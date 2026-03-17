Keybudz、体温で耳にカスタムフィットするAirPods Pro 3専用イヤーピース 「HYPERFOAM Comfort」発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)はKeyBudz(キーバッズ)より、体温でやわらかくなり耳の形にカスタムフィットするAirPods Pro 3専用イヤーチップ「HYPERFOAM Comfort」を発売しました。

公式販売サイト：https://www.mycaseshop.jp/KeyBudz(https://www.mycaseshop.jp/KeyBudz)

体温で耳にカスタムフィットするAirPods Pro 3専用イヤーピース 「HYPERFOAM Comfort」

当製品は、体温に反応してやわらかくなり、自分の耳の形に合わせてフィットするAirPods Pro用イヤーチップです。

装着するほど耳になじみ、快適な装着感と安定したホールド感を実現します。高い密着性により遮音性を高め、サウンドをよりクリアに楽しめます。

【製品特長】

●‎体温でなじみ耳にカスタムフィット

体温で変形し耳にフィットする「ヒートアダプティブ・メモリーフォーム」を採用。

装着するとやわらかくなり、耳の形に合わせてやさしく密着します。パーソナライズされた自然なフィット感で、快適な装着感と安定性を両立。遮音性を高め、音の明瞭さ向上にも貢献します。

●高い耐久性

フォーム素材には、世界的化学メーカーDOW社の高耐久素材を採用。へたりにくく、快適な装着感が長続きします。

へたりにくく、快適な装着感と高耐久「HYPERFOAM Comfort」●滑りにくいコーティング

イヤーチップ表面には、耳にしっかりフィットしやすいセキュアグリップコーティングを施しました。ワークアウトや移動中など、動きの多いシーンでも外れにくく、安定した装着感をキープします。

●AirPods Proに最適化されたオーバルデザイン

AirPods Proの形状に合わせて設計されたオーバルデザインを採用。自然にフィットし、AirPods Pro本来の音質やノイズキャンセリング性能をしっかり引き出します。

●音響ラボ検証の高い遮音性

音響ラボでの測定により優れた遮音性能を確認。耳にしっかり密着するフォーム素材が外部ノイズを軽減し、音楽や通話に集中しやすい環境をサポートします。

●ゴミの侵入を防ぐプロテクトメッシュ付き

フォーム内側には、耳垢やゴミがイヤホンに侵入するのを防ぐプロテクトメッシュが取り付けられています。AirPods Proを長く清潔に使用できます。

●ケースでの充電・開閉を妨げない

AirPods Pro専用に設計されており、イヤホンの充電やケースの開閉を妨げません。充電ケース収納時にイヤーチップを取り外す必要がありません。

●バリエーション

XS・S・M・Lを各1ペアずつ含むALLサイズセットのほか、同サイズ4ペア入りの単一サイズセットもご用意しています。単一サイズセットは、XS / S / M / L からお選びいただけます。

製品詳細

豊富なサイズ展開「HYPERFOAM Comfort」

・製品名：HYPERFOAM Comfort イヤーチップ for AirPods Pro 3

・販売価格：4,500円(税込)

・サイズ展開：XS / S / M / L 各1ペア、XSサイズ、Sサイズ 、Mサイズ、Lサイズ

・公式販売サイト：https://www.mycaseshop.jp/kb54011

【KeyBudsとは】

HYPERFOAM Comfort イヤーチップ for AirPods Pro 3

アメリカのラスベガスに本社を置く、AirPodsアクセサリを展開するブランドです。2016年に設立、アメリカ・ヨーロッパを中心に展開し、Amazonベストセラー選出やAmazon平均レビュー星4.5など高い評価を受けています。全てのAirPodsユーザーの体験向上を企業理念の掲げ、ユーザーのライフスタイルにマッチする「想いの詰まったデザインでクリエイティブなソリューション」を提供します。

【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp