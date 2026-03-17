エフコープ生活協同組合、「COMPANY Talent Management」シリーズを採用　個性やスキルの把握で人員配置の最適化を実現

株式会社WHI Holdings

株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎）は、エフコープ生活協同組合（本部：福岡県糟屋郡、理事長：堤新吾、以下 エフコープ）が、統合人事システム「COMPANY」のタレントマネジメント製品「COMPANY Talent Management」シリーズ（以下 CTM2.0）を採用したことをお知らせします。

これによりエフコープは、職員一人ひとりの情報を可視化し、人材データ分析を強化します。また、配置など各種人事施策に人材データを活かすことで、「誰もが輝く職場づくり」を加速します。

「COMPANY Talent Management」シリーズ採用の背景

エフコープは福岡県内約55万人が利用する食品の宅配・店舗事業を主軸に、共済・福祉・子育て支援など地域住民の暮らしをトータルサポートする事業を展開しています。同組合は、“2030年ビジョン”の中で「組合内外にとって魅力的な組織の構築」および「誰もが輝く職場づくり」を掲げています。この実現には、職員一人ひとりの個性やスキルを深く理解し、適材適所の配置や個別のフォローを行うことが不可欠です。

しかし、膨大な人事情報の中から必要なデータを抽出し複合的に分析して施策に活かすには、データの加工や整理に多大な工数を要してしまい高度な分析の実施が困難な状態でした。そこで、まずは職員の情報を集約・可視化し、データに基づいたきめ細かな人事施策を実行するための「基盤づくり」が急務であると判断しタレントマネジメントシステムの導入を検討、CTM2.0の採用を決定しました。採用にあたっては以下の点を評価しました。

- エフコープは約15年人事基幹システムとして「COMPANY」シリーズを利用しており、CTM2.0とのスムーズな連携により、最新の人材データを最小限の工数で活用できる点- 人材の可視化から、人員配置の最適化、従業員の学習支援、エンゲージメント調査、キャリア開発支援まで、将来的なニーズに合わせた豊富な機能を有する点

期待効果

1.人材データの一元管理・可視化および分析の高度化による、多様な職員が活躍できる職場づくりの実現

配達・店舗・福祉サービスなど多様な現場を持つエフコープでは、雇用形態や性別、年齢など属性を問わない職員の活躍・定着支援に取り組んでいます。しかしこれまでは、組織の課題分析に必要なデータの集約・加工を人事部が手作業で行っており、多大な工数を要していました。CTM2.0を導入することで、既存の人事基幹システムである「COMPANY」の人事管理製品に蓄積されている人事・給与・勤怠などのデータを、CTM2.0へシームレスに連携できるようになります。さらにこの基盤上に、職員のスキルや経験、キャリア志向といった定性的な情報も集約することで、約1,500名の職員情報を一元管理・可視化します。これにより、新たな手作業を発生させることなく、常に最新のデータをタレントマネジメントに活用できる環境が整います。

さらにCTM2.0のダッシュボード機能では、最新のデータを基にした「年齢構成」や「勤続年数」、「男女比」といった組織のデータを、即座に確認できるようになるとともに、評価や異動歴などの個人データと掛け合わせた高度な分析が容易になることから、人事部門の煩雑な加工・集計作業が解消されます。これらを通じて、組織の現状や課題をタイムリーに把握し、実効性のある配置計画や離職防止策の立案につなげます。

◆既存の「COMPANY」のデータを活用し、二重メンテナンス不要で常に最新データを活用した可視化や分析を実現。

2.「伴走型サポート」による、持続可能なタレントマネジメント基盤の構築

システムの導入だけでなく、運用・定着までを見据えた「伴走型サポート」を活用し、タレントマネジメントの実現に不可欠である導入前の「データの整備」や、運用面において効率的かつ現場で無理なく使い続けるための「業務プロセスの再設計」を同時に実施します。これにより、単なるシステム導入にとどまらず、データに基づいた分析や配置計画を継続的に実行できる、強固な人事DXの基盤を構築します。

エフコープからのコメント

エフコープは、「誰もが輝く職場づくり」を目指し、多様な職員一人ひとりが能力を発揮できる環境整備を進めています。 長年活用してきた「COMPANY」シリーズとの親和性が高く、蓄積されたデータを最小限の工数で最大限に活用できるCTM2.0は、当組合のDXを推進する強力な基盤になると確信しています。 専門的な知見を持つWHIのサポートを受けながら、データに裏打ちされた「誰もが輝く職場」を構築し、福岡の暮らしを支える組織として地域社会に貢献する組織づくりを加速させてまいります。

WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。

「COMPANY Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について

国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY」シリーズが提供する、日本企業固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。

※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）

「COMPANY Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/

株式会社WHI Holdingsについて

WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。

WHI Holdingsサイト： https://www.whi-holdings.co.jp/

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