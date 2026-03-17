Akamai、4,400超のエッジ拠点での分散推論に向けた「AI Grid」インテリジェントオーケストレーションを発表
※本リリースは2026年3月17日(現地時間) 米国マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。
今回の発表は、昨年10月に発表(https://www.akamai.com/ja/newsroom/press-release/akamai-inference-cloud-transforms-ai-from-core-to-edge-with-nvidia)された Akamai Inference Cloud の進化における大きな一歩となります。AI Grid を初めて実用化した Akamai は、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU (https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/?ncid=no-ncid)を数千基規模で展開(https://www.akamai.com/newsroom/press-release/akamai-to-deploy-thousands-of-nvidia-blackwell-gpus-to-create-one-of-the-worlds-most-widely-distributed-ai-platforms)しています。これにより、ローカルコンピューティングのようなレスポンスの良さと、グローバル規模のスケーラビリティを兼ね備えた、エージェント型 AI やフィジカル AI を実行できるプラットフォームを企業に提供します。
Akamai の Chief Operating Officer 兼 General Manager, Cloud Technology Group である Adam Karon は次のように述べています。「AI ファクトリーは、トレーニングやフロンティアモデルのワークロード向けに構築されており、集約型インフラは今後もそれらのユースケースに最適なトークノミクス（トークンあたりのコスト効率）を提供し続けるでしょう」
「しかし、リアルタイム映像やフィジカル AI、多数のユーザーに高度にパーソナライズされた体験を同時に提供するアプリケーションには、中央集約型クラスターへの往復処理ではなく、ユーザー接点に近い場所（エッジ）での推論が必要です。AI Grid のインテリジェントなオーケストレーションは、コンテンツ配信に革命をもたらした分散アーキテクチャを活用し、世界 4,400 拠点にわたってAI ワークロードを最適なコストとタイミングで ルーティングすることで、AI ファクトリーを外側へとスケールさせることが可能になります」
「トークノミクス」の最適化を支えるアーキテクチャ
AI Grid の中核となるのは、AI リクエストをリアルタイムで仲介するインテリジェントオーケストレーターです。アプリケーションパフォーマンス最適化における Akamai の知見を AI に適用したこのワークロード認識型のコントロールプレーンは、トークンあたりのコスト、初回 トークン取得時間、スループットを劇的に改善し、「トークノミクス」を最適化します。
Akamai の大きな差別化要因は、比類のないスケールでグローバルに展開するエッジ基盤を通じて、ファインチューニング済みモデルやスパース化（軽量化）されたモデルにアクセスできる点にあります。これは、ロングテールの AI ワークロードにおいて、コストとパフォーマンスの両面で圧倒的な優位性をもたらします。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 大規模環境でのコスト効率：ワークロードを最適なコンピューティング層に自動的にマッチングさせることで、推論コストを大幅に削減できます。オーケストレーターはセマンティックキャッシングやインテリジェントルーティングなどの技術を活用し、リクエストを適切なサイズのリソースに振り分けます。これにより、高価な GPU サイクルを、本当に必要とするワークロードに優先的に割り当てられます。Akamai Cloud は、オープンソースインフラを基盤とし、大量のデータ処理を必要とする大規模な AI 運用を支えるのに十分なデータ転送枠を備えています。
- リアルタイムのレスポンス：ゲームスタジオは、プレイヤーの没入感を損なうことなく、ミリ秒単位のレスポンスで AI による NPC（ノンプレイヤーキャラクター）との対話を提供できます。金融機関は、ログインから最初の画面表示までのわずかな時間の中で、パーソナライズされた不正検知やレコメンドを実行可能です。放送事業者はコンテンツのトランスコーディングや吹き替えをリアルタイムで行い、世界中の視聴者に届けることができます。これらは、4,400 以上の拠点を持つ Akamai の分散型エッジネットワークによって実現されます。このネットワークにはキャッシュ、サーバーレスのエッジコンピューティング、高性能な接続が統合されており、ユーザーに最も近い場所でリクエストを処理することで、オリジン依存のクラウドで発生する往復遅延を回避します。
- コアを支える本番環境レベルの AI：大規模言語モデル（LLM）や継続的なポストトレーニング、マルチモーダル推論には、専用インフラのみが提供できる持続的かつ高密度なコンピューティングが必要です。NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU を搭載した Akamai の数千基規模の GPU クラスターは、最も負荷の高い AI ワークロードに集約された計算能力を提供し、中央集約型のスケールメリットで分散型エッジを補完します。
コンピューティングの連続性：コアからファーエッジまで
NVIDIA AI Enterprise(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/) を基盤とし、ハードウェアによるネットワークとセキュリティの高速化を実現する NVIDIA Blackwell (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/technologies/blackwell-architecture/)アーキテクチャおよび NVIDIA BlueField DPU(https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/data-processing-unit/)（データ処理ユニット）を活用することで、Akamai はエッジとコアの全拠点にわたり複雑な SLA を管理できます。
- エッジ（4,400 拠点以上）：フィジカル AI や自律型エージェントに迅速なレスポンスを提供します。セマンティックキャッシングや、WebAssembly ベースの Akamai Functions、EdgeWorkers といったサーバーレス機能を活用し、ユーザーとの接点でモデルの親和性と安定したパフォーマンスを実現します。
- Akamai Cloud IaaS と専用 GPU クラスター：コアとなるパブリッククラウドインフラは、大規模ワークロードにポータビリティとコスト削減をもたらします。NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU を搭載したポッドは、高負荷のポストトレーニングやマルチモーダル推論といった AI ワークロードを支えます。
NVIDIA の Global VP - Business Development - Telco である Chris Penrose 氏は「新しい AI ネイティブアプリケーションは、地球規模のスケールで予測可能なレイテンシー（遅延）と優れたコスト効率を求めています。NVIDIA AI Grid を実用化することで、Akamai は生成 AI、エージェント型 AI、フィジカル AI をつなぐ接続基盤を構築し、インテリジェンスをデータのある場所に直接近づけることで、リアルタイムアプリケーションの次代の波を解き放とうとしています」と述べています。
リアルタイム AI の次代の波を牽引
Akamai Inference Cloud は、コンピューティング負荷が高くレイテンシーに敏感な業界において、すでに強力な初期導入が進んでいます。
- ゲーム：AI による NPC やリアルタイムのプレイヤーインタラクションのために、50 ミリ秒未満の推論を導入。
- 金融サービス：顧客がログインする重要な瞬間に、高度にパーソナライズされたマーケティングや迅速なレコメンドを提供。
- メディアと動画：AI によるトランスコーディングやリアルタイム吹き替えに分散ネットワークを活用。
- 小売およびコマース：店舗内 AI アプリケーションやPOS システムでの生産性向上ツールに採用。
また、エンタープライズからの需要に後押しされ、主要なテクノロジープロバイダーとの間で、メトロエッジの AI 専用データセンターにおける数千基の GPU クラスターに関する 4年間で 2 億ドルのサービス契約も締結されています。
AI ファクトリーの拡張：集約型から分散型へ
AI インフラの第一波は、トレーニングに最適化された、一握りの中央集約型拠点に設置された大規模 GPU クラスターによって定義されました。しかし、推論がワークロードの主流となり、あらゆる業界で AI エージェントの構築が焦点となるにつれ、その集約型モデルは、かつてメディア配信やオンラインゲーム、金融取引、そして複雑なマイクロサービスアプリケーションなどでインターネットインフラが直面したのと同様のスケーリングの制約に直面しています。
Akamai は、分散ネットワーク、インテリジェントオーケストレーション、そしてコンテンツとコンテキストをユーザーに最も近い場所に届ける専用システムという、これまでと同じ基本的なアプローチでこれらの課題を解決しています。その結果、このモデルを採用した企業では、ユーザー体験の向上と ROI の改善が実現されています。
Akamai Inference Cloud は、この実績あるアーキテクチャをAIファクトリーにも適用し、コアからエッジまで高密度のコンピューティングを分散させることで、次なる成長とスケールを可能にします。
これは企業にとっては、コンテキストを理解しながら柔軟に応答する AI エージェントをデプロイできるようになることを意味します。業界全体にとっては、AI ファクトリーが孤立した設備からグローバルに分散されたユーティリティへと進化する道筋を示す青写真となります。
提供開始時期
Akamai Inference Cloud は、本日より法人のお客様を対象に提供を開始します。詳細およびアクセスリクエストについては、https://www.akamai.com/ja/products/akamai-inference-cloud-platform をご覧ください。
また、2026 年 3 月 16 日～19 日にサンノゼ・コンベンションセンターで開催される NVIDIA GTC 2026 の Akamai ブース（Booth 621）にて、デモンストレーションを実施いたします。
Akamai について
Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com (https://www.akamai.com/ja)および akamai.com/blog (https://www.akamai.com/ja/blog)をご覧いただくか、X (https://x.com/Akamai_jp)や LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/akamai-technologies/)で Akamai Technologies をフォローしてください。
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