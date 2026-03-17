AGEST、早稲田大学との共同研究成果が国際会議「SANER 2026」Short Paper Trackに採択

株式会社AGEST

先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援する株式会社AGEST（本社: 東京都文京区、代表取締役 社長執行役員 CEO: 二宮 康真、以下、「AGEST」）は、IEEE（米国電気電子学会）が主催するソフトウェアメンテナンスと再構築に関する権威ある国際会議「SANER 2026」のShort Paper Trackにおいて、早稲田大学との共同研究成果をまとめた2つの論文が採択されたことをお知らせいたします。

SANERは世界中の研究者やエンジニアが集まり、プログラムの複雑化や老朽化を防ぎ、いかに効率よくソフトウェアを最新の状態に保ち続けるかというテーマに特化した世界トップクラスの国際会議です。今回採択された2つの共同研究成果は、現代のソフトウェア進化における核心的な課題にアプローチしたもので、作業工程における効率化を支援します。AGESTは、今後も早稲田大学との産学連携をさらに強化し、先端品質技術の研鑽を通じて、複雑化するソフトウェア社会の品質向上に向けて貢献してまいります。



■研究の背景と内容

AGESTは、最先端の品質保証技術の研究開発を推進するため、早稲田大学との産学連携による共同研究を継続的に実施しております。この度、2026年3月にキプロス・リマソールで開催される「SANER(Software Analysis, Evolution and Reengineering) 2026」において、以下の2つの研究成果がShort Paper Trackにおいて採択されました。





１．「モバイルアプリケーションの進化におけるユーザーと開発者の架け橋」

研究者：植松 彩菜、鷲崎 弘典、上林 直康（以上、早稲田大学）、近藤 正成（九州大学）、高橋 寿一(AGEST チーフ技術アドバイザー)、高木 陽平（AGEST 上席常務執行役員CQAO）

概要：本研究では、ユーザーレビューと実際の開発作業を紐付ける分析フレームワーク「BUPLinker」を開発しました。アプリの進化過程におけるユーザーと開発者の双方向の影響を高い精度で可視化することで、一貫性のあるアプリケーション改善プロセスの実現を支援します。

https://conf.researchr.org/track/saner-2026/saner-2026-short-papers-and-posters-track?







２．「アンケートからのユーザークローン生成：要件抽出への軽量アプローチ」

研究者：平林 麻衣、鷲崎 弘典、上林 直康（以上、早稲田大学）、高橋 寿一(AGEST チーフ技術アドバイザー)、高木 陽平（AGEST 上席常務執行役員 CQAO）

概要：本研究では、アンケートデータからユーザーの視点を模倣する「ユーザークローン」を低コストで構築し、潜在的なシステム要件を抽出する軽量な手法を開発しました。実証実験では、抽出された要件定義の約90%が実際のユーザーの意図と合致するという高い精度を確認しており、効率的な要件定義の実現に貢献します。

https://conf.researchr.org/track/saner-2026/saner-2026-short-papers-and-posters-track?

■今後の展望

AGESTは、本研究で得られた知見を自社のソフトウェアテストサービスや自動化ツールへと反映させ、より高度な品質保証ソリューションをお客様に提供してまいります。また、今後も早稲田大学をはじめとする研究機関との連携を深め、技術革新を通じてソフトウェア社会の発展に貢献してまいります。

以上

※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

【AGESTについて】

AGESTは、「テクノロジーですべてのDXに豊かな価値と体験を」をビジョンに掲げ、先端テクノロジーの研究や最新技術に対応したQAテックリード人材の育成を推進し、次世代QAソリューションの提供を通じて、高度デジタル社会の発展に貢献しています。

https://agest.co.jp

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社AGEST IR広報室 広報担当

Mail:ml-pr@agest.co.jp

Tel:03-5333-1246