【SRA OSS】新サービス開始「Apache Kafka コンサルティングサービス」 ～ リアルタイムデータ基盤の構築支援で企業のデータ活用を促進 ～

株式会社SRA OSS

株式会社SRA OSS(東京都豊島区、代表取締役社長: 稲葉 香理、以下 SRA OSS) は、オープンソースの分散型ストリーミングシステム「Apache Kafka(R)」について、PoC、設計、導入等を支援するコンサルティングサービスを開始します。

近年、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進やAI活用の拡大に伴い、リアルタイムでデータを収集・連携・処理するデータ基盤へのニーズが急速に高まっています。

こうした背景を受け、SRA OSSはApache Kafkaの活用支援を開始します。

Apache Kafkaは、大量データの保存・処理を効率的に行うために設計された分散型ストリーミングシステムです。従来のメッセージキューと比べて高いスループットと拡張性、耐障害性を備えており、マイクロサービス連携やログ集約、IoTデータ処理、リアルタイム分析基盤など、幅広い分野で活用が進んでいます。

【 Apache Kafkaで実現するデータ活用例 】

◆ データハブ

- 複数のシステム間で発生するデータを集約し、標準化と連携を担うデータハブとして機能します- Kafkaを介してデータを送受信するため、疎結合で拡張性の高いシステム構成を実現できます

◆ ログ・イベントデータの集約

- アプリケーションログやシステムイベントなどをリアルタイム収集し、分析基盤へ送信します- Kafkaを介すことで、大量に生成されるログの取り回しが容易になります

◆ RDB × CDC

- CDC（Change Data Capture） によりRDBの変更をリアルタイムに検知しKafkaへ送信します- Kafkaストリーム上で加工・変換・集計を行い外部システムに連携することができます

◆ メッセージキュー

- 異なるアプリケーション間のデータ受け渡しを目的として、メッセージキューのように利用できます- 大量メッセージを扱うシステムでも安定したデータ処理が可能です

◆ リアルタイム分析

- ユーザー行動分析、サービス監視など、リアルタイムなデータ分析やイベント検知に活用できます- 高度な要件に対応させるため、他の処理系プロダクトと連携させることもできます

このように幅広い用途で活用され、企業の中核システムとして重要な役割を担うApache Kafkaですが、要件を満たすための適切な設計や性能最適化には高度な専門知識が求められます。

SRA OSSは、OSSを専門に取り扱うプロフェッショナル企業として、これまでOSSを活用した大規模案件やミッションクリティカルシステムの構築・運用支援を行ってきました。

Apache Kafkaについても、すでにいくつかの企業への支援実績があります。

ソースコードレベルまで理解するハイスキルなエンジニアが在籍しており、OSSへの深い知見をもとに、安定性の高いKafkaシステムをご提案することが可能です。

【 SRA OSSのApache Kafka コンサルティングサービス 】

本サービスでは、以下のような支援を提供します。

お客様の要件や既存環境に応じて、オンプレミス／クラウド双方に対応します。

・ヒアリング

・PoC支援

・設計支援

・導入支援

サービス詳細を見る :https://www.sraoss.co.jp/prod_serv/consulting/kafka/

■ 今後の展開

Apache Kafkaのサポートサービスも開始準備を進めています。

企業のリアルタイムデータ活用を包括的に支援できる体制を整えて参ります。

- SRA OSS について

SRA OSSは、オープンソースソフトウェア（以下OSS）に特化した事業を行う専門会社です。

PostgreSQLを中心としたデータベース関連のOSSをはじめ、統合監視ソフトウェアのZabbixなど30種類近いOSSに知見を持ち、それらのサポート、コンサルティング、トレーニング事業を展開しています。また、OSS開発者も在籍しています。

現在は、株式会社SRAと株式会社NTTデータからの出資によりOSSのミッションクリティカル領域へのさらなる適用拡大を目指しています。

- 技術情報発信

Tech Blog：https://www.sraoss.co.jp/tech-blog/

- PostgreSQL、Zabbix、Tomcat、Apache httpdのリリースノート日本語訳ほか多数のソフトウェアの技術情報を発信

YouTube：https://www.youtube.com/c/sraoss-official

- 各OSSの基礎から最新バージョンまで動画でわかりやすく解説

- 本件に関するお問い合わせ先

株式会社SRA OSS

広報担当

Tel: 03-5979-2701

E-mail: pub@sraoss.co.jp

URL: https://www.sraoss.co.jp/

※本プレスリリースに記載のある会社名、製品名は、各社の登録商標または商標で、それぞれの所有者が商標権を保持しています。