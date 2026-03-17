日立ルームエアコン「白くまくん」Eシリーズを発売

ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社

- 省エネ基準（目標年度2027年度）全８機種100％クリアの新モデル- 凍結洗浄やステンレス・クリーンなどの清潔機能を搭載

RAS-ER4026D スターホワイト（W）

ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社（本社:東京都港区）は、2.2kWから7.1kWの全8機種で省エネ基準（目標年度2027年）を達成した新モデルである、日立ルームエアコン「白くまくん」Eシリーズを、4月27日より販売開始します。

Eシリーズは、省エネ性（*１）はもちろん、従来から採用している清潔性や快適性を実現する各種機能も搭載しています。また、室内空間に調和する室内機デザインを採用しました。

清潔性を実現する機能

凍結洗浄：室内機、室外機の熱交換器の汚れを自動で凍結させ洗い流す（*2）［凍結洗浄Light］（室内機）、［凍結洗浄］（室外機）を搭載しています。

ステンレス・クリーン：汚れがたまりやすいエアコン内部の通風路、フラップに、汚れにくいステンレスを採用しています。

ステンレスフィルター：フィルターをステンレスでコーティング。従来のフィルターに比べ網目が小さく平らなため、細かな繊維などのホコリや汚れをしっかりキャッチできます。

内部送風乾燥運転（*3）：冷房・除湿運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

快適性を実現する機能

上下左右風向コントロール：上下フラップに加え、左右ルーバーもリモコンで連続的にスイングさせたり、好きな角度に固定させたりできます。

［みはっておやすみ］タイマー：設定した時間、運転を行った後停止。「おやすみ」運転中は室内の運転音が下がり、快適な睡眠を守ります。

［ecoこれっきり］運転：リモコンの［ecoこれっきり］ボタンで、お部屋の状況に合わせた運転モードを選択し、快適＆省エネ（*4）運転を行います。

お部屋に調和するデザイン

「空気が生み出す波」をコンセプトとした、お部屋に調和するラウンド形状のデザインを採用しました。

その他の便利な機能

シーズン前自動点検（*5）：エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。

（*1）目標年度2027年度達成率100％クリア。

（*2）室外機の凍結洗浄は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

（*3）工場出荷時に設定されています。

（*4）当社試験室で測定。RAS-ER4026D。洋室14畳。冷房時：外気温35℃、設定温度27℃、風速自動において、室内安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「ecoこれっきり運転」ON（213Wh）とOFF（268Wh）との比較。カーテンを閉め切った日射量が少ない日中を想定。※「ecoこれっきり運転」は、同程度の体感温度が得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、当社独自の条件に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。

（*5）工場出荷時に設定されています。

■型式及び発売日

ルームエアコンEシリーズ

■お客様お問い合わせ先

お客様相談センター(日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口)

電話0120-3121-11(フリーコール) ※携帯電話から050-3155-1111(有料)

受付時間9：00～17：30(月～金) ※土日・祝日、年末年始は休業



■日立ルームエアコンホームページ

http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/





ボッシュホームコンフォート・グループ概要

ボッシュホームコンフォート・グループは、革新的な製品ポートフォリオを備え、地域のニーズに適応した効率的な暖房、換気、空調（HVAC）ソリューションをグローバルに提供する企業です。2025年8月に住宅用および小規模商業用HVAC事業における画期的な戦略的買収を行ったことで、Bosch、Buderus、日立、YORK(R) などのグローバルブランドと地域ブランドの包括的なポートフォリオを統合しています。ボッシュホームコンフォート・グループは世界中で2万4000人の従業員を雇用しており、米国、アジア、欧州・中東・アフリカで強力な市場プレゼンスを確立しています。当社は、33の生産拠点と26の研究開発センター（少数株式を含む）からなるグローバルネットワークを有しています。暫定値では、ボッシュホームコンフォート・グループ の2025年の売上高は約44億ユーロで推移しました（新たに買収した事業部門を除く）。

さらに詳しい情報は 以下を参照してください。

www.bosch-homecomfortgroup.com

ボッシュ・グループ概要

ボッシュ・グループは、グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーです。2025年の従業員数は約41万2,000人（2025年12月31日現在）、暫定決算報告での売上高は910億ユーロ（約15.4兆円*）を計上しています。ボッシュは事業を通じて、自動化、電動化、デジタライゼーション、ネットワーク化、持続可能性の取り組みといった普遍的なトレンド形成に、自社のテクノロジーを活用することをめざしています。こうした観点から、ボッシュは地域や業界の壁を超えた幅広い事業展開により、革新性と堅牢性を高めています。ボッシュはセンサー技術、ソフトウェア、サービスにおける実績ある専門知識を活かし、さまざまな分野にまたがるソリューションをワンストップでお客様に提供しています。また、ネットワーク化とAIに関する専門知識を応用して、ユーザーフレンドリーで持続可能な製品を開発・製造しています。ボッシュはコーポレートスローガンである「Invented for life」なテクノロジーによって、人々の生活の質の向上と天然資源の保護に貢献したいと考えています。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュGmbHとその子会社490社、世界約60カ国にあるドイツ国外の現地法人で構成されており、販売／サービスパートナーを含むグローバルな製造・エンジニアリング・販売ネットワークは世界中のほぼすべての国々を網羅しています。ボッシュの未来の成長のための基盤は技術革新力であり、世界136の拠点で約8万2,000人の従業員が研究開発に携わっています。



ボッシュの起源は、1886年にロバート・ボッシュ（1861～1942年）がシュトゥットガルトに設立した「精密機械と電気技術作業場」に遡ります。ロバート・ボッシュGmbHの独自の株主構造は、ボッシュ・グループの企業としての自立性を保証するものであり、ボッシュは長期的な視野に立った経営を行い、将来の成長を確保する重要な先行投資を積極的に行うことができます。ロバート・ボッシュGmbHの株式資本の94％は慈善団体であるロバート・ボッシュ財団が保有しており、残りの株式はロバート・ボッシュGmbHおよび創業家であるボッシュ家が所有する法人が保有しています。議決権の大半はロバート・ボッシュ工業信託合資会社が保有し、株主の事業機能を担っています。



*2025年の為替平均レート、1ユーロ＝168.9731円で計算





さらに詳しい情報は 以下を参照してください。

www.bosch.com, www.bosch-press.com

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※ボッシュホームコンフォートグループは、株式会社日立製作所より商標ライセンスの使用許諾を受けています。