.5万人に到達し、昨対比6.6倍のスピードで拡張しています。

記事本数は300本、うち、主力のオリジナル記事は55本を超えました。これまで約100名の寄付者の支援により、活動を継続してきました。

今後も多面的な視点から記事を発信するため、共創ライターにも3名参画いただきました。1周年を機に、これまで支えてくださったサポーター・読者・取材先・パートナーの皆さまに深く感謝するとともに、今後も希望の情報を届ける活動を広げて参ります。

1年間の主な取り組み編集活動の拡大

ホピアスはこの1年間で、社会課題に挑む人物・NPO・ソーシャルビジネスなどを中心に取材を重ね、記事を発信してきました。

※ホピアスでは、どれだけの人に届けられたか？を価値と考え、PVではなく、アクティブユーザー数に指標を置いています。

- 記事公開本数：300本以上- オリジナル記事：55本以上- 累積アクティブユーザー数：約1.5万人

取材対象も、国内外の社会起業家、NPO、研究者、国際機関など幅広い分野に広がっています。また、ホピアスに関する様々なテーマをラジオ形式で語り合う、Spotifyコンテンツ「ホピトーク(https://open.spotify.com/show/52t2LASZCANskm3sL8BA7F)」も開始し、累計視聴時間は144時間にのぼりました。忙しい日常の中でも希望の情報に触れられる機会を広げています。

ホピアス代表：柳澤芙美コメント

この1年を振り返って、希望と言っても様々な形があることを実感しています。インタビューした方から「希望はない」というお答えをいただいたこともありました。

とにかく、今、目の前のこの絶望から、明日を生きることに目を向けられるような状況下で懸命に活動する人たちの声を聞きました。どんなに絶望的な状況になっても、諦めずに現場に居続ける人がいる。これこそが希望であると感じました。

同時に、戦争や分断、利己的な行動など、人類が抱える厳しい側面にも向き合う1年でした。

それでも、取材を重ねるたびに、人が本来持つ優しさや愛、寛容さに触れ、私自身も大きな力をもらってきました。ホピアスは、そうした人間の力を丁寧に伝え、広がっていくことを目指すメディアです。

今の時代だからこそ、前を向く勇気を手渡せる「希望のメディア」が必要だと信じています。

2年目のホピアスは、希望のニュースや情報をより多くの人に届けていきたいと考えています。そのため、共創ライターをさらに増やし、多様な視点を持つ編集体制を強化しながら、取材・発信を広げていく予定です。これからも皆さんとともにホピアスを育て、希望の輪を広げていけたら嬉しく思います。

共創ライター制度を開始―3名が参画 ―

ホピアスでは、取材や記事制作を共に行う「共創ライター」の募集を開始しました。募集開始から約2ヶ月で3名のライターが参画し、社会課題や未来の可能性を伝える記事制作を進めています。ホピアスは今後も、志あるライターやジャーナリストと共に、希望のニュースを届ける仲間を広げていく予定です。ホピアスのライターにご興味のある方は、ぜひホピアスまでご連絡ください。こちら(https://hopius.jp/inquiry)

パートナーシップの拡大

この1年間で、社会課題や未来の可能性をテーマとするイベントや団体との連携も広がりました。メディアパートナーとして「Japan Energy Summit 2025」「ソーシャルカンファレンス BEYOND2025」「認定NPOカンファレンスignite!」「ソーシャルキャリアフェス2025」などのメディアパートナーに参画いたしました。

また、福島を訪れ地域の活動を学ぶ「ホープスタディツアー」の企画も進めており、現場に触れながら希望の取り組みを体感する機会づくりにも取り組んでいます。

タブロイド紙の創刊

より多くの人に希望のニュースを届けるため、ホピアスのタブロイド版を創刊しました。

今後、公共施設やカフェなど人々が集まる場所に設置し、ホピアスに触れていただく機会を広げていきます。創刊号では「認定NPO法人抱樸」「NPOチームふくしま」「ダルちゃんのおうち」など、市民活動を中心に紹介しています。タブロイド設置にご協力いただける方は、ぜひホピアスまでご連絡ください。こちら(https://hopius.jp/inquiry)

新コンテンツ：コンセプトムービーを公開

1周年を機に、ホピアスの活動を紹介する動画コンテンツを公開しました。

ホピアスのコンセプトを端的に説明していますので、ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ebI23CdmBiQ ]メディアヘルスという概念の提唱と啓発

ホピアスは「メディアヘルス」という概念を提唱・啓発する活動をスタートしました。日々触れる情報は、人の思考や行動、社会の空気を大きく左右します。 不安や対立を煽る情報だけでなく、希望や可能性を示す情報を届けることが、社会にとって重要だと考えています。ホピアスは、読者やメディア関係者の皆さんとともに、情報空間をより健全で、社会を前向きに後押しするものにしていく運動を広げていきます。メディアヘルスについては「ホピトーク」にて発信しています。こちらもぜひご視聴ください。 Spotifyで配信中！→こちら(https://open.spotify.com/episode/1ykma3X5Q99Wi8gbPJLyEI?si=oO4I9sLhShCrFkyy4O7wKA)

ホピアスの読者・支援者の声

日々、愛読いただき、また寄付をいただいてるホピアスのサポーターの方から、声をいただいています。

緒方 聖士（マンスリーサポーター）

私はホピアスの活動を心から応援しています。世の中には暗いニュースがあふれ、気持ちが沈みがちになりますが、ホピアスは人のために尽くす「無名のヒーロー」に光を当て、その存在を私たちに伝えてくれます。記事を読むと、そんな人たちに勇気づけられると同時に、自分も日常の中で小さな行動をしてみようと思えます。

誰かのための一歩が積み重なれば、世の中はきっと良くなる。そう信じています。





八木 祥子（マンスリーサポーター）

田舎に住んでいますが、ホピアスを通して世界中の希望ある取り組みに触れられることを嬉しく思っています。狭くなっていた視界がバーンと広がるような感覚があります。

「ホピトーク」が始まったことで、家事や運転をしながら気軽に聴けるようになったのもありがたいです。今の時代、どんな情報に触れるかはとても大切だと思います。ホピアスの活動に心から共感し、応援しています。

ホピアスとは：https://hopius.jp/

「人類の希望の未来を照らす」をビジョンに掲げ、事実に基づく、公正かつわかりやすい“希望の情報”を届ける市民発のメディアです。

不安や対立が注目されやすい社会だからこそ、世界各地で生まれる前向きな変化、社会課題に挑む人々の姿、未来をつくる挑戦者たちのストーリーに光を当てています。

広告なし課金なしで誰でもアクセスできるよう、寄付を基盤に運営する非営利型の組織として、公共性・透明性を重視し、社会に開かれたメディアづくりを目指しています。

ライターが独自の視点で丁寧に執筆するオリジナル記事と、他メディアで報じられた記事を、ホピアス独自の視点で要約し、「希望の解釈」を添えてご紹介するキュレーション記事でお届けしています。

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■ 一般社団法人HOPIUS 概要

名称：非営利型一般社団法人ホピアス

所在地：神奈川県横浜市

設立：2025年11月

代表理事：柳澤芙美

活動内容：HOPEを届ける希望のメディア「ホピアス」の企画・運営、イベント企画・運営ウェブサイト：https://hopius.jp

お問い合わせ：https://hopius.jp/inquiry



